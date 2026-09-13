9月最新漢堡王優惠券！買套餐再送一顆漢堡，99元雞塊富翁加碼吃

漢堡王最新優惠券先領起來！買套餐再多送一顆漢堡也太佛。編輯 鄭雅之 表示：反正有優惠券就是要先收下！

漢堡王最新優惠券要先看！漢堡王於9月份推出超狂折扣活動，這次不僅祭出極具吸引力的買套餐送漢堡好康，讓速食控只要花費單人餐的價格就能爽吃雙堡，還同步加碼了各種銅板價組合，不管是午餐享用或是宵夜解饞，都是速食控不容錯過的超值美食選擇。



▲漢堡王熱門回歸的黑醬安格斯牛肉堡，以香濃嗆辣的黑胡椒醬搭配厚實火烤牛肉與起司，展現多汁美味。

▲芒果開學季活動贈送的芒果Q彈海老堡，以酸甜天然芒果醬搭配酥脆彈牙的海老排，呈現清爽夏日果香風味。





買一套再多送一顆漢堡超划算

引爆話題的期間限定口味重磅回歸，「黑醬安格斯牛肉堡」嚴選濃郁嗆辣的黑胡椒醬，襯托出火烤牛肉的鮮美多汁，即日起買套餐就免費贈送「黑醬烤雞堡」。另外喜愛清爽風味的讀者也不能錯過「芒果皇家華堡」，酸甜芒果醬搭配「芒果Q彈海老堡」，雙重口感帶來超絕配的果香滋味。



▲限時買套餐免費送的黑醬烤雞堡，淋上香氣十足的黑胡椒醬與新鮮洋蔥、起司，滿足速食控的肉食慾望。





九九堡衛戰銅板價大升級

除了買套餐送漢堡之外，漢堡王同步推廣九九堡衛戰優惠券，只要89元起就能爽吃雙份點心或漢堡。肉食族最愛的「15塊雞塊」下殺至99元。獨家商品「雞薯條」兩份也有折扣，想要滿足大胃王胃口還能選擇「雙層火烤牛肉堡」搭配「雙層田園華鱈魚堡」，最高現省高達91元。小資族一定要先把優惠券存起來。



▲漢堡王9月九九堡衛戰優惠券提供多款雙份漢堡與人氣點心組合，最低89元起即可享用豐盛速食餐點。

漢堡王 黑醬狂歡買套餐送漢堡

活動時間：2026年9月7日至2026年9月27日（正餐時間至打烊前30分鐘）

優惠內容：購買黑醬安格斯牛肉堡套餐（含黑醬安格斯牛肉堡、小薯條、中杯飲料），即贈送黑醬烤雞堡1個，組合優惠價213元

活動門市：全門市（兒童樂園店、機場店、科技廠店除外）





漢堡王 芒果開學季買套餐送漢堡

活動時間：2026年9月8日至2026年10月5日（正餐時間至打烊前30分鐘）

優惠內容：購買芒果皇家華堡套餐（含芒果皇家華堡、小薯條、中杯飲料），即贈送芒果Q彈海老堡1個，組合優惠價229元

活動門市：全門市（兒童樂園店、機場店、科技廠店除外）





漢堡王 九九堡衛戰加碼優惠券

活動時間：2026年9月7日至2026年9月30日（正餐時間至打烊前30分鐘）

活動門市：全門市（機場店、兒童樂園店、科技廠店、南投服務區除外）

優惠亮點：

15塊雞塊特價99元

雞薯條2份特價89元

雙層火烤牛肉堡＋雙層田園華鱈魚堡 或 雙層小華堡＋美式花生雙層脆雞堡 等8款雙份組合89元起，最高現省91元

注意事項：實際供應以門市庫存為準，售完為止。台鋼漢堡王保有本活動修改、變更、取消及規則解釋之權利。





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