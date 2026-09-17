大耳狗攻佔藏壽司！滿額直接送大耳狗周邊，扭蛋、加價購攻略加碼看

編輯 鄭雅之 表示：吃個壽司也要被可愛到！玉子燒大耳狗、鮭魚大耳狗都好萌～

每當微涼秋意襲來，總讓人想拋開忙碌切換成慵懶模式。大耳狗鐵粉與壽司控這回要瘋掉，日本人氣角色大耳狗喜拿這次帶著好朋友換上可愛睡衣，前往藏壽司舉辦萌感十足的睡衣派對。自9月24日至10月23日全台推出16款限定扭蛋、兩波周邊加價購與滿額贈，更有5間主題店與4款造型餐點，高雄旗艦店更獨家推出加碼菜色。

▲藏壽司9月24日開搶大耳狗喜拿睡衣派對16款扭蛋，集結立體吊飾、徽章與紙膠帶。 ▲大耳狗喜拿北海道生乳捲附贈角色造型插卡，購買即贈睡衣派對系列限量貼紙盲袋。





大耳狗攻陷藏壽司！16款睡衣派對扭蛋登場

這次藏壽司將大耳狗喜拿與夥伴們結合壽司元素，推出6款立體吊飾、6款徽章與4款紙膠帶。大耳狗喜拿戴著鮭魚睡帽捧著玉子燒，牛奶把玉子燒當枕頭，戚風更有炸蝦造型耳朵。每款角色都穿上專屬睡衣搭配鮭魚、玉子燒或鮪魚等經典元素，細節滿滿讓大耳狗鐵粉忍不住想全套帶回家。

▲大耳狗喜拿睡衣派對立體吊飾，結合鮭魚睡帽、玉子燒枕頭與壽司元素萌感爆棚。





大耳狗居家外出好物限量加購

除了試手氣抽扭蛋之外，藏壽司更將萌趣氛圍延伸至日常生活。第一波於9月24日推出「大耳狗喜拿造型收納毛毯」，戴上帽子就能化身可愛大耳狗喜拿。第二波於10月1日接棒登場，推出絨毛質感的「大耳狗喜拿造型提袋」。只要消費滿額並加入會員即可加價購，不論居家追劇或日常出門都有超萌夥伴陪在身邊。

▲藏壽司全店滿額加價購，換購大耳狗喜拿造型收納毛毯與大耳狗喜拿造型提袋。





大耳狗滿額好禮與閃卡連續接力送

十月開始好康驚喜再延續，藏壽司準備了兩波限量滿額禮回饋粉絲。10月9日起消費滿額並完成官方社群指定條件，就能獲得隨機造型的「大耳狗喜拿澎澎吊飾」。10月16日起第二波則換成「大耳狗喜拿限量閃卡」，全套4款圖樣中還藏有1款極少量的隱藏版睡衣派對大集合，讓粉絲享受隨機抽卡的開箱樂趣。

▲藏壽司10月16日起滿額贈送大耳狗喜拿限量閃卡，包含3款居家情境與1款稀有隱藏版圖樣。 ▲藏壽司10月滿額贈推出大耳狗喜拿澎澎吊飾，軟萌睡衣造型共4款隨機送完為止。





5間主題店鋪拍照打卡抽好禮

睡衣派對的歡樂氣氛也同步進駐實體門市，全台有5間店鋪打造了主題空間。其中「三重捷運路店」、「台北館前店」與「台中惠文路店」更設置立體打卡拍照區，還原溫馨夢幻的房間場景。活動期間到店用餐並於 Facebook 或 Instagram 完成官方指定打卡任務，就有機會抽中便當盒與絨毛娃娃等限量好禮。

▲參加藏壽司5間門市限定佈置打卡活動，抽大耳狗喜拿造型雙層便當盒、絨毛娃娃與保溫瓶等周邊。 ▲藏壽司10月1日起第二波加價購推出大耳狗喜拿造型提袋，柔軟絨毛材質搭配立體大耳朵極具療癒感。





尋找椅背邀請卡抽巨大毛毯

全台藏壽司門市於活動期間藏有驚喜彩蛋，每桌椅背都隨機黏貼「睡衣派對邀請卡」。藏友們一邊享用壽司，一邊能尋找當天遇見的是哪一位角色夥伴。只要把拍攝到的邀請卡照片上傳至社群平台並完成指定任務，就有機會抽中超稀有的「大耳狗喜拿與他的朋友們巨大毛毯」，雙平台將各抽出15位幸運兒。

▲全台藏壽司找尋椅背邀請卡並拍照打卡，抽限定大耳狗喜拿與他的朋友們巨大毛毯。 ▲藏壽司大耳狗喜拿睡衣派對系列扭蛋，推出6款色彩鮮豔的角色專屬徽章。





限定造型甜點與炙烤壽司開吃

除了扭蛋與周邊之外，餐桌上也帶來4款萌趣新品。包括造型夢幻的「大耳狗喜拿北海道生乳捲」與藍色系「大耳狗喜拿藍洋洋芭菲」，鹹食則推出「奶香熔岩鮮蝦」與「奶香熔岩炙烤鮭魚」。點購這幾款限定餐點就能隨餐獲得「大耳狗喜拿貼紙盲袋」，全台限量10萬張共12款不同造型等待粉絲來蒐集。

▲大耳狗喜拿藍洋洋芭菲以夢幻藍色調呈現睡衣派對氛圍，附贈隨餐造型插卡與限定貼紙盲袋。 ▲藏壽司購買大耳狗喜拿限定餐點即可獲得貼紙盲袋，全台限量10萬張共有12款角色睡衣造型。





秋季新菜與高雄旗艦店獨家菜色

藏壽司同時推出多款秋季新菜，包含「檸檬蔥鹽芝麻青森扇貝海苔包」、「炙烤柚香醬油銀鱈」以及好評回歸的「甜辛醬軟殼蟹天婦羅海苔卷」，餐後還能享受「蜂蜜奶油地瓜」與「義大利ICT國際金獎冰咖啡」。高雄時代大道旗艦店更獨家開賣「明太子美乃滋章魚燒」與「草莓可麗餅芭菲」，帶來滿滿限定驚喜。

▲藏壽司奶香熔岩鮮蝦融合鮮甜蝦肉與濃厚醬汁，點購可獲得大耳狗喜拿睡衣派對角色貼紙。 ▲藏壽司9月推薦菜單澎湃上桌，包含多款鮮美壽司與義大利ICT國際金獎冰咖啡，一次滿足鹹甜胃口。

藏壽司Ｘ大耳狗喜拿 加價購活動

第一波2026 年 09月 24 日起：當日單筆消費滿 800 元並加入 LINE 會員，即可加價 499 元換購 大耳狗喜拿造型收納毛毯 乙個（全台限量 12,000 個，售完為止）。

第二波 2026 年 10 月 01 日起：當日單筆消費滿 800 元並加入 LINE 會員，即可加價 449 元換購 大耳狗喜拿造型提袋 乙個（全台限量 10,000 個，售完為止）。





藏壽司Ｘ大耳狗喜拿 滿額贈活動

第一波 2026 年 10 月 09 日起：當日單筆消費滿 1,000 元，追蹤 FB 或 IG 並綁定 LINE 會員，即可獲得 大耳狗喜拿澎澎吊飾 乙個（共 4 款隨機贈送，全台限量 13,000 個）。

第二波 2026 年 10 月 16 日起：當日單筆消費滿 600 元，完成相同社群與會員綁定條件，即可獲得 大耳狗喜拿限量閃卡 乙張（共 4 款隨機贈送含 1 款隱藏版，全台限量 20,000 張）。





藏壽司Ｘ大耳狗喜拿 限定餐點貼紙贈送活動

2026 年 09 月 24 日起購買 大耳狗喜拿北海道生乳捲（140元）、大耳狗喜拿藍洋洋芭菲（180元）、奶香熔岩鮮蝦（70元）或 奶香熔岩炙烤鮭魚（80元），每份餐點皆隨餐附贈大耳狗喜拿貼紙盲袋乙張（全 12 款隨機出貨，全台合計限量 10 萬張，售完為止）。





藏壽司Ｘ大耳狗喜拿主題門市

三重捷運路店、台北館前店、台中惠文路店、板橋遠科店、高雄五福光華店（其中三重、台北館前、台中惠文路店設有專屬立體拍照區）。





藏壽司高雄時代大道店 限定新品

明太子美乃滋章魚燒、炸蝦鮭魚稻禾佐松露醬（一貫）、草莓可麗餅芭菲（9月8日起開賣）。





療癒小物都要收藏！

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