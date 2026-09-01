NO COFFEE聯手T9G限量怪獸公仔RANGEAS Jr.首度開放台灣抽選購買，楊枝甘露咖啡拿鐵與花型司康同步登場

日本福岡NO COFFEE迎來台灣兩週年，攜手藝術家T9G展開第三度聯名，以NO SCULPTURAL為主題，首度在台灣開放經典RANGEAS Jr.公仔抽選購買。資深編輯李維唐表示：「本次合作除了加入全新貓咪角色NA-SHI CHAN，更將港式楊枝甘露轉化為限定拿鐵與花型司康，展現跨界設計與風味創新的雙重吸引力。」

來自日本福岡的潮流咖啡品牌NO COFFEE台灣正式迎來兩週年慶典，這次特別攜手知名藝術家T9G重磅推出第三度聯名企劃，不僅首度開放潮流收藏家夢寐以求的RANGEAS Jr.怪獸公仔在台灣限定抽選購買，更同步打造令人垂涎三尺的楊枝甘露咖啡拿鐵與楊枝甘露花型司康等限定餐點，帶給所有潮流迷與美食控一場結合視覺與味覺的澎湃饗宴。

▲首度開放台灣限量抽選的 RANGEAS Jr. 潮玩公仔，擺在絕美漸層的楊枝甘露咖啡拿鐵旁簡直太吸睛，溫潤的奶茶色質感搭配極簡玻璃杯裝，隨手一拍就是社群爆款畫面。圖／NO COFFEE提供；窩客島整理



潮人必收黑白灰美學！T9G怪獸公仔RANGEAS Jr.首次開放台灣限量抽選

本次聯名以NO SCULPTURAL為主題，將T9G經典角色RANGEAS Jr.賦予嶄新潮流生命力。視覺設計延續品牌標誌性的極簡黑、白、灰三色，更因應全新加入的貓咪角色NA-SHI CHAN，注入帶有柔和質感的咖啡歐蕾色調，呈現兼具帥氣與可愛的收藏魅力。除了軟膠公仔手感紮實溫潤之外，周邊商品更囊括質感T恤、細緻鑰匙圈與潮流貼紙，單筆消費滿2,000元且包含任一T9G商品即可獲得1次抽選機會，兩階段活動期間分別為9月19日至10月4日與10月5日至10月18日，讓所有粉絲都能加入這場怪獸級收藏盛事。

▲這桌午茶組合簡直太夢幻，層層疊高的金黃司康切開滿滿水果內餡，搭配清爽大氣的楊枝甘露咖啡拿鐵與限定公仔，一次滿足所有甜點控與潮流迷的拍照欲望。圖／NO COFFEE提供；窩客島整理

▲收藏迷看到這幕真的會尖叫，首度開放台灣限量抽選的 RANGEAS Jr. 潮玩公仔大集合，配上限量黑白色系外帶杯，隨手擺在圓桌上就是帥氣度爆表的潮流景象。圖／窩客島編輯 李維唐 攝

濃郁椰奶遇上果香西米露！楊枝甘露咖啡拿鐵與花型司康帶來絕妙口感

除了潮流玩具收藏，餐點部分更帶來充滿驚喜的風味組合。楊枝甘露咖啡拿鐵特別嚴選濃郁椰奶與經典咖啡交融，搭配滑順Q彈的西米露與酸甜芒果肉，每一口都能感受濃密果香與咖啡醇厚香氣在舌尖交織。楊枝甘露司康則將精緻的芒果與葡萄柚果肉融入外酥內軟的花型司康中，一口咬下滿嘴散發柑橘類特有的清爽酸甜與濃醇奶香，外層酥脆內裡濕潤綿密，為經典港式甜點帶來全新時尚演繹。

▲絕美柔和配色公仔直接站在 C 位開箱，身後兩杯漸層特調質感滿分，完美襯托出日系極簡與怪獸藝術碰撞出的極致潮流感。圖／窩客島編輯 李維唐 攝





微醺葡萄與靜岡之森浪漫登場！全新花型司康系列豐富午茶生活

為滿足甜點控的挑剔味蕾，NO COFFEE同步全新登場多款質感花型司康。微醺葡萄司康帶著淡淡優雅酒香，葡萄乾濕潤柔軟且香氣迷人。晨光藍莓司康將酸甜藍莓果醬優雅融入原味麵糰，每一口都吃得到果香爆發。靜岡之森司康則嚴選靜岡抹茶粉，微苦回甘的抹茶香氣搭配甜美草莓醬，豐富層次令人流連忘返，無論搭配手沖咖啡或濃縮拿鐵，都能讓午後時光充滿儀式感與時尚氛圍。

▲邪惡感十足的花型司康塔震撼登場，切開剖面可以看到爆漿般的酸甜芒果與葡萄柚果醬，搭配底下優雅的靜岡抹茶與奶香原味，光看畫面就讓人口水直流。圖／NO COFFEE提供；窩客島整理







NO COFFEE 台灣兩週年｜NO SCULPTURAL T9G 聯名企劃

活動期間：2026年9月19日（六）至 2026年10月18日（日）

參加地點：NO COFFEE 台灣實體門市及官方線上商城

RANGEAS Jr. 公仔抽選購買規則

參加資格：限 NO COFFEE 會員參加。

門檻條件：單筆消費滿 NT$2,000，且消費內容須包含任一 T9G 商品（含前代系列或本次全新聯名商品），即可獲得 1 次抽選資格。

限購說明：每筆符合資格訂單可獲 1 次機會（訂單越多機會越多）；各階段獨立計算，第一階段未中選資格不延續至第二階段；每階段每人限中選 1 次、限購 1 隻。

第一階段：

資格取得期間：09月19日（六）– 10月04日（日）

結果公布：10月05日（一）15:00 於官方 Instagram（@nocoffee_tw）公布

第二階段：

資格取得期間：10月05日（一）– 10月18日（日）

結果公布：10月19日（一）15:00 於官方 Instagram（@nocoffee_tw）公布

聯名商品與售價

RANGEAS Jr. Figure 公仔：NT$2,980

T9G RANGEAS Jr. T-shirt：NT$1,980

RANGEAS Jr. KEYCHAIN 鑰匙圈：NT$450

RANGEAS Jr. STICKER 貼紙：NT$150

限定餐點與甜點新品

T9G 聯名限定餐點：

楊枝甘露咖啡拿鐵（以椰奶搭配咖啡，加入西米露與芒果）

楊枝甘露司康（花型司康加入芒果與葡萄柚）

全新花型司康系列：

微醺葡萄（帶有淡淡酒香）

晨光藍莓（藍莓果醬搭配原味司康）

靜岡之森（靜岡抹茶搭配草莓醬）

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