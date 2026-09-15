高雄柯南粉衝！名偵探柯南動畫30週年紀念展在高雄夢時代，早鳥票送獨家收藏卡

柯南粉衝高雄！名偵探柯南動畫30週年紀念展來高雄夢時代，編輯鄭亦庭表示：早鳥票9/16搶先開賣，送獨家收藏卡。

高雄柯南粉衝！名偵探柯南TV動畫播放30週年紀念展將於11月1日起在高雄夢時代登場，柯南高雄展覽將完整呈現柯南30年來的回憶，以及動畫幕後製作的精細過程，打造柯南沉浸式展覽體驗，讓南部柯南粉也能沉浸在柯南的推理世界中，早鳥票於9/16搶先開賣，還能獲得獨家限定收藏卡，柯南鐵粉必須收。



▲高雄柯南粉衝！名偵探柯南TV動畫播放30週年紀念展將於11月1日起高雄夢時代登場。

▲高雄柯南展覽呈現30年動畫幕後製作過程，讓南部柯南粉絲沉浸於推理世界。





名偵探柯南動畫製作過程一次看

▲名偵探柯南動畫30週年紀念展以TV動畫製作為核心，解構名偵探柯南動畫幕後的原畫與設定過程。





高雄柯南展重現名場面回憶殺

▲高雄柯南動畫紀念展特別展示區重現30年來最經典的案件與名場面。





高雄柯南動畫30週年紀念展早鳥票送特典卡

▲高雄「名偵探柯南TV動畫播放30週年紀念展」早鳥票於9月16日開賣，購買即贈燙金印製的30週年限定收藏卡。



▲高雄「名偵探柯南TV動畫播放30週年紀念展」預售雙人票面4款票卡設計，柯南粉必收。





名偵探柯南TV動畫播放30週年紀念展 展覽資訊

名偵探柯南TV動畫播放30週年紀念展 票價資訊

早鳥票

特典票450元(含單人票券Ｘ1、30週年限定收藏卡Ｘ1)

開賣時間：9/16 12:00~9/29 23:59





特典票450元(含單人票券Ｘ1、30週年限定收藏卡Ｘ1) 開賣時間：9/16 12:00~9/29 23:59 預售票

單人票330元

雙人票630元，雙人票券 (共有A、B、C、D款)

*紙本票僅限博客來/ MyAnine Square線上商城/高雄動漫節販售

開賣時間：9/30 12:00~10/31 23:59





單人票330元 雙人票630元，雙人票券 (共有A、B、C、D款) *紙本票僅限博客來/ MyAnine Square線上商城/高雄動漫節販售 開賣時間：9/30 12:00~10/31 23:59 一般票

單人票390元

優惠票350元

愛心票200元

開賣時間：11/1 00:00起

動漫迷必衝動漫快閃店推薦

本次「名偵探柯南TV動畫播放30週年紀念展」最大的特色就是以「TV 動畫製作」為主題核心，帶柯南粉絲們從不同角度認識陪伴大家走過30年的《名偵探柯南》，展覽聚焦動畫幕後製作，呈現從企劃、設定、原畫到動畫完成等豐富過程，讓大家看見平常在螢幕上察覺不到的製作、精細細節。高雄柯南展也會透過珍貴的製作資料、展覽展示，讓大家更貼近動畫創作者的視角，理解每一個角色動作、畫面表情與場景設計背後所蘊含的巧思與情感，展區最後更特別規劃限定展示區，將30年來令人印象深刻的案件與名場面完美重現，將動畫中的經典記憶重新帶回眼前，勾起滿滿回憶殺。名偵探柯南TV動畫播放30週年紀念展早鳥票將於9月16日正式開賣，早鳥票還送限定特典「30週年限定收藏卡」，採用燙金印製，柯南粉記得準時搶票，此外，預售雙人票面也精選31位經典角色結合動畫場面圖，共推出4款票卡設計，柯南粉絲絕對要收藏。展覽地點：高雄夢時代購物中心8F 時代會館展覽日期：2026年11月01日(日) ~ 12月19日(六)展覽時間：平日11：00～22：00、假日10：30～22：30(以高雄夢時代營業時間為準)

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