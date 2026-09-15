鄭智善foodpanda外送到家！甜蜜蜜「炸醬炒飯、醒酒麵」外送限定，全品項再7折

編輯 鄭雅之 表示：韓國港點女王鄭智善「甜蜜蜜」竟然和foodpanda聯名！外送才有、點餐還送小菜誒～

韓國黑白料理風潮席捲全台，foodpanda 這回攜手韓國港點女王鄭智善，將近期首次來台展店的「甜蜜蜜」的私房美味直送老饕家中。這次主廚特別帶來兩款量身打造的限定餐點，從香氣爆棚的「甜蜜蜜炸醬炒飯」到酸爽解膩的「甜蜜蜜番茄湯麵」，每日上午11點限量開賣，台北人快叫foodpanda送。



▲廣東風味靈感打造的甜蜜蜜番茄湯麵，酸甜微麻湯頭超吸汁，麵條吃完剩餘湯底還能泡飯解饞，更是主廚認證的必吃醒酒神物。

▲foodpanda攜手韓國名廚鄭智善甜蜜蜜推出獨家限定餐點，9月16日起限量開賣。





主廚私房菜「炸醬炒飯、番茄湯麵」外送限定

被譽為白飯殺手的「甜蜜蜜炸醬炒飯」，將粒粒分明的米飯搭上濃郁甘甜的韓式炸醬，豐富層次讓人一口接一口停不下來。另一款「甜蜜蜜番茄湯麵」則源自廣東風味，加入酸甜與微麻微辣的獨門湯頭，麵條吸飽精華超開胃，主廚甚至笑稱這是她最愛的醒酒神物，吃完麵後將剩餘湯汁拿來泡飯更是老饕才知道的隱藏吃法。兩款將於9/16開賣，並加碼獨家贈送「涼拌三絲」幫大家加菜。



▲白飯殺手甜蜜蜜炸醬炒飯於foodpanda獨家開售，粒粒分明米飯搭配濃郁韓式炸醬，呈現經典偷飯賊美味。





pandapro 會員專屬好康與限量周邊登場

隨著節目爆紅，台灣人對韓式料理的喜愛持續攀升，foodpanda 光是韓式料理一年就創造高達6億元的驚人業績。這次鄭智善經營的「甜蜜蜜」首次來台展店，訂位平台一開放就瞬間訂滿。foodpanda特別為 pandapro 會員推出專屬體驗與限量周邊商品，將主廚經典眼線與拔絲動作融入潮T與陶瓷碗，讓粉絲不僅能輕鬆嗑美食，還能把精緻的聯名周邊帶回家收藏。

▲訂購限定餐點加碼送吃的胖胖達美耐皿碗組，超萌造型陶瓷碗讓韓料老饕愛不釋手。





鄭智善大讚雞排與飯糰美味

除了把道地韓味帶給台灣顧客，鄭智善主廚私下也是 foodpanda 的忠實粉絲。她透露每次來台工作都會打開手機軟體尋寶，不僅對扎實香甜的台式紫米飯糰讚不絕口，高雄外送到的酥脆雞排更是讓她念念不忘。主廚更分享自己的宵夜首選是台式串燒，甚至想邀請節目戰友金度潤主廚一起喝高粱酒配串燒，展現對在地美食的熱愛。



▲港點女王鄭智善親自站台foodpanda跨時空外送合作，搶攻韓式料理外送龐大商機。

foodpanda甜蜜蜜獨家優惠

全品項折扣：9月16日至10月16日，指定用戶訂購甜蜜蜜享全品項7折，不限下訂次數。

免費餐點搶購：9月16日至10月16日，pandapro指定用戶每日上午11點消費滿額輸入優惠碼【甜蜜蜜請你吃】，可免費兌換甜蜜蜜指定商品，每日限量30份，每人限換一次。

生鮮雜貨折扣：9月16日至10月16日，指定用戶於生鮮雜貨指定店家消費滿499元，輸入優惠碼【揪你甜蜜蜜】享85折，最高現折100元，每人限用1次。

會員免費體驗：即日起至9月30日，非會員透過專屬連結訂閱pandapro月費制即可免費加入，每帳號限用1次。

驚喜好禮贈送：9月22日前下訂即贈送吃的胖胖達美耐皿碗組含湯匙乙組，每日限量10組，送完為止。





甜蜜蜜foodpanda聯名 開賣時間：2026/9/16 聯名品項： 甜蜜蜜番茄湯麵：建議售價 360 元，活動限時優惠價 252 元，獨家贈送「涼拌三絲」

甜蜜蜜炸醬炒飯：建議售價 360 元，活動限時優惠價 252 元，獨家贈送「涼拌三絲」

foodpanda x 甜蜜蜜 拔絲T：建議售價 299 元

foodpanda x 甜蜜蜜 你好我吃一口T：建議售價 299 元

foodpanda x 甜蜜蜜 選擇障礙T：建議售價 299 元

foodpanda x 甜蜜蜜 甜蜜的人生T：建議售價 299 元

foodpanda x 甜蜜蜜 飽得蜜蜜帽帽：建議售價 299 元

foodpanda x 甜蜜蜜 吃得胖胖達 手工陶瓷碗：建議售價 299 元（預購商品，預計 9 月 30 日起依訂單順序出貨）



台北人氣韓式料理要吃過！

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