一洗討厭同事秒被開除？Threads熱議日本爆紅「防小人洗髮精」，網笑根本斷捨離神器

編輯王瀅瀅表示，沒見過洗頭兼防小人的一物二用洗髮精吧！

洗髮是日常不可或缺的洗沐儀式，但你聽過洗髮精還能兼具「防小人」功能嗎？最近在Threads等社群平台上，有一款日本洗髮精「CLAYGE洗髮精SR」因神奇的玄學話題意外爆紅。洗頭原本只是為了洗去一身疲憊與油脂，沒想到這瓶主打頭皮護理的洗髮精，竟然被網友們封為隨身能量淨化神器，在社群間掀起一陣熱議。

▲近期這款日本CLAYGE洗髮精在社群掀起討論風潮，成為網友間話題度極高的能量淨化洗髮精。

爛桃花跟有毒同事一洗就斷？網友實測超有感

這波爆紅緣由來自網友的實測分享。有網友聽聞海鹽與海泥具備淨化磁場、排除負能量的特性，便入手了這款主打天然海泥成分的洗髮精，原本想藉此洗掉職場上的負能量與避開職場小人，沒想到小人還沒走，反而意外先「斬斷爛桃花」，讓原本纠缠不清的對象自動消失；也有台灣網友分享洗了之後，職場上討厭的同事馬上被開除。神奇的實測結果引來大量網友留言迴響，大家笑稱這根本是「強效斷捨離洗髮精」，雖然玄學效果見仁見智，但也成功讓這款洗髮精創造不少話題。

回歸產品本身，CLAYGE洗髮精SR本身就擁有極佳的洗護實力。產品主打「蓬鬆順滑」與「浸透修護」，成分中特別加入天然摩洛哥火山泥與膨潤土等礦物海泥，能溫和吸附頭皮多餘油脂、老廢角質與毛孔深層污垢。洗髮時透過薑根精華帶來微微溫熱感，再結合薄荷腦帶來清涼感受，打造出洗頭時極具層次感的「溫冷SPA」體驗。

▲產品主打天然摩洛哥火山泥與膨潤土，能溫和吸附頭皮多餘油脂與毛孔老廢角質。

質感花香麝香調，洗出好氣色與好運勢

除了清潔與修護力表現突出，這款洗髮精能長期霸榜美妝通路也有賴於其調香設計。SR系列採用「花香與麝香香調」，前調以蘋果與洋梨帶出清新果香，中調轉為玫瑰與鈴蘭的優雅花香，最後以白花香與麝香收尾，調和出清爽且具清潔感的氣息，連日本知名美妝評鑑雜誌LDK評級與美妝平台LIPS都給予高度肯定。

有興趣入手的朋友，目前在台灣各大美妝藥妝通路與電商平台皆能輕鬆選購。至於它到底有沒有防小人效果，就留待真正試用過的朋友來驗證啦。

▲洗髮精結合海泥淨化與磁場話題，許多網友實測有感讓它被封為強效斷捨離神器。

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