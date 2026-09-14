台北人等到了！八曜和茶台北首店插旗內湖，3大人氣必喝推薦

編輯 鄭雅之 表示：終於不用跑新北喝八曜和茶了！內湖店敲碗快開幕啊～

八曜和茶終於要開到台北了！南部人氣極高的「八曜和茶」正式敲定台北市第一家實體門市。過去雖已陸續於新北多區插旗，但台北市始終缺席。如今首店消息一出，隨即引發廣大飲料控熱烈討論，也讓台北的茶飲愛好者不必再特地跨橋遠赴新北，就能輕鬆喝到這杯風靡全台的人氣手搖飲料。



▲八曜和茶人氣飲品包括柚香覺醒307與極韻白奶茶系列，深受不少粉絲喜愛。（攝影：張人尹）





八曜和茶台北一號店插旗內湖

八曜和茶台北一號店確定落腳於手搖飲競爭極為激烈的內湖區江南街，目前店面現場已經掛上招募布條，預估最快將於2026年底對外營運。如果等不及年底開幕的飲料控，新北市第4間門市新莊新泰店也已於上週在新莊區新泰路盛大登場，新莊人在週末都到現場排隊搶喝。



▲八曜和茶台北一號店將插旗內湖江南街。（攝影：張人尹）





神秘數字編號帶你輕鬆看懂菜單

初次拿到菜單的人常對品項名稱後方的3位數字感到好奇，其實這些數字藏著茶葉工藝的玄機。3開頭代表烏龍茶基底，而「究極308」則是加入了黃金焦烤蕎麥的無咖啡因升級款。「舞伎406」為特製發酵紅茶，最新的「浪煎龍片504」則運用高低溫瞬差技術讓綠茶帶有濃郁抹茶香，了解這些密碼就能更精準挑選心儀茶款。





▲八曜和茶3開頭代表烏龍茶基底，而「究極308」則是加入了黃金焦烤蕎麥的無咖啡因升級款。。





內行飲料控口袋名單必喝推薦

初次造訪首推佔據人氣榜首的「柚香覺醒307」，淺焙烏龍搭配酸甜葡萄柚帶來絕佳清爽感。位居第二的是無咖啡因代表「究極308」，帶有療癒的焦烤蕎麥穀香且隨時都能安心喝。第三名則是奶茶控的心頭好「炙燒濃乳308」，以濃郁蕎麥茶底交織豐厚奶香，每一口都充滿層次感。



▲八曜和茶必喝推薦人氣榜首的「柚香覺醒307」、無咖啡因代表「究極308」。（攝影：張人尹）

八曜和茶 台北內湖店

門市地址：台北市內湖區江南街一帶

開幕時間：預計最快於2026年底正式營運





八曜和茶 新北新莊新泰店

門市地址：新北市新莊區新泰路159號





飲料控要跟上的話題新品！

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