CoCo買一送一！酪梨布布牛乳新上市，紅柚雙響炮第二杯0元3大優惠要喝

編輯 鄭雅之 表示：反正有買一送一就是要喝！

CoCo買一送一小確幸要先喝！CoCo都可於入秋之際推出超狂優惠組合，除了帶來全新酪梨系列飲品，更祭出招牌爆料紅柚果茶買一送一，以及大杯珍珠奶茶銅板價優惠。不論是想尋求清爽解膩還是療癒咀嚼感，都能用最划算的價格滿足想喝手搖飲的心。

▲CoCo都可推出秋季限定酪梨系列新品，線上點購即可享有折10元優惠。



週三好友日紅柚雙響炮買一送一

每到月中這天手搖控絕對會準時鎖定品牌動態。這次店家在9月16日推出「紅柚雙響炮」限時買一送一，這款霸榜多年的經典果茶以輕烏龍茶做為基底，融合飽滿葡萄柚果肉，搭配珍珠與椰果這對黃金咀嚼組合，一口吸下酸甜果香與爽脆口感交織，是秋天最解膩的輕盈選擇。

▲CoCo都可週三好友日推出紅柚雙響炮買一送一優惠，透過官方LINE領券即可參加。





全新酪梨茶牛乳驚喜開賣

隨著初秋氣候轉涼，CoCo研發團隊更推出全新主打款「酪梨茶牛乳」把天然酪梨油脂融入茉莉綠茶，尾韻飄散淡淡花香完全不黏膩。還有大小朋友都愛的「酪梨布布牛乳」，經典的酪梨布丁牛乳帶有淡淡的香甜。於今日正式開賣，只要使用線上點餐平台預訂即可直接享有折算10元的好康。

▲全新登場的酪梨茶牛乳與酪梨布布牛乳，打造清爽系與濃郁系的雙重風味。





大杯珍奶銅板價39元爽爽喝

面對開學季與東北季風報到，上班族與學生族最需要一杯甜甜的飲品補充電力。業者自9月17日起一直到9月30日止，特別安排熱銷大杯珍珠奶茶優惠，銅板價39元就能輕鬆入手，店家還開放自由選擇冰飲或熱飲，無論是想消暑還是暖胃，都能無負擔享受珍珠奶茶的療癒魅力。

▲CoCo都可大杯珍珠奶茶祭出39元限時銅板價，給手搖控滿滿的療癒小確幸。





CoCo都可 紅柚雙響炮買一送一

活動日期：2026年9月16日00：00起開放線上領券預訂

優惠內容：大杯紅柚雙響炮買一送一，2杯特價75元（每人限領2張券，上限4杯）

注意事項：需透過官方LINE線上點購（數量有限售完為止，部分門市未售）





CoCo都可 酪梨系列新品優惠

開賣日期：2026年9月14日起開賣

優惠內容：透過「線上都可訂」點購酪梨系列，每杯現折10元

品項售價：

酪梨布布牛乳：街邊店中杯（M）69元、大杯（L）79元

酪梨茶牛乳：街邊店大杯（L）79元





CoCo都可 珍奶優惠

活動期間：2026年9月17日至2026年9月30日

優惠內容：大杯珍珠奶茶特價39元（可選擇冰飲或熱飲）

適用管道：門市臨櫃購買、線上都可訂平台皆適用





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