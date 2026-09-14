早上完妝下午憔悴？社群熱議「辦公室空氣會讓人變醜」專家也認證，簡單4招守住好氣色

又到了每週最Blue的週一，編輯王瀅瀅表示，這四招教你不被Office Air打敗！

每天精心完妝出門，才在辦公室坐幾小時，下午照鏡子卻發現頭髮油膩扁塌、皮膚乾燥爆痘又浮腫？近期在歐美社群平台發酵的「辦公室空氣（Office Air）」話題，更證實了這並非錯覺，而是我們待的辦公環境正在默默偷走大家的青春與美貌。

▲社群平台爆紅的「辦公室空氣理論」，精準點出全球上班族的集體焦慮。

早上完妝下午憔悴？全球上班族都在經歷的「職場吸血氣場」

這個話題最初在短影音平台TikTok上發酵，創作者們紛紛拍攝影片記錄自己從早上九點的光鮮亮麗，到下午一點逐漸憔悴變醜的過程，引發了全球無數上班族的強烈共鳴。許多人在影片下方留言吐露心聲，有人痛訴每次進辦公室就必定面臨頭皮發油與皮膚爆痘的雙重打擊，也有人感嘆再貴的護膚品都敵不過有毒職場環境的摧殘。

▲網友紛紛感嘆有毒的職場氣場與壓力，是任何高價保養品都難以挽救的顏值殺手。

誰偷走顏值？專家：冷氣房空氣、皮質醇與化學揮發物都有份

面對這波社群熱潮，皮膚科醫師與專家們指出，上班會讓人變醜確實有其科學依據，但罪魁禍首不單單只是「空氣」本身。辦公室長時間開啟冷暖氣且通風不良，會大幅降低空氣濕度，加速肌膚水分流失並破壞皮膚屏障，導致肌膚為了代償而分泌過多油脂，造成臉部與頭皮出油與頭髮扁塌。

除了乾燥的空氣，職場高壓引發的皮質醇飆升更是肌膚發炎與慢性老化的一大推手。再加上長時間盯著螢幕帶來的雙眼疲勞、刺眼日光燈帶來的光老化與目眩壓力、新桌椅與地毯悄悄釋放刺激皮膚發炎的化學揮發物，搭配頻繁接觸的桌面細菌，以及久坐帶來的腫脹；種種細節累積起來，便成了摧毀職場顏值的隱形殺手。

▲辦公室極度乾燥的空調系統與高壓環境，會加速肌膚水分流失並刺激皮脂分泌。

既然班還是要上！簡單幾招告別「職場毀容」美美下班去

雖然我們很難在一夜之間改變整個辦公室的大環境或直接遞出辭呈，但依然能透過生活中的微小調整來溫柔保護自己。平時可以選擇含有神經醯胺或菸鹼醯胺等能強化肌膚屏障的保濕產品，並在桌上放一台加濕器或適時補充水分。

工作之餘也記得養成勤洗手，且需避免頻繁摸臉的習慣，並在緊繃之際深呼吸、稍微伸展身體以紓解累積的壓力。既然這個班還是得繼續上，不如開始學習把我們的小座位打造得舒服點，就算身處低濕度的高壓環境，我們也能把顏值穩穩守住，美美地下班去！

▲工作空檔勤洗手、適時補充水分與伸展放鬆，是緩解職場壓力並維持好氣色的關鍵。

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