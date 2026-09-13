油頭人有救了！MUJI無印良品爆紅「頭皮磨砂膏」被封SABON平替，網讚洗完頭皮會呼吸

編輯王瀅瀅表示，油頭星人終於有救了，下回去日本必須買起來！

每次踏進日本無印良品，總能在保養與生活小物區發現意想不到的寶藏。近期在日本社群上引發極大討論度的，莫過於這款被譽為「SABON頭皮磨砂膏平替版」的「植物發酵液頭皮磨砂膏」。對於長時間深受頭皮出油、黏膩甚至異味困擾的油頭族群來說，這款產品簡直是救星降臨。不少網友使用後驚呼，洗完頭後彷彿卸下了沉重負擔，整顆頭都變得無比輕盈，甚至連頭皮都感覺在呼吸。

▲日本無印良品推出的「植物發酵液頭皮磨砂膏」被封為SABON頭皮磨砂膏平替，能有效改善頭皮出油、黏膩與頭皮異味困擾。

洗前先淨化！100%護膚級天然成分給頭皮頂級照顧

這款頭皮磨砂膏主打在洗髮前使用，透過天然來源的磨砂成分，溫和地將堆積在頭皮上的老廢角質、多餘皮脂與污垢一網打盡。且在成分上展現了極高的誠意，嚴選100%天然來源成分，將保養品等級的護膚概念延伸至頭皮照顧。配方中特別加入米糠、薏仁和大麥等植物發酵液，能夠在深層清潔的同時補足頭皮與髮絲所需的水分，調理出健康的頭皮環境。

商品共推出三種療癒香氣，包含了適合夜晚或秋冬放鬆身心的「薰衣草」、一年四季都能帶來滿滿清爽感的「葡萄柚」，以及帶有顯著涼感、極度適合早晨與酷暑醒腦的「薄荷」。不論喜歡哪種氣味，都能在洗澡時享受一場專屬的精油頭皮SPA。

▲建議於洗髮前使用，將適量磨砂膏塗抹於濕潤頭皮上輕柔按摩，即可溫和帶走老廢角質與多餘皮脂。

每週使用1-2次就行！洗前按摩解救油頭打造蓬鬆髮根

想要發揮產品的最大價值，正確的使用順序至關重要。這款磨砂膏建議每週使用一至二次即可，並非越頻繁越好。洗髮前先以溫水將頭髮與頭皮徹底沖濕，帶走表面的灰塵與初步油份，接著取適量磨砂膏均勻抹在濕潤的頭皮上，用指腹輕輕按摩清潔，最後以清水沖洗乾淨，再按照一般程序使用洗髮精與護髮產品。

許多網友使用後分享，這款磨砂膏本身就帶有些微泡晴感，沖洗後再接著用平時的洗髮精，竟然只要用到一半的用量就能打出極其豐盈濃密的泡泡，洗完吹乾後的髮根更是自然蓬鬆不扁塌。

雖然這款產品受到廣大洗版推爆，但在使用時依然有幾點需要留意的細節。由於磨砂成分具備相當不錯的去油與深層清潔力，若是屬於敏感肌、乾性頭皮或是頭皮上有傷口、發炎狀況的人，使用前務必先評查看成分，並於局部肌膚進行測試。另外，部分網友也提醒，沖洗磨砂膏時髮尾可能會有些許乾澀感，所以也請做好後續的潤髮與保濕，就能輕鬆擁有一頭清爽乾淨又光澤滿分的迷人秀髮。

▲系列共推出薰衣草、葡萄柚與薄荷三種精油香氣，讓日常洗頭過程瞬間化身放鬆療癒的頭皮SPA。

商品資訊 植物發酵液頭皮磨砂膏 薄荷：商品編號 23003421／售價1,490日圓（約台幣315元）

植物發酵液頭皮磨砂膏 葡萄柚：商品編號 23003438／售價1,490日圓（約台幣315元）

植物發酵液頭皮磨砂膏 薰衣草：商品編號 23003445／售價 1,490日圓（約台幣315元）



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