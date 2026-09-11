關西國際機場＆臨空城Outlet周邊的「泉州」藏私房景點、美食、住宿全攻略。

關西國際機場所位於的「泉州地區」，
其實有許多美味的在地美食與好玩的觀光景點。 沒有順道去逛逛真的太可惜了！來大阪旅遊時，抵達機場後別急著直接前往大阪市區或其他地區， 回程時也別直接前往關西機場。不妨在旅程的開始或最後，安排一點時間順遊泉州地區的私房景點， 發掘不一樣的大阪魅力吧！
坐擁關西國際機場的大阪南部「泉州區域」，除了購物之外，還有氣勢十足的祭典、傳統工藝、與海豚近距離互動，以及新鮮海味和當季蔬果，能一次玩遍大阪的在地魅力。可以在抵達關西機場當天直接住進泉州，悠閒玩到隔天；也可以在回國前一天從大阪市區移動到泉州，把旅程最後一天留給這裡。下次的大阪旅行，就多安排一個「泉州一日遊」吧！
邊看海邊血拚！臨空城Premium Outlets
說到關西國際機場周邊，台灣旅客最熟悉的就是「臨空城Premium Outlets」。這裡集結日本國內外品牌，還能欣賞海邊開闊景色，是大阪超人氣購物景點。不過，泉州可不只有Outlet！血拚完別急著離開，就從這裡開始解鎖更多泉州玩法。
premiumoutlets.co.jp
地址：大阪府泉佐野市りんくう往來南3-28
交通：從南海機場線、JR關西機場線「臨空城站」步行約6分鐘
感受超過300年的熱血氣勢！岸和田地車祭
說到泉州最具代表性的文化，絕對不能錯過擁有300多年歷史的「岸和田地車祭」。重達數噸的地車高速衝過街角、毫不減速轉彎的「Yarimawashi（やりまわし）」震撼力十足。2026年9月祭禮預計於9月19、20日舉行，10月祭禮則預計於10月10、11日登場。入夜後，掛滿燈籠的地車緩緩穿梭街道，呈現與白天截然不同的夢幻景色。
kishibura.jp
地址：大阪府岸和田市本町11-23
交通：從南海本線「岸和田站」步行約10分鐘
大阪也能看海豚！親子出遊、情侶約會都適合
位於堺舊港的「諾亞海豚巨蛋(NOAH DOLPHIN DOME)」，是2025年開幕的都市型海豚互動設施。除了能近距離觀察海豚，還能參加餵食等體驗活動。從南海本線「堺站」步行即可抵達，不只適合親子家庭，也很適合排進情侶的大阪約會行程，是近期備受矚目的新景點。
諾亞海豚巨蛋
dolphindome.jp
地址：大阪府堺市堺区大浜北町4-1-1
交通：從南海本線「堺站」步行約10分鐘
親手做出世界唯一的日本手拭巾！「雪花絞染」
想認識堺市的傳統產業，就到「角野晒染」體驗雪花絞染。把摺疊好的布料浸入染劑，展開的瞬間，宛如雪花結晶般的圖案立刻映入眼簾。每一件作品都獨一無二，初學者和小朋友也能輕鬆參加。完成的手拭巾當天就能帶走，成為只屬於自己的大阪紀念品。
角野晒染
kadono-taikenkobo.jp
地址：大阪府堺市西区津久野町3-32-1
交通：從JR阪和線「津久野站」步行約5分鐘
從水茄子吃到新鮮海味！泉州限定美食別錯過
「泉州水茄子」是泉州最具代表性的特產之一！水茄子外皮薄、果肉含有豐富水分，清爽多汁的口感正是最大特色。位於貝塚市的「北野農園」，多年來專注栽培水茄子，從育苗、種植到加工都十分講究。只要用手輕輕一擠，水分就會從茄子中滿溢而出，新鮮程度令人驚豔。
sensyumizunasu.com
地址：大阪府貝塚市海塚2-5-10
交通：從南海本線「貝塚站」東口步行約3分鐘
農園附近的老屋小酒館「Cochon d'Or KITANO(コションドールきたの)」，每年約6月至8月夏季期間，能吃到以泉州名產水茄子製作的前菜、鑲餡水茄子，甚至還有水茄子甜點塔，一整套水茄子套餐超有特色。店內也會隨四季選用當季食材，端出充滿創意的料理。正在規劃大阪旅行的人，不妨撥空到這裡，品嚐只有泉州才吃得到的季節好味道！
Cochon d'Or KITANO
kitano2014.com
地址：大阪府貝塚市海塚3-7-11
交通：從南海本線「貝塚站」步行約5分鐘
想吃海鮮，就到泉佐野漁協青空市場，以及附近的「泉州漁港食堂 Kikunoya（きくのや）」。店內能大啖現烤海鮮、生沙丁魚、生吻仔魚，還有鋪滿釜揚吻仔魚的海鮮丼，盡情享受大阪灣的新鮮海產。想找章魚燒、大阪燒以外的大阪在地美食，來這裡就對了！
泉州漁港食堂 Kikunoya
kikunoya2024.com
地址：大阪府泉佐野市新浜町4-3
交通：從關西國際機場開車約10分鐘
蔬菜控也會愛！從法式鹹可麗餅吃到隱藏版義大利料理
喜歡跑咖啡廳的人，推薦提供100％日本國產蕎麥粉法式鹹可麗餅的「Galette and Bar On」。店家積極使用向在地農家採購的蔬菜，菜單也會融入四季食材，讓人吃得到當季美味。這裡還有使用旬果製作的飲品，夏季更會推出被譽為超級食物的「辣木」果昔。另外，香蕉咖啡拿鐵等飲品不只好喝，拍起來也超吸睛，視覺和味覺都一次滿足！
https://www.instagram.com/galette_and_bar_on
地址：大阪府泉北郡忠岡町忠岡中1-3-16
交通：從南海本線「忠岡站」步行約5分鐘
藏身和泉市住宅區的「cucina igusa」，是一間能品嚐泉州四季風味的隱藏版義式餐廳。色彩繽紛的蔬菜沙拉、前菜等料理選擇豐富，剛好替旅行中容易不足的蔬菜量大補回來！泉州的產地與消費地距離近，因此能吃到格外新鮮的蔬果。夏季還有使用在地水蜜桃製作的糖煮水果醬和自製義式冰淇淋等料理，把當季美味發揮得淋漓盡致。
cucina igusa
instagram.com
地址：大阪府和泉市はつが野3-12-2
交通：從南海泉北線「和泉中央站」搭乘巴士約8分鐘
搭機前後多住一晚！「HOTEL BAYGULLS」把泉州玩得更完整
如果想花一整天暢遊泉州，不妨以距離關西國際機場開車約15分鐘、搭電車約30分鐘的「HOTEL BAYGULLS」作為旅行據點。無論是抵達關西機場當天入住，或回國前一天從大阪市區移動到泉州住宿都很方便。飯店鄰近臨空城Premium Outlets，面海客房還能欣賞無敵海景。到大浴場和葡萄酒浴池消除旅途疲勞，再到景觀餐廳一邊眺望關西國際機場、一邊享用美食。
HOTEL BAYGULLS
baygulls.jp
地址：大阪府泉南郡田尻町りんくうポート北3-5
交通：從關西國際機場開車約15分鐘／從南海線「臨空城站」開車約5分鐘
下次玩大阪，別再只是匆匆經過關西國際機場！關西國際機場周邊的泉州地區，從購物、熱血祭典、傳統工藝體驗、海豚互動，到新鮮海味與當季美食，處處皆值得花時間細細探索。無論安排在抵達大阪的第一天，先從泉州展開旅程；或是回國前提早離開大阪市區，把最後一天留給泉州，都能玩得充實又不必急著趕飛機。下次規劃大阪自由行，不妨多留一天給泉州，替熟悉的大阪旅行解鎖更多意想不到的新玩法！
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