關西國際機場＆臨空城Outlet周邊的「泉州」藏私房景點、美食、住宿全攻略。

關西國際機場所位於的「泉州地區」， 其實有許多美味的在地美食與好玩的觀光景點。 沒有順道去逛逛真的太可惜了！來大阪旅遊時，抵達機場後別急著直接前往大阪市區或其他地區， 回程時也別直接前往關西機場。不妨在旅程的開始或最後，安排一點時間順遊泉州地區的私房景點， 發掘不一樣的大阪魅力吧！

▲關西國際機場所在的「泉州地區」，其實有不少必吃美食和好玩景點。到大阪旅遊，別急著直奔大阪市區或其他區域，回程也別從市區直接去機場，不妨留點時間順遊泉州，挖掘更多私房景點！ (圖 / KIX泉州觀光局提供)





邊看海邊血拚！臨空城Premium Outlets

坐擁關西國際機場的大阪南部「泉州區域」，除了購物之外，還有氣勢十足的祭典、傳統工藝、與海豚近距離互動，以及新鮮海味和當季蔬果，能一次玩遍大阪的在地魅力。可以在抵達關西機場當天直接住進泉州，悠閒玩到隔天；也可以在回國前一天從大阪市區移動到泉州，把旅程最後一天留給這裡。下次的大阪旅行，就多安排一個「泉州一日遊」吧！

說到關西國際機場周邊，台灣旅客最熟悉的就是「臨空城Premium Outlets」。這裡集結日本國內外品牌，還能欣賞海邊開闊景色，是大阪超人氣購物景點。不過，泉州可不只有Outlet！血拚完別急著離開，就從這裡開始解鎖更多泉州玩法。



▲到關西旅行想血拚，絕不能錯過臨空城Premium Outlets！距離關西機場超近，也很適合排在回台灣前最後採買。 (圖 / KIX泉州觀光局提供)

感受超過300年的熱血氣勢！岸和田地車祭

說到泉州最具代表性的文化，絕對不能錯過擁有300多年歷史的「岸和田地車祭」。重達數噸的地車高速衝過街角、毫不減速轉彎的「Yarimawashi（やりまわし）」震撼力十足。2026年9月祭禮預計於9月19、20日舉行，10月祭禮則預計於10月10、11日登場。入夜後，掛滿燈籠的地車緩緩穿梭街道，呈現與白天截然不同的夢幻景色。



▲笛聲、太鼓聲加上祭典參加者的吆喝聲，整座會場瞬間被熱血氣氛包圍！ (圖 / KIX泉州觀光局提供)

▲還能登上體驗用地車，親自感受祭典參加者眼中的風景。 (圖 / KIX泉州觀光局提供)





大阪也能看海豚！親子出遊、情侶約會都適合

位於堺舊港的「諾亞海豚巨蛋(NOAH DOLPHIN DOME)」，是2025年開幕的都市型海豚互動設施。除了能近距離觀察海豚，還能參加餵食等體驗活動。從南海本線「堺站」步行即可抵達，不只適合親子家庭，也很適合排進情侶的大阪約會行程，是近期備受矚目的新景點。



▲小朋友也能參加餵海豚體驗，4歲以下兒童須由家長陪同。 (圖 / KIX泉州觀光局提供)

諾亞海豚巨蛋

dolphindome.jp

地址：大阪府堺市堺区大浜北町4-1-1

交通：從南海本線「堺站」步行約10分鐘

親手做出世界唯一的日本手拭巾！「雪花絞染」

▲每個人染出的花紋都略有不同。親手DIY專屬染布，把世界唯一的大阪伴手禮帶回台灣吧！ (圖 / KIX泉州觀光局提供)

從水茄子吃到新鮮海味！泉州限定美食別錯過

「泉州水茄子」是泉州最具代表性的特產之一！水茄子外皮薄、果肉含有豐富水分，清爽多汁的口感正是最大特色。位於貝塚市的「北野農園」，多年來專注栽培水茄子，從育苗、種植到加工都十分講究。只要用手輕輕一擠，水分就會從茄子中滿溢而出，新鮮程度令人驚豔。



▲水茄子不只圓滾滾的外型超可愛，還含有具抗氧化作用的多酚，是營養滿分的優等生！ (圖 / KIX泉州觀光局提供)





▲一次品嚐在地人才知道的各種水茄子美味吃法！ (圖 / KIX泉州觀光局提供)





▲使用新鮮魚介製作的料理正是旅行樂趣！泉州海鮮絕對是必吃美食之一。 (圖 / KIX泉州觀光局提供)





蔬菜控也會愛！從法式鹹可麗餅吃到隱藏版義大利料理

喜歡跑咖啡廳的人，推薦提供100％日本國產蕎麥粉法式鹹可麗餅的「Galette and Bar On」。店家積極使用向在地農家採購的蔬菜，菜單也會融入四季食材，讓人吃得到當季美味。這裡還有使用旬果製作的飲品，夏季更會推出被譽為超級食物的「辣木」果昔。另外，香蕉咖啡拿鐵等飲品不只好喝，拍起來也超吸睛，視覺和味覺都一次滿足！



▲鄰近車站的咖啡廳，使用不施農藥與化學肥料的蔬菜入菜。活力十足、笑容滿面的店主等你來！ (圖 / KIX泉州觀光局提供)





▲一次吃遍泉州蔬菜！愛吃菜的旅人絕不能錯過這間私房義式餐廳。 (圖 / KIX泉州觀光局提供)





搭機前後多住一晚！「HOTEL BAYGULLS」把泉州玩得更完整

如果想花一整天暢遊泉州，不妨以距離關西國際機場開車約15分鐘、搭電車約30分鐘的「HOTEL BAYGULLS」作為旅行據點。無論是抵達關西機場當天入住，或回國前一天從大阪市區移動到泉州住宿都很方便。飯店鄰近臨空城Premium Outlets，面海客房還能欣賞無敵海景。到大浴場和葡萄酒浴池消除旅途疲勞，再到景觀餐廳一邊眺望關西國際機場、一邊享用美食。

