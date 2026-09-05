單手掀蓋自拍才夠炫！日本全新「復古折疊手機」，水鑽按鍵加拍貼濾鏡重現千禧年浪漫

一看到那個按鍵回憶就全都回來了！編輯王瀅瀅表示，沒想到在2026年還有機會玩到掀蓋手機！

如果你曾歷經在摺疊手機貼滿閃亮水鑽、掛著浮誇吊飾的Y2K歲月，看到這款日本復古相機登場，絕對會勾起滿滿的回憶殺！在智慧型手機普及前，單手甩開機蓋自拍、按實體按鍵傳簡訊，都是千禧世代的獨家浪漫。日本玩具品牌Lyric精準捕捉這股懷舊情懷，推出全新「Toy Camera EmoFlip HS-07」，將經典平成摺疊手機完美轉化為真的能拿來記錄生活的復古玩具相機，帶大家重溫當年的青春回憶。

▲日本玩具廠商Lyric推出全新「Toy Camera EmoFlip HS-07」，將經典平成摺疊手機化身為隨身玩具相機。

水鑽按鍵加拍貼相框！重現經典細節回憶殺

自日本官方介紹來看，這款相機在造型上完美還原了當年傳統手機的靈魂。從掀蓋時的動作，到機身配備的實體數字按鍵與方向鍵，無一不展現滿滿平成風情。全系列推出平成銀、天使白與公主粉三款配色，機身更預留了吊飾孔與客製化空間，方便大家黏貼貼紙、水鑽與掛上炫彩吊飾，打造專屬的Y2K風格。

▲EmoFlip HS-07推出平成銀、天使白與公主粉三款經典配色，方便玩家貼上水鑽與貼紙打造專屬Y2K風格。

拍攝功能也充滿巧思，鏡頭搭載100萬畫素感光元件，主打帶有顆粒感與年代感的復古畫質。除了彩色拍攝外，還支援懷舊棕褐色與單色濾鏡。機身更內建20款包含愛心、蝴蝶結、豹紋與閃亮元素的平成風格相框，拍照就能直接套用，簡直就像把大型拍貼機隨身帶著走。

▲相機內建20款包含愛心與閃亮元素的平成風格相框，就像帶了一台隨身拍貼機。

能看時間還能聽音樂！千元出頭就能抱回家

除了相片與影片拍攝，它還具備MP3音樂播放功能，讓人重溫當年用手機聽歌的時光。硬體配備2.4吋螢幕、USB Type-C埠並支援microSD卡擴充，同時整合了時鐘、鬧鐘、定時器與相簿等日常功能，隨身攜帶好看又實用。

▲全新「Toy Camera EmoFlip HS-07」售價7,700日圓，預計2026年9月18日在日本正式開賣。

▲除了具備100萬畫素復古顆粒畫質與影片拍攝外，EmoFlip HS-07還支援MP3音樂播放與鬧鐘等日常功能。此款手機價格方面建議售價為7,700日圓（約台幣1527元），預計於2026年9月18日正式發售，於日本全國家電量販店、玩具店與雜貨店登場。在這個滿街都是觸控螢幕的時代，拿出一台能啪一聲掀開的摺疊相機，絕對是聚會時最吸睛的焦點。有興趣的朋友不妨持續關注官方消息，屆時入手一台回家玩玩！

資料來源：

看更多復古潮流

推薦閱讀：即時通一上線就掛忙碌！網點名「7年級青春點滴」引回憶殺，畢冊寫滿百事可樂、勿忘我。

推薦閱讀：掀開粉盒全是回憶！Threads熱議「Polly Pocket口袋波莉」讓七八年級生秒哭，買的不是玩具是童年。

推薦閱讀：數位排毒救星？Nokia經典「傻瓜手機」驚喜回歸，T9鍵盤、耳機孔都有竟還內建AI。





