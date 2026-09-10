布丁狗30歲變身英倫紳士！攜手ANNA SUI推出紫魅限定包款全公開

時尚迷與三麗鷗粉絲注意！為慶祝布丁狗誕生30週年，ANNA SUI首度與布丁狗展開跨界合作，將暗黑童話美學結合正裝禮帽造型，打造5款精精品級限定配件。資深編輯 李維唐 表示，本次聯名巧妙將布丁狗經典屁屁元素化為精致金屬吊飾，兼具時尚質感與童趣細節，極具收藏價值。

秋意的腳步悄悄逼近，時尚圈也捎來令人心動的夢幻跨界喜訊。當來自紐約、帶著神秘紫黑魔幻與復古浪漫風格的ANNA SUI（アナ スイ），遇上三麗鷗家族裡總是散發溫暖療癒氣息的黃色大明星布丁狗（ポムポムプリン），一場充滿驚喜的時尚派對就此展開。為慶祝布丁狗誕生30週年，雙方首度展開深度合作，將ANNA SUI經典的奢華紫調與巴洛克式優雅，注入布丁狗的圓潤可愛中，打造出兼具精品質感與童趣靈魂的全新配件系列。



▲ANNA SUI首度攜手三麗鷗布丁狗推出30週年特別版限定系列，融合華麗魔幻風格與正裝紳士造型，包含托特包、斜背包與手機殼等多款周邊配件。圖／クイーポ提供；窩客島編輯李維唐整理

紳士大衣與禮帽加身 布丁狗與好朋友馬芬華麗亮相

為了迎接值得紀念的30週年盛事，布丁狗特別換上了一身優雅的正裝禮服。不同於以往簡約的黃色睡帽造型，這次布丁狗穿上精心裁縫的貴族風尚馬甲與飄逸大衣，頭戴別緻的高頂絲絨禮帽，化身為充滿紳士風範的英倫小紳士。連好朋友倉鼠馬芬（マフィン）也戴上趣味十足的小鬍子與同款造型，陪伴在布丁狗身旁。這份專屬於30週年的特別裝扮，巧妙融會了ANNA SUI招牌的暗黑童話美學，讓原本稚氣的卡通角色散發出令人難以抗拒的大人味優雅。

▲將穿著紫黑色禮帽與正裝的布丁狗化身為立體收納包，內部空間可收納無線耳機等隨身小物，附有鑰匙圈掛勾便利隨身攜帶。圖／クイーポ提供；窩客島編輯李維唐整理

招牌屁屁查謨亮眼登場 束口托特包兼具大容量與軟萌線條

系列中的亮點首推「巾着トートバッグ（束口托特包）」，售價25,300日圓。採用質感軟皮革與精緻布料縫製，側邊細緻的抽繩設計能隨心所欲調節包身線條，呈現出澎潤軟萌的蓬鬆廓形。包款容量充裕，能輕鬆裝下日常隨身物品、平板電腦甚至輕便外衣，滿足都會女性通勤與週末小旅行的多樣需求。最讓粉絲尖叫的細節，莫過於隨包附贈的布丁狗經典「おしり（屁屁）」造型吊飾，將細膩的品牌金屬工藝結合令人會心一笑的萌趣元素，為沉穩的包身點綴出不經意的幽默感。

實用抓褶斜背包與迷你小包 打造時髦都會街頭風格

若偏好俐落簡約的穿搭風格，「タックショルダー（抓褶斜背包）」售價20,900日圓，無疑是日常出門的質感首選。俐落包型中巧妙融匯立體抓褶剪裁，增添了視覺層次感，同樣貼心配置了令人會心一笑的屁屁吊飾。而針對喜愛輕裝出門的街頭時髦客，「ミニショルダー（迷你斜背包）」售價17,600日圓，將穿著正裝的布丁狗圖像以精緻刺繡與圖騰印花呈現於包面，搭配燙金處理的跨界聯名標誌，質感瞬間升級。內部空間可完美容納智慧型手機、卡夾與口紅，輕鬆為整體穿搭注入浪漫復古氛圍。

▲黑色緹花包身搭配質感金屬銘牌，兩款包款皆特別附贈布丁狗經典「屁屁」造型金屬吊飾，兼具時尚質感與可愛巧思。圖／クイーポ提供；窩客島編輯李維唐整理



療癒系大頭收納包與手機殼 讓隨身小物滿載生活儀式感

除了多元包款外，本次聯名亦推出兩款讓人無法抗拒的隨身生活小品。「顔型ポーチチャーム（大頭造型立體收納包）」售價13,200日圓，將布丁狗立體精緻的立體五官與禮帽造型化為口袋隨身包，側面帶有一定厚度的立體結構，非常適合用來收納無線耳機、護唇膏或是隨身補充的口服保健品，掛在各式手提包上皆能成為吸睛焦點。另外，「iPhoneケース（iPhone保護殼）」售價4,950日圓，以奢華紫為底色，綴以金屬光澤的細緻線條，讓每天頻繁使用的智慧手機也能穿上ANNA SUI與布丁狗共同編織的高雅外套。全系列商品預計於2026年9月16日開賣，為生活帶來獨一無二的時尚療癒力量。

▲迷你斜背包正面綴有正裝布丁狗精緻圖案，iPhone保護殼則以經典紫色為底，搭配戴上小鬍子的好朋友馬芬等角色圖案。圖／クイーポ提供；窩客島編輯李維唐整理









ANNA SUI x ポムポムプリン（布丁狗）30週年聯名系列

活動時間：2026年9月16日（三）起發售

活動內容（含優惠細節）：

巾着トートバッグ（束口托特包）：售價25,300日圓（含稅），大容量軟萌線條設計，附贈布丁狗經典「おしり（屁屁）」造型吊飾

タックショルダー（抓褶斜背包）：售價20,900日圓（含稅），立體抓褶剪裁，附贈布丁狗經典「おしり（屁屁）」造型吊飾

ミニショルダー（迷你斜背包）：售價17,600日圓（含稅），精緻刺繡圖案搭配燙金跨界聯名標誌

顔型ポーチチャーム（大頭造型立體收納包）：售價13,200日圓（含稅），立體結構設計，可收納耳機等隨身小物

iPhoneケース（iPhone保護殼）：售價4,950日圓（含稅）

購買方式：

預計於日本ANNA SUI專櫃、三麗鷗指定門市及KUIPO（株式会社クイーポ）官方線上通路販售（具體販售店點以官方最終公告為主）

備註說明：此篇為日本公關稿件內容，相關翻譯文字與名稱若有差異，請以日文原文為主。





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