米飛兔控快收藏！日本miffy style快閃店10月登場，限定玩偶與滿額好禮一次看

日本miffy style將於2026年10月起巡迴東京、大阪與札幌推出快閃店。資深編輯李維唐表示，本次快閃店不僅帶來質感秋冬限定周邊與豐富滿額禮，更能精準切中角色粉的收藏熱潮，成為秋季日本旅遊的不二之選。

喜歡米飛兔的人，到了秋天又有一個值得排進行程的小旅行目的地。日本miffy style將在2026年10月2日至10月19日於東京有樂町推出期間限定快閃店，這次選在有樂町丸井1樓的活動空間登場，從空間布置到商品都圍繞著米飛兔打造，讓平常就喜歡收集米飛兔周邊的人，可以一次逛到不少限定商品。這場miffy style POP UP SHOP in有樂町今年已經是第4次舉辦，除了東京之外，今年也將把快閃活動帶到大阪與札幌，10月31日起在大阪梅田登場，11月6日起則進駐札幌APIA。對於剛好安排日本旅遊，或是想趁著秋天入手米飛兔新品的人來說，這次的巡迴場次也讓選擇更多。

▲miffy style POP UP SHOP推出的「丹寧外套米飛兔玩偶」，穿上休閒丹寧單品展現率性風格。圖／Kiddyland提供；窩客島編輯李維唐整理



miffy style有樂町快閃店，10月2日東京正式開逛

這次東京場地點位在有樂町丸井1樓Calendarium，活動從2026年10月2日一路舉辦到10月19日，營業時間為11:00至20:00，最後一天則提早於19:00結束。有樂町本身就是東京相當熱鬧的商圈，逛完百貨、吃飯或安排東京市區行程時，都可以順路把這間米飛兔快閃店排進行程。相比一般大型展覽，這次活動更像是走進一個以米飛兔為主角的生活空間，從熟悉的角色線條，到簡約又帶有設計感的商品，都延續miffy style一直強調的簡單生活美學。需要特別注意的是，這次活動入場採事前預約制，詳細預約方式與開放時間將於官方網站後續公布，如果已經打算前往，建議出發前先確認最新入場資訊。

▲快閃店限定販售的「復古格紋米飛兔玩偶」與「丹寧外套米飛兔玩偶」，展現結合秋冬穿搭與經典角色的細緻質感。圖／Kiddyland提供；窩客島編輯李維唐整理

miffy style限定玩偶登場，復古格紋與丹寧造型各有特色

這次快閃店最讓米飛兔控期待的，莫過於現場限定商品。其中有兩款限定米飛兔玩偶，分別是復古格紋米飛兔玩偶與丹寧外套米飛兔玩偶，尺寸與造型各有不同，但共同特色就是把米飛兔原本簡約的造型，加入更有秋冬感的穿搭元素，每款售價都是5,500日圓。復古格紋版本帶有明顯的懷舊氛圍，格紋元素也很符合秋季穿搭的感覺，放在房間裡當作擺飾相當吸睛。另一款丹寧外套造型則更有休閒感，米飛兔穿上丹寧單品後，整體氣質也多了一點率性的味道。如果平常就有收集miffy style玩偶的習慣，這兩款限定造型會是這次快閃店值得優先留意的商品。

米飛兔小物也有3款限定款，適合帶回家的小收藏

除了大型玩偶之外，這次還有3款限定米飛兔吊飾造型，包括復古格紋米飛兔吊飾、丹寧與圍巾米飛兔吊飾，以及經典風格米飛兔吊飾，每款售價都是2,970日圓。相較於玩偶，吊飾更容易放進日常生活，掛在包包、鑰匙圈或旅行行李上都很適合。尤其米飛兔本身就是辨識度很高的角色，不需要太複雜的設計，一個小小吊飾就能成為穿搭或包包上的亮點。對於第一次接觸miffy style的人來說，這類價格相對容易入手的小物，也會是很適合當作旅行紀念品的選擇。

▲單筆消費滿11,000日圓即可獲得的限定非賣品「雙面米飛兔托特包」，正面為大頭經典造型、背面則為滿版粉紅童趣圖騰。圖／Kiddyland提供；窩客島編輯李維唐整理

買滿11,000日圓送限定托特包，數量有限要趁早

除了限定商品之外，這次miffy style有樂町快閃店還準備了消費贈品。活動期間單筆消費滿11,000日圓，就能獲得非賣品米飛兔托特包1個，而且採先到先得方式贈送。由於贈品數量有限，送完就會提前結束，因此如果原本就計畫一次購入多款商品，這項滿額禮也可以一起列入考量。需要留意的是，每筆消費限贈1個，並不是每買滿11,000日圓就能累積兌換，實際贈送仍以活動現場規定為準。

大阪梅田與札幌也有miffy快閃店，秋季日本旅行可以順便逛

這次活動最大的亮點之一，是miffy style不只在東京有樂町舉辦，還同步規劃大阪與札幌場。大阪場將於2026年10月31日至11月17日在Kiddyland大阪梅田店舉辦，地點位在阪急三番街北館的Kiddyland大阪梅田店，營業時間為10:00至21:00，採不定休。如果秋天準備前往大阪旅遊，梅田本身就是非常適合安排購物行程的區域，喜歡米飛兔的人可以把這場快閃活動與大阪市區行程一起規劃。札幌場則會從2026年11月6日舉辦至11月24日，地點位在札幌APIA地下1樓，營業時間為10:00至20:00，不過實際營業時間可能調整，前往之前仍建議確認最新公告。對於安排北海道秋冬旅行的人來說，這場活動也剛好能成為逛街行程中的一站，尤其札幌APIA位在札幌市中心，交通與購物行程相對方便。

東京車站與心齋橋也有滿額贈，米飛兔迷別只鎖定快閃店

除了3個期間限定快閃場之外，miffy style東京站店與miffy style心齋橋PARCO店也會推出同步活動。2026年10月2日起，在miffy style東京站店單筆消費滿5,500日圓，可以獲得非賣品巾著1個。大阪的miffy style心齋橋PARCO店則從2026年10月31日起推出相同滿額贈活動。這項贈品同樣採先到先得，而且每筆消費限贈1個，數量送完就會結束。因此如果有安排東京、大阪自由行，又不一定能配合快閃店日期，其實也可以把東京站或心齋橋列入購物路線，說不定能順手把米飛兔限定贈品一起帶回家。

從2009年開始，miffy style把米飛兔變成日常生活風格

miffy style並不是突然出現的期間限定品牌，而是Kiddyland從2009年9月開始經營的米飛兔專門店，目前在日本全國已有19間店舖。品牌一直以「less is more」作為概念，沒有把米飛兔商品做得過度複雜，而是將角色融入居家、穿搭與日常用品，讓米飛兔不只是童年時期熟悉的繪本角色，也能自然進入成年人的生活。這也是miffy style快閃店一直受到喜歡生活雜貨與角色商品族群關注的原因。熟悉的米飛兔搭配簡單線條、鮮明色彩與生活感設計，看起來不會太過卡通，反而很容易融入房間、包包或日常穿搭。

米飛兔快閃店資訊一次看，東京大阪札幌日期別搞錯

東京有樂町場將於2026年10月2日至10月19日舉行，地點為有樂町丸井1樓Calendarium，營業時間為11:00至20:00，最後一天營業至19:00。大阪梅田場則是2026年10月31日至11月17日，地點為阪急三番街北館Kiddyland大阪梅田店，營業時間為10:00至21:00。札幌場則安排在2026年11月6日至11月24日，地點為札幌APIA地下1樓，營業時間為10:00至20:00。如果旅程時間剛好碰上其中一個場次，可以依照自己的行程選擇最近的地點。不過快閃店屬於期間限定活動，加上部分贈品採數量限定，出發前確認官方最新公告仍是最保險的方式。

米飛兔迷秋季日本旅行清單，可以把這場快閃店排進去

從東京有樂町、大阪梅田到札幌，這次miffy style把快閃活動一路延伸到日本不同城市，也讓米飛兔迷有更多機會在旅行途中遇見熟悉的角色。如果只是單純想逛逛米飛兔商品，可以挑離行程最近的門市。如果是想收藏限定玩偶或滿額贈品，則可以提早確認活動日期與入場方式，避免到了現場才發現預約或贈品已額滿。尤其這次的復古格紋、丹寧外套與圍巾造型，都把米飛兔放進秋冬氛圍裡。對喜歡角色收藏，也喜歡生活風格小物的人來說，這次miffy style快閃店不只是買周邊，更像是在日本旅行中安排一段專屬米飛兔的小行程。

▲於指定門市消費滿5,500日圓加碼贈送的非賣品「米飛兔藍粉雙面巾著束口袋」，一面為滿天星空圖案、另一面為粉嫩色系風格。圖／Kiddyland提供；窩客島編輯李維唐整理





miffy style POP UP SHOP in 有樂町（加碼大阪梅田店、札幌APIA店及東京站、心齋橋PARCO門市活動）

活動時間：

有樂町場： 2026年10月2日（金）～10月19日（月）11:00～20:00（最終日至19:00）

大阪梅田場： 2026年10月31日（土）～11月17日（火）10:00～21:00

札幌APIA場： 2026年11月6日（金）～11月24日（火）10:00～20:00

東京站店滿額贈： 2026年10月2日（金）起

心齋橋PARCO店滿額贈： 2026年10月31日（土）起

活動內容：

有樂町場事前預約制： 入場採事前預約，詳情依官網公告為準。

限定商品：

復古格紋米飛兔ぬいぐるみ：5,500日圓（含稅）

丹寧外套米飛兔ぬいぐるみ：5,500日圓（含稅）

復古格紋米飛兔マスコット：2,970日圓（含稅）

丹寧與圍巾米飛兔マスコット：2,970日圓（含稅）

クラシカル米飛兔マスコット：2,970日圓（含稅）

滿額優惠與禮遇：

快閃店滿額贈： 於有樂町、大阪梅田、札幌快閃店單筆消費滿11,000日圓（含稅），即贈「非賣品トートバッグ」乙個（先到先得，送完為止，單筆限領乙個）。

門市同步加碼： 於miffy style東京站店、心齋橋PARCO店單筆消費滿5,500日圓（含稅），即贈「非賣品巾着」乙個（先到先得，送完為止，單筆限領乙個）。

有樂町マルイ1F カレンダリウム

地址：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-7-1

官網：https://www.0101.co.jp/086/

キデイランド 大阪梅田店

地址：〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街北館

官網：https://www.kiddyland.co.jp

札幌アピア地下1階

地址：〒060-0005 北海道札幌市中央区北5条西3・4丁目

官網：https://www.apiadome.com

miffy style 東京駅店

地址：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 地下1階

miffy style 心斎橋パルコ店

地址：〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ5階

miffy style 官方網站： https://www.kiddyland.co.jp/miffy_style/

搶先入手完這次的限定米飛兔周邊後，若想探索更多秋季日本旅遊與美食情報，不妨繼續關注以下熱門推薦

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