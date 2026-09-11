吉伊卡哇聯名東京芭娜娜登陸盛岡！限定香蕉布丁蛋糕與購物袋搶先看

日本東京必買伴手禮東京芭娜娜（東京ばな奈）與超人氣角色吉伊卡哇（ちいかわ）強勢聯手！這場話題度極高的快閃店於2026年9月18日至9月30日限時進駐盛岡車站大樓FESAN，帶來岩手縣首度登場的限定環保袋組合、升級版香蕉布丁蛋糕與全新香蕉牛奶風味餅乾夾心。資深編輯 李維唐 表示：「這次快閃店不僅集結多款可愛角色印花與隨機貼紙，更推出實用度極高的限定購物袋組合，是秋季前往日本東北旅遊絕不能錯過的伴手禮亮點。」

走進日本東北的秋日旅程，最令人期待的就是旅途中隨處可見的驚喜伴手禮。日本熱銷第一名的東京必買伴手禮東京芭娜娜（東京ばな奈ワールド），這次帶著人氣爆棚的吉伊卡哇（ちいかわ）強勢重返話題焦點。這場超狂跨界聯名快閃店於2026年9月18日至9月30日快閃登陸岩手縣盛岡車站，在盛岡車站大樓FESAN的IGR岩手銀河鐵道剪票口前盛大展開。對於準備前往東北旅遊或熱愛吉伊卡哇的粉絲來說，這絕對是今年秋天不可錯過的限時必訪景點。



▲印有吉伊卡哇角色經典頭像與表情的香蕉牛奶風味夾心餅乾，一字排開造型精緻又療癒。 圖／東京芭娜娜提供；窩客島整理

萌度超標的新款式登場！吉伊卡哇香蕉布丁蛋糕升級回歸

這次快閃店最吸睛的亮點，莫過於首度在岩手縣亮相的全新升級版吉伊卡哇香蕉布丁蛋糕（ちいかわバナナプリンケーキ）。鬆軟綿密的蛋糕體包裹著雙層內餡，將濃郁果香的香蕉布丁卡士達與帶有微苦焦香的焦糖奶油完美融合，入口瞬間化開溫潤綿密的甜美滋味。除了原本的吉伊卡哇、小八貓與烏薩奇之外，新版更加入了栗栗饅頭、飛飛小桃鼠與飛飛海獺等人氣角色印花。購買8入裝（1,706日圓）還隨機附贈1款角色限定貼紙，讓拆開包裝的過程充滿期待與驚喜。如果是自用品嚐，也可選擇小巧無貼紙的4入裝（853日圓）。



▲印有吉伊卡哇角色的香蕉布丁蛋糕，搭配限定隨機表情貼紙與造型餐具，打造視覺與味覺兼具的精緻下午茶體驗。 圖／東京芭娜娜提供；窩客島整理

酥脆控的心頭好！全新吉伊卡哇香蕉牛奶風味餅乾夾心

除了經典蛋糕，快閃店更引進了全新甜點吉伊卡哇香蕉牛奶風味餅乾夾心（ちいかわクッキーサンド バナナミルク味）。烘烤得金黃香酥的薄脆貓舌餅乾，中間包覆著稍微溢出餅乾邊緣的溫潤香蕉牛奶風味巧克力，香甜濃郁卻絲毫不膩口，搭配輕盈脆口的咬勁令人一口接一口。包裝盒上印有嘴邊沾滿餅乾屑的吉伊卡哇、小八貓與烏薩奇，神情極具療癒感。18入裝（2,700日圓）同樣隨機附贈專屬限定貼紙，而12入裝（1,850日圓）則是輕巧送禮的好選擇。



▲吉伊卡哇香蕉牛奶味夾心餅乾禮盒包裝，內附贈限定隨機角色貼紙，為開箱過程增添滿滿驚喜感。 圖／東京芭娜娜提供；窩客島整理

實用度與可愛兼具！岩手初登場周邊組合限量搶購

除了美味甜點，這次快閃店帶來的限定周邊更讓收藏家們陷入狂熱。首度在岩手登場的吉伊卡哇×東京芭娜娜環保袋（ちいかわ×東京ばな奈 エコバッグ），不論正面、背面或是折疊收納後的狀態，都能看到角色們水汪汪大眼睛的可愛模樣。長肩帶設計方便側背，大容量空間非常適合日常購物使用。此款環保袋提供單買（1,200日圓），也有搭配4入蛋糕（1,900日圓）或8入蛋糕（2,700日圓）的專屬組合。

此外，同步推出的吉伊卡哇×東京芭娜娜托特包組合（ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット）售價為4,500日圓，內含8入香蕉布丁蛋糕、12入香蕉牛奶餅乾夾心以及全方位無死角的限定托特包。托特包側邊特別設計了角色們從東京芭娜娜帽子裡探出頭的巧思，加上栗栗饅頭、飛飛小桃鼠與飛飛海獺的全員到齊陣容，呈現360度滿滿的視覺享受。



▲聯名直式托特包前後兩面與兩側均印有吉伊卡哇、小八貓與兔兔等角色圖案，各個角度都呈現極具巧思的視覺驚喜。 圖／東京芭娜娜提供；窩客島整理

▲亮黃色款吉伊卡哇聯名摺疊購物袋實際攜帶示範，吸睛活潑的配色與可愛角色圖樣，出門購物兼具時尚與實用性。 圖／東京芭娜娜提供；窩客島整理

▲亮黃色款「吉伊卡哇×東京芭娜娜」聯名購物袋實際肩背示範，大容量設計搭配超萌角色圖樣，兼具時尚感與實用性。 圖／東京芭娜娜提供；窩客島整理

限時13天快閃盛岡！把握秋季日本東北限定行程

這場話題度極高的快閃活動僅為期13天，現場每購買一件商品即贈送專屬紙袋乙個。由於聯名商品數量有限且人氣極高，每日熱門品項均有提前完售的可能。秋天造訪盛岡的旅客，不妨安排時間前往盛岡車站大樓FESAN，親自感受吉伊卡哇與東京芭娜娜帶來的雙重療癒魅力。



▲禮盒內附贈的吉伊卡哇造型貼紙，包含兔兔、吉伊卡哇與小八貓三款超人氣角色，隨機驚喜令人愛不釋手。 圖／東京芭娜娜提供；窩客島整理





ちいかわ×東京ばな奈 ポップアップストア（吉伊卡哇×東京芭娜娜 快閃店）

活動時間： 2026年9月18日（金）～9月30日（水）

活動地點：盛岡駅ビル フェザン IGRいわて銀河鉄道改札前 フェザンタベナクル（盛岡車站大樓 FESAN IGR岩手銀河鐵道剪票口前 FESAN TABENACLE）

活動內容（含優惠細節）：

岩手縣初登場商品： 包含限定周邊組合、全新商品『ちいかわクッキーサンド（吉伊卡哇夾心餅乾）』以及圖樣升級回歸的『バナナプリンケーキ（香蕉布丁蛋糕）』。

ちいかわバナナプリンケーキ（吉伊卡哇香蕉布丁蛋糕）：

4個入：853円（無附贈原創貼紙、無包裝紙）。

8個入：1,706円（已包裝，隨機附贈原創貼紙1張，圖樣包含「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」、「くりまんじゅう」、「モモンガ」、「ラッコ」）。

ちいかわバナナプリンケーキ エコバッグセット（吉伊卡哇香蕉布丁蛋糕 環保袋組合）：

4個入組合：1,900円

8個入組合：2,700円

ちいかわ×東京ばな奈 エコバッグ（吉伊卡哇×東京芭娜娜 環保袋單品）：

單售價格：1,200円

ちいかわクッキーサンド バナナミルク味（吉伊卡哇香蕉牛奶風味餅乾夾心）：

12枚入：1,850円（無附贈原創貼紙）

18枚入：2,700円（隨機附贈原創貼紙1張，圖樣為嘴邊沾有餅乾屑的「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」）

ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット（吉伊卡哇×東京芭娜娜 托特包組合）：

組合價格：4,500円（內含：吉伊卡哇香蕉布丁蛋糕8個入×1、吉伊卡哇香蕉牛奶風味餅乾夾心12枚入×1、吉伊卡哇×東京芭娜娜托特包×1；托特包不提供單售）。

現場專屬贈品： 現場每購買1件商品，即附贈專屬紙袋1張（數量有限，售完為止）。





看完萌度爆表的吉伊卡哇聯名系列，快來看看還有哪些日本秋季限定必買話題伴手禮

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