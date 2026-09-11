日本樂高樂園萬聖節登場！6.2萬顆積木南瓜與發光提籃必搶

日本樂高樂園®萬聖節派對將於10月2日至11月3日盛大登場，不僅有6.2萬顆積木打造的巨型南瓜，還有限定4D電影與糖果尋寶等豐富活動。資深編輯 李維唐 表示，本次活動除了多款節慶限定餐點與發光南瓜提籃外，兩波段限定迷你人偶交換更是樂高迷絕不可錯過的年度亮點。

秋意漸濃的時節，微涼秋風捎來了充滿奇幻色彩的慶典氣息。距離台灣最近的日本樂高樂園度假村，將於10月2日至11月3日迎來一年一度的萬聖節派對。全園區換上斑斕的秋日新裝，以兒童變裝聖地為主題，將歡笑與童趣凝結在每一塊繽紛積木中。從踏進園區的那一刻起，空氣中飄散著微甜的美味香氣，耳邊傳來陣陣音樂與歡呼聲，孩子們穿上精心打扮的變裝服飾，化身為這座奇幻城堡裡的派對主角，展開一場從早到晚都不間斷的驚喜探索之旅。

▲日本樂高樂園®萬聖節派對盛大登場，孩子們化身派對主角與樂高®經典怪獸角色歡樂同慶。 圖／日本樂高樂園®提供；窩客島整理 ▲園區內設置多處萬聖節主題造景，小朋友們開心地穿梭在巨大南瓜景觀旁合照。 圖／日本樂高樂園®提供；窩客島整理

62,000顆積木巨型南瓜！打卡最美秋日親子時光

邁入園區入口，最震撼視覺的莫過於由約62,000顆樂高積木細緻堆疊而成的巨型樂高南瓜。耀眼橙黃的積木在秋日陽光下顯得格外生動，與周邊萬聖節主題造景交織出極具質感的視覺畫面。家長能帶著換上萬聖造型的孩子，在約等同於孩子身高的南瓜旁捕捉最純真的笑顏。無論是定格全家人的溫馨瞬間，或是紀錄孩子俏皮的變裝獨照，每一張照片都像是高質感生活雜誌中的寫真大片，滿載著節慶限定的夢幻記憶。

▲使用約6.2萬顆樂高®積木精心堆疊而成的巨型南瓜，是萬聖節期間必拍的標誌性打卡點。 圖／日本樂高樂園®提供；窩客島整理



限定迷你人偶兩波段交換！驚喜糖果尋寶登場

萬聖節最令人期待的傳統莫過於變裝與蒐藏。玩家只要隨身帶上自己的樂高迷你人偶，就能在專屬活動區與工作人員交換節慶限定角色。活動分為兩波段驚喜登場，10月2日至10月17日首波推出人魚怪獸與花朵怪獸，10月18日至11月3日則接力推出幽靈與狼人怪獸，而經典的Franken更是全期間驚喜現身。人偶每日數量有限且每人每日限參加一次，極具收藏價值。廣受喜愛的糖果尋寶活動同步升級，持參加券即可走進劃分為「レ、ゴ、ラ、ン、ド」五大區域的糖果池挑選美味餅乾與糖果，今年更加入驚喜糖果箱，為尋寶過程增添層層期待與開箱樂趣。

▲小朋友攜帶自己的樂高®迷你人偶，即可在活動專區與工作人員交換萬聖節限定角色。 圖／日本樂高樂園®提供；窩客島整理

發光南瓜提籃與怪獸美味餐點！品味時尚萬聖節

極具時尚質感且兼具實用性的繽紛南瓜提籃，今年推出五款吸睛造型。包含四款局部發光款與一款全發光款，貼心的背帶設計讓孩子能輕鬆斜揹、騰出雙手自在奔跑。提籃內附樂高迷你套件、戴著南瓜頭套的可愛貓咪模型及限定積木。活動期間入住日本樂高樂園度假村，還能獲得飯店專屬款提籃。味蕾饗宴同樣不容錯過，園區推出香醇濃郁的南瓜起司巧達濃湯、造型俏皮的木乃伊熱狗、怪獸螺旋麵包，以及綴有傑克南瓜燈圖樣的柳橙與葡萄果香飲品，從視覺到口感都充滿萬聖節的歡樂氛圍。

▲人氣限定周邊「繽紛南瓜提籃」推出五種色彩款式，並配有方便斜揹的專屬背帶。 圖／日本樂高樂園®提供；窩客島整理 ▲園區推出木乃伊熱狗、怪獸螺旋麵包、南瓜起司巧達濃湯及萬聖節裝飾飲品等多款限定美味。 圖／日本樂高樂園®提供；窩客島整理

水花與強風特效齊發！4D電影與幼兒帶動唱盛宴

除了打卡與美食，影音沉浸體驗更是重頭戲。樂高城市區的城市宮殿影院特別放映萬聖節限定4D電影「逃出怪獸派對」。約15分鐘的觀影過程中，劇情講述變裝小朋友誤闖怪獸派對引發的大逃亡，影廳更結合水花與強風等4D體感特效，帶來親臨現場般的震撼衝擊。針對學齡前幼兒，春季大受好評的現場互動表演秀驚喜回歸，孩子們能跟著主持人姊姊與樂高得寶吉祥物「Hopsy」，在充滿活力的大自然主題音樂中盡情唱跳。若想延伸美好假期，正對面的「名古屋SEA LIFE水族館」具備超過150種海洋生物與互動設施，「日本樂高樂園飯店」則提供解謎遊戲與主題房型，打造極致完美的親子名古屋之旅。

▲遊客於影院內觀賞萬聖節限定4D電影《逃出怪獸派對》，結合水花與強風等4D體感特效帶來沉浸式體驗。 圖／日本樂高樂園®提供；窩客島整理









樂高樂園®萬聖節派對 主題活動與限定內容

活動期間：10月2日至11月3日

園區地標與造景：

6.2萬顆積木巨型南瓜：使用約6.2萬顆樂高®積木打造，高度約等同於孩子身高。

期間限定打卡點：園區各處皆設置萬聖節主題造景供遊客拍照紀念

限定迷你人偶交換（Mini-figure Trading）：

玩法機制：攜帶自己的樂高®迷你人偶，可於活動區與工作人員交換萬聖節限定角色。每人每日限參加一次，每日數量有限。

第一波角色（10月2日－10月17日）：人魚怪獸、花朵怪獸。

第二波角色（10月18日－11月3日）：幽靈、狼人怪獸。

全期間角色（10月2日－11月3日）：Franken。

糖果尋寶（Candy Hunt）：

玩法機制：憑入口發放的參加券即可參加。

尋寶區域：分為「レ、ゴ、ラ、ン、ド」（LEGOLAND®）五個區域，可從各區糖果池挑選一份餅乾或糖果。

驚喜升級：今年全新加入驚喜糖果箱。

限定影音與表演節目：

萬聖節限定4D電影《逃出怪獸派對》：於樂高®城市區「城市宮殿區（Palace Cinema）」放映，片長約15分鐘，結合水花與強風等4D特效，每場最高容納500人。

Hopsy互動表演秀：針對學齡前幼兒設計的現場帶動唱，以「動物」為主題，由主持人與樂高®得寶®吉祥物「Hopsy」帶領孩子同樂。

萬聖節限定周邊商品：

繽紛南瓜提籃：共推出五款（四款局部發光款、一款整體發光款），附斜背帶。內含樂高®迷你套件、戴南瓜頭套的貓咪迷你模型及萬聖節限定樂高®積木。

萬聖節限定主題餐點

鹹食點心：南瓜起司巧達濃湯、木乃伊熱狗、怪獸螺旋麵包。

主題飲品：飾有傑克南瓜燈圖案的柳橙風味飲料、葡萄風味飲料。

日本樂高樂園®飯店（LEGOLAND® Japan Resort Hotel）

住房活動：每間客房皆設有專屬兒童房，並提供解謎遊戲與飯店專屬工作坊。

入住獨家贈禮：萬聖節活動期間入住，可獲得飯店限定款南瓜提籃。

名古屋SEA LIFE水族館：

設施特色：位於樂高樂園®正對面，展出超過150種海洋生物，並設有多種互動型設施與體驗活動。

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