> 生活 > 日本平面設計展來台！台北NOKE忠泰樂生活C-GRAPHIC海外首展，15組創作者一次看

日本平面設計展來台！台北NOKE忠泰樂生活C-GRAPHIC海外首展，15組創作者一次看

日本平面設計展NOKE忠泰樂生活台北展覽大直展覽
2026-09-14 17:40文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:NOKE忠泰樂生活
編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

日本平面設計展來台！日本人氣《C-GRAPHIC/TAIPEI》海外首展在NOKE忠泰樂生活，編輯鄭亦庭表示：台北站即將於10/8展出。

日本平面設計展來台！2026NOKE忠泰樂生活週年慶以「潮玩藝｜城市馬戲」為主題企劃，將集結設計、展覽、馬戲、魔術與電影，即將於10/8展出，讓大家走進台北大直NOKE忠泰樂生活，就能逛在日本京都掀起熱潮的人氣台北平面設計展《C-GRAPHIC/TAIPEI》，感受當代台日設計交會的獨特視覺魅力。

▲日本人氣台北平面設計展《C-GRAPHIC/TAIPEI》海外首展來台，10/8起於台北NOKE忠泰樂生活展出。(京都場照片，主視覺設計及圖片提供／後藤哲也、毛灼然)
▲日本人氣台北平面設計展《C-GRAPHIC/TAIPEI》海外首展來台，10/8起於台北NOKE忠泰樂生活展出。(京都場照片，主視覺設計及圖片提供：後藤哲也、毛灼然)
▲2026 NOKE忠泰樂生活週年慶以「潮玩藝｜城市馬戲」為主題，首波展覽企劃日本平面設計展搶先看。(京都場照片，主視覺設計及圖片提供／後藤哲也、毛灼然)
▲2026 NOKE忠泰樂生活週年慶以「潮玩藝｜城市馬戲」為主題，首波展覽企劃日本平面設計展搶先看。(京都場照片，主視覺設計及圖片提供：後藤哲也、毛灼然)

日本平面設計展C-GRAPHIC/TAIPEI來台

本次NOKE忠泰樂生活週年慶首波展覽企劃，邀請去年於日本京都掀起熱潮的展覽《C-GRAPHIC/TAIPEI》返台展出，展覽由香港平面設計師毛灼然、現居大阪的設計師及編輯後藤哲也共同策展，集結1980至1990年代出生的設計世代，呈現2020年代台北多元而鮮明的平面設計面貌，絕對是2026年度不容錯過的設計展。
▲《C-GRAPHIC/TAIPEI》集結1980至1990年代創作者，呈現2020年代台北多元而鮮明的平面設計面貌。(主視覺設計及圖片提供／後藤哲也、毛灼然)
▲《C-GRAPHIC/TAIPEI》集結1980至1990年代創作者，呈現2020年代台北多元而鮮明的平面設計面貌。(主視覺設計及圖片提供：後藤哲也、毛灼然)

日本平面設計展海外首展

《C-GRAPHIC/TAIPEI》源自後藤哲也編著的《C-GRAPHIC INDEX》，以繁體字「台北」為觀察核心，從海報、出版物、品牌識別到影像等面向切入，打開日本對台灣設計的全新視角，此次首度海外巡迴展至NOKE忠泰樂生活，參展陣容更擴增到15組設計師，展現台北當代平面設計持續發展的多元面貌。
▲《C-GRAPHIC/TAIPEI》展覽從海報、出版物到品牌識別切入，打開日本對台灣設計的全新視角。(主視覺設計及圖片提供／後藤哲也、毛灼然)
▲《C-GRAPHIC/TAIPEI》展覽從海報、出版物到品牌識別切入，打開日本對台灣設計的全新視角。(主視覺設計及圖片提供：後藤哲也、毛灼然)

日本平面設計展台北站開幕講座

延續京都首展開啟的台日設計交流，展覽特別於10月10日舉辦開幕特別講座，邀請DNP文化振興財團ddd畫廊策展人森﨑陵子，以及日本知名編輯室賀清德來台，與策展人毛灼然、後藤哲也及參展設計師展開深度對談，《C-GRAPHIC/TAIPEI》不僅呈現台灣當代平面設計的創作，也展開台日設計交流，想要參與講座的粉絲們，可關注NOKE 忠泰樂生活官方消息。
▲日本平面設計展將於10月10日舉辦開幕特別講座，邀請日本知名編輯室賀清德來台，與策展人展開深度對談。(主視覺設計及圖片提供／後藤哲也、毛灼然)
▲日本平面設計展將於10月10日舉辦開幕特別講座，邀請日本知名編輯室賀清德來台，與策展人展開深度對談。(圖片提供：後藤哲也)

《C-GRAPHIC/TAIPEI》 展覽資訊

展期：2026年10月8日－11月9日
時間：週日－週四 11:00–21:30；週五－週六 11:00–22:00
地點：NOKE忠泰樂生活 3F Uncanny(台北市中山區樂群三路200號)
票價：100元(詳細售票資訊將陸續公開，請持續關注主辦單位官網。)

近期話題台北展覽一次看

推薦閱讀：a-We台灣主題特展在空總！免門票玩a-We巨型球偶、心理測驗，50款周邊新品買爆

推薦閱讀：日本妖怪展在北投！北投文物館百鬼繚亂特展，超過100件妖怪館藏、妖怪主題餐超好拍

推薦閱讀：日本爆紅恐怖心展來台！台北中山站沈浸式恐怖體驗展，無招牌地下室展區超毛

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
13大IP台北快閃店清單！免費入場松菸史努比、京站小圓快閃店，超人氣IP周邊新品收
13大IP台北快閃店清單！免費入場松菸史努比、京站小圓快閃店，超人氣IP周邊新品收
編輯 鄭亦庭
2026必看7大國際大展來台！埃及木乃伊、萬博環形大屋頂，免出國爽逛。
2026必看7大國際大展來台！埃及木乃伊、萬博環形大屋頂，免出國爽逛。
編輯 鄭亦庭
新世紀福音戰士展台北站！信義區EVA展超過500件畫稿首次來台，台灣限定展區、EVA周邊先看。
新世紀福音戰士展台北站！信義區EVA展超過500件畫稿首次來台，台灣限定展區、EVA周邊先看。
編輯 鄭亦庭
日本爆紅恐怖心展來台！台北中山站沈浸式恐怖體驗展，無招牌地下室展區超毛
日本爆紅恐怖心展來台！台北中山站沈浸式恐怖體驗展，無招牌地下室展區超毛
編輯 鄭亦庭
倫敦米其林傳奇名廚全球首站來台！台北遠東香格里拉香宮推法粵交響六道饗宴。
倫敦米其林傳奇名廚全球首站來台！台北遠東香格里拉香宮推法粵交響六道饗宴。
編輯 李維唐
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊