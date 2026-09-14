日本平面設計展來台！台北NOKE忠泰樂生活C-GRAPHIC海外首展，15組創作者一次看

日本平面設計展來台！日本人氣《C-GRAPHIC/TAIPEI》海外首展在NOKE忠泰樂生活，編輯鄭亦庭表示：台北站即將於10/8展出。

日本平面設計展來台！2026NOKE忠泰樂生活週年慶以「潮玩藝｜城市馬戲」為主題企劃，將集結設計、展覽、馬戲、魔術與電影，即將於10/8展出，讓大家走進台北大直NOKE忠泰樂生活，就能逛在日本京都掀起熱潮的人氣台北平面設計展《C-GRAPHIC/TAIPEI》，感受當代台日設計交會的獨特視覺魅力。



▲日本人氣台北平面設計展《C-GRAPHIC/TAIPEI》海外首展來台，10/8起於台北NOKE忠泰樂生活展出。(京都場照片，主視覺設計及圖片提供：後藤哲也、毛灼然)



▲2026 NOKE忠泰樂生活週年慶以「潮玩藝｜城市馬戲」為主題，首波展覽企劃日本平面設計展搶先看。(京都場照片，主視覺設計及圖片提供：後藤哲也、毛灼然)





日本平面設計展C-GRAPHIC/TAIPEI來台

▲《C-GRAPHIC/TAIPEI》集結1980至1990年代創作者，呈現2020年代台北多元而鮮明的平面設計面貌。(主視覺設計及圖片提供：後藤哲也、毛灼然)





日本平面設計展海外首展

▲《C-GRAPHIC/TAIPEI》展覽從海報、出版物到品牌識別切入，打開日本對台灣設計的全新視角。(主視覺設計及圖片提供：後藤哲也、毛灼然)





日本平面設計展台北站開幕講座

▲日本平面設計展將於10月10日舉辦開幕特別講座，邀請日本知名編輯室賀清德來台，與策展人展開深度對談。(圖片提供：後藤哲也)





《C-GRAPHIC/TAIPEI》 展覽資訊

本次NOKE忠泰樂生活週年慶首波展覽企劃，邀請去年於日本京都掀起熱潮的展覽《C-GRAPHIC/TAIPEI》返台展出，展覽由香港平面設計師毛灼然、現居大阪的設計師及編輯後藤哲也共同策展，集結1980至1990年代出生的設計世代，呈現2020年代台北多元而鮮明的平面設計面貌，絕對是2026年度不容錯過的設計展。《C-GRAPHIC/TAIPEI》源自後藤哲也編著的《C-GRAPHIC INDEX》，以繁體字「台北」為觀察核心，從海報、出版物、品牌識別到影像等面向切入，打開日本對台灣設計的全新視角，此次首度海外巡迴展至NOKE忠泰樂生活，參展陣容更擴增到15組設計師，展現台北當代平面設計持續發展的多元面貌。延續京都首展開啟的台日設計交流，展覽特別於10月10日舉辦開幕特別講座，邀請DNP文化振興財團ddd畫廊策展人森﨑陵子，以及日本知名編輯室賀清德來台，與策展人毛灼然、後藤哲也及參展設計師展開深度對談，《C-GRAPHIC/TAIPEI》不僅呈現台灣當代平面設計的創作，也展開台日設計交流，想要參與講座的粉絲們，可關注NOKE 忠泰樂生活官方消息。展期：2026年10月8日－11月9日時間：週日－週四 11:00–21:30；週五－週六 11:00–22:00地點：NOKE忠泰樂生活 3F Uncanny(台北市中山區樂群三路200號)票價：100元(詳細售票資訊將陸續公開，請持續關注主辦單位官網。)

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