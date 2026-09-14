星巴克史努比聯名來了！史努比玻璃杯、不鏽鋼杯9款超萌，買一送一順便買來喝

編輯 鄭雅之 表示：史努比控真的要先搶起來誒！星巴克史努比聯名每一款都好可愛～

史努比控等到台灣星巴克開賣！星巴克今年秋天再次攜手全球超人氣的經典品牌Peanuts，歡慶特別篇動畫60週年紀念。這次以懷舊溫馨的秋日意象為主題，推出多款結合南瓜與秋葉元素的限定商品。史努比與他的好朋友們通通換上萌感十足的新裝，其中最讓粉絲期待的就是史努比造型的玻璃冷水杯，消息一出就已經在社群上掀起討論，不論是裝咖啡、特調飲料都能變成可愛的模樣。



▲史努比穿上星巴克招牌綠圍裙限定登場，搶眼萌感玩偶與造型冷水杯成為粉絲搶購焦點。 (攝影：鄭雅之)

▲全系列南瓜色系聯名杯款與生活配件齊聚，完美呈現星巴克攜手史努比的秋日懷舊故事。 (攝影：鄭雅之)





萌到破表的史努比玻璃冷水杯先搶

在這次系列的眾多商品中，最搶眼的焦點莫過於風格獨具的「26PEANUTS TOGO玻璃冷水杯」。史努比戴上充滿濃濃秋意的南瓜色帽子與質感綠色圍巾，搭配胡士托造型的吸管裝飾，實在讓人直呼太可愛，雖然外帶出門要小心但放在辦公桌上還是會被療癒。除了精緻杯款之外，穿著星巴克招牌綠圍裙的「綠圍裙26PEANUTS娃娃」與當紅的「26PEANUTS鑰匙圈」，更成為今年秋天穿搭不可或缺的療癒小物。



▲星巴克史努比聯名絨毛娃娃、提袋，呈現療癒日常生活風格。 (攝影：鄭雅之)





史努比限定杯款日常也被療癒

這次的聯名系列同時涵蓋了多款隨行杯與馬克杯，滿載著豐富的角色圖樣。不論是露西與史努比共享咖啡時光的「26PEANUTS不鏽鋼TOGO冷水杯」，或是融入大南瓜意象造型的「26PEANUTS南瓜吊飾不鏽鋼杯」，都能讓人重溫經典動畫帶來的溫馨記憶。質感滿分的「26PEANUTS不鏽鋼杯」與「26PEANUTS馬克杯」兼具實用與美觀，不僅非常適合日常隨身攜帶，更能為每天的咖啡時光增添一份美好的儀式感。



▲多款限定不鏽鋼隨行杯融入秋葉與南瓜塗鴉，兼具保溫實用性與質感造型，極具收藏價值。 (攝影：鄭雅之)





星禮程會員搶先買史努比周邊

想要搶先收藏最新星巴克Ｘ史努比限定聯名款可要記好時間，全系列商品將於9月21日提供星禮程會員優先選購，全台實體門市與各大線上購物平台則會在9月22日全面開賣。由於所有限定周邊數量皆為限量發售，售完即止，因此喜愛史努比的廣大粉絲千萬要抓緊時間，準備好在開賣第一天就手刀把喜愛的商品帶回家。此外，到年底前只要每逢週一持uniopen 聯名卡到星巴克門市消費，即可享有買一送一優惠，可以順便帶兩杯飲料走。



▲露西與史努比分享咖啡時光塗鴉冷水杯，搭配繽紛馬克杯，為每天咖啡生活增添溫馨氛圍。 (攝影：鄭雅之)

▲星巴克最新聯名主打經典綠圍裙史努比玩偶，搭配刺繡手提袋與南瓜鑰匙圈，打造高人氣收藏配件。

星巴克史努比聯名系列 販售資訊

星禮程會員預購日期： 2026年9月21日

全面正式開賣日期： 2026年9月22日

販售通路： 全台星巴克實體門市（含星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市）、星巴克線上門市（博客來-星巴克旗艦店、康是美網購eshop、7-ELEVEN i預購、yahoo!購物中心星巴克旗艦店）





星巴克史努比聯名周邊、售價

26PEANUTS TOGO玻璃冷水杯（591毫升）：售價1,200元

26PEANUTS馬克杯（414毫升）：售價750元

26PEANUTS不鏽鋼TOGO冷水杯（710毫升）：售價1,300元

26PEANUTS不鏽鋼杯（473毫升）：售價1,300元

26PEANUTS南瓜吊飾不鏽鋼杯（473毫升）：售價1,300元

26PEANUTS TOGO冷水杯（710毫升）：售價950元

26PEANUTS鑰匙圈：售價700元

綠圍裙26PEANUTS娃娃：售價1,200元

26PEANUTS手提袋：售價650元







星巴克uniopen 聯名卡優惠

活動時間：2026/07/01(三)-12/31(四) 每逢週一、二

活動內容：

活動期間每週一使用 uniopen 聯名卡於星巴克實體門市營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

活動期間每週二使用 uniopen 聯名卡於星巴克實體門市營業期間購買以下指定飲料糕點組合，可享8折優惠。

組合一：大杯美式咖啡+起司里肌可頌，優惠價164元

組合二：大杯美式咖啡+經典起司蛋糕，優惠價188元





可愛聯名周邊都要買！

推薦閱讀：厭世上班族要收！屈臣氏躺平鴨加價購19款超萌，千件商品第二件4折先囤貨

推薦閱讀：寶可夢郵票11/20開賣！皮卡丘、卡比獸10款只要80元，3大通路限量30萬要搶

推薦閱讀：蠟筆小新迷瘋掉！CASETiFY聯名動物造型手機殼、盲盒吊飾搶購攻略



