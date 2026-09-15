鑽石給它貼爆才可愛！Z世代正夯「貼鑽風潮」怎麼玩，用大創低成本貼紙貼出Y2K潮感

這就是標準的閃閃惹人愛！編輯王瀅瀅表示，下次去大創別忘了把這些可愛的小東西帶回家。

這幾年的時尚與美妝圈，默默吹起了一股打破常規的熱潮。過往追求低調素雅的極簡風格開始失寵，取而代之的是極致展現個人特色的多巴胺美學。對勇於表達自我、不願落入俗套的Z世代來說，這股盛行於社群的Y2K「貼鑽風潮」（Bedazzled）便順勢爆紅！大家紛紛把小時候被媽媽唸亂貼的手工貼紙與閃亮水鑽貼紙重新搬上舞台，高調宣告「萬物皆可閃」的時尚新態度。

▲Z世代告別極簡風格，擁抱閃耀繽紛的水鑽貼紙美學。這股社群爆紅的貼鑽風潮，展現出越誇張越可愛的個性主張。(圖：kyliecosmetics／IG)

越閃越時尚的Y2K風！從手機到咖啡杯都能貼

這波Bedazzled風潮之所以能強勢回歸，最大的推手非時尚名媛Kylie Jenner莫屬。她在社群平台上霸氣秀出貼滿繽紛彩鑽的生日蛋糕、彩妝外殼和香水瓶，瞬間讓千禧年代的水鑽貼紙美學再次引爆社群話題。

從手機殼、日常穿搭、敷在臉上的面膜到手上的咖啡杯，越浮誇、越閃爍就越惹人喜愛。這不只是一場視覺上的華麗反抗，更是年輕人在數位時代裡，透過親手貼飾隨身物品找到的手作樂趣與專屬感，徹底貫徹「水鑽給它貼爆就對了」的精神。

▲Kylie Jenner在社群展現滿滿水鑽塗鴉，引爆全新Y2K風潮。隨身物品與彩妝外殼貼滿彩鑽，徹底實現萬物皆可閃的精神。(圖：theluxedesserts 、kyliejenner／IG)

韓星也在瘋！低門檻水鑽貼紙讓平淡日常秒變可愛

這股閃耀旋風很快也席捲了韓國時尚圈與K-POP舞台，偶像們紛紛把水鑽與貼紙貼在眼角妝容、牙鑽乃至日常配件上。為了滿足大家想把萬物「極致裝飾」（Bedazzling）的新渴望，韓國大創也順勢推出一系列超高CP值的寶石與串珠貼紙，連平凡無奇的透明塑膠杯都能拿來當創作畫布。親民的價格搭上簡單的手作過程，讓每個人都能無痛體驗這種「雖然看似不必要、卻能讓心情好一整天」的小確幸。

而這波貼鑽美學的影響力更跨越單純的文具與飾品，一路延伸到了美妝與護膚保養領域。韓國美妝市場甚至發揮絕妙創意，把水鑽元素直接跟痘痘貼結合，讓原本用來遮瑕保養的貼布，搖身一變成為臉上最潮的亮點裝飾。如果你也有興趣，不妨動手開始貼貼看，或許你會發現，平淡的日常也能變得可愛又閃閃發亮。

▲韓國大創順勢推出平價寶石貼紙，讓手作DIY貼鑽門檻更低，人人都能替自己平凡的日常貼上閃閃發亮的可愛。





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