星級主廚降臨台北車站！「日日南洋」9/16盛大開幕，248元爽吃叻沙雙麵與泰國傳奇女婿蛋優惠

想吃道地東南亞美味免出國！豆府餐飲集團「日日南洋」全台首店於9月16日插旗台北車站二樓，特邀前馬來西亞君悅酒店行政主廚 Byron Zhang 監製，248元起享五星級質感套餐。資深編輯 李維唐 表示：「品牌將星級手藝融入平價餐桌，特別是『米粉參』雙麵吸飽濃郁叻沙湯頭，極具CP值與話題度。」

走進陽光灑落的台北車站二樓，微風拂過，鼻尖傳來陣陣交織著香茅、檸檬葉與濃郁椰奶的迷人香氣。不用訂機票、無須收拾行李，一趟探索東南亞飲食文化的味蕾之旅，在繁忙的城市樞紐隨時都能優雅展開。豆府餐飲集團推出全新品牌「日日南洋」，於2026年9月16日正式進駐台北車站二樓，以「南洋好味・日日相隨」為核心精神，將泰國、越南、馬來西亞與新加坡等地的街頭靈魂料理完美集結。透過充滿南洋風情的明亮空間與細膩調味，讓異國美味不再是遙不可及的奢華大餐，而是融入日常隨心享用的溫暖小館。



▲全台首間「日日南洋」9/16插旗台北車站二樓，將東南亞各國經典日常美味澎湃集結上桌。圖／日日南洋提供；窩客島整理

只要248元起即可環遊南洋！打造台北車站高CP值質感餐桌

穿梭於台北車站的通勤族與美食饕客，如今有了全新的精緻選擇。「日日南洋」打破單一國界的料理限制，致力打造一張能帶領舌尖環遊東南亞的澎湃餐桌。從鹹香下飯的泰式打拋豬、金黃酥脆的泰式椒麻雞，到滑順清甜的越南河粉、濃郁辛香的南洋叻沙與各式特色鍋物，將南洋各地的道地風味一站式完美呈現。全店套餐最低僅需248元起，每份均附上香氣縈繞的香米飯、精心製作的四品小菜，以及泰式奶茶或酸柑汁等經典飲品。極致親民的價格配合澎湃精緻的擺盤，將品嚐異國美食轉化為每日都能隨時發生的質感生活小確幸。



▲包含越式生牛肉河粉、泰式椒麻雞與叻沙粉麵等多款道地料理，滿足所有南洋美食控。圖／日日南洋提供；窩客島整理

前君悅主廚跨海監製！雙麵米粉參叻沙與越式生牛肉河粉驚豔登場

料理細節處處透露出星級美學與深厚底蘊。「日日南洋」特別邀請擁有馬來西亞君悅酒店與澳門索菲特酒店雙行政主廚資歷的 Byron Zhang 跨海擔任總監修。從獨門辛香料調配、食材選用至高湯 slow-cook 費時慢熬，皆親自嚴格把關，將「星級手藝融入日常」的理念落實在每碗湯頭之中。

饕客首推招牌「南洋叻沙海鮮粉麵」（單點售價328元），滾燙熱氣挾帶椰香與辛香料濃郁撲鼻。麵體更隱藏著大馬道地的獨特巧思，選用馬來西亞傳統「米粉參（Bihun Mee Mix）」雙麵吃法，將黃麵的扎實嚼勁與米粉的細緻滑順各半搭配。兩種麵體吸飽了厚實濃郁的叻沙湯汁，交織出層次豐富且令人驚豔的雙重口感。喜愛清爽風味的食客，則不能錯過「越式傳統生牛肉河粉」，承襲道地清甜高湯熬煮工法，以滾燙高湯瞬間川燙薄切生牛肉，完美鎖住鮮美肉汁與嫩彈口感，滑順河粉吸附甘甜湯頭，帶來無負擔的極緻滿足。



▲招牌「南洋叻沙海鮮粉麵」選用大馬獨特「米粉參」黃麵與米粉雙麵搭配，吸飽濃郁椰香叻沙湯汁。圖／日日南洋提供；窩客島整理

▲「日日南洋」主打精緻高CP值異國定食，搭配特製小菜與香純泰式奶茶，滿足老饕味蕾。圖／日日南洋提供；窩客島整理

泰國傳奇香炸女婿蛋與霸氣冬蔭功海陸鍋澎湃美味溫暖上映

除了經典麵食與定食，特色小點與熱騰騰的南洋鍋物同樣展現出濃厚的飲食故事性。「香炸女婿蛋」（單點售價38元）靈感源自泰國傳奇家常菜，金黃酥脆的外皮包覆著嫩滑蛋體，淋上特製酸甜羅望子醬汁，口感層次豐富趣味十足。

針對喜愛溫熱鍋物的饕客，「泰式冬蔭功海陸牛肉鍋」（單點售價388元）將冬蔭功獨特的酸辣香氣融入濃郁湯底，搭配滿滿海陸鮮材，入口帶勁令人大呼過癮。「南洋沙嗲海陸鍋」則將沙嗲特有的花生香氣與濃郁辛香風味完美融合，湯底越煮越能帶出食材的自然鮮甜，帶來滿滿的南洋溫暖風情。



▲霸氣「泰式冬蔭功海陸牛肉鍋」，酸辣帶勁的冬蔭功湯底搭配豐富海陸配料，吃起來大呼過癮。圖／日日南洋提供；窩客島整理

▲泰國傳奇家常菜「香炸女婿蛋」，外皮金黃酥脆並淋上酸甜羅望子醬汁，口感層次豐富。圖／日日南洋提供；窩客島整理

限時15天開幕好康優惠！定食加碼免費招待泰國傳奇小點

為慶祝全台首店正式亮相，「日日南洋」於2026年9月16日至9月30日開幕期間，特別推出限時15天的「38元，先去一趟泰國」優惠活動。活動期間凡於門市內用點購香氣四溢的「泰式打拋豬定食」，即免費招待價值38元的傳奇小點「香炸女婿蛋」乙份。外酥內嫩的醬香女婿蛋搭配鹹香帶勁的打拋豬肉，一口香米飯配上一口精緻小菜，為台北車站的飲食生活注入最夢幻的南洋美味記憶。



▲香氣四溢的「泰式打拋豬」套餐附香米飯、4品小菜與經典飲品，開幕首15天點購還可免費享用香炸女婿蛋。圖／日日南洋提供；窩客島整理





「日日南洋」開幕限定優惠整理

優惠活動名稱：38元，先去一趟泰國

優惠活動時間：2026年9月16日（三）至 2026年9月30日（三），連續15天

優惠活動內容：活動期間內，凡於門市點購「泰式打拋豬定食」，即免費招待價值38元的傳奇小點「香炸女婿蛋」乙份。

活動限制與注意事項：

本優惠僅限門市內用使用。

優惠不得與其他優惠活動併用。

門市地址：台北市中正區北平西路3號2樓（新光三越台北車站）

門市電話：（02）6617-1699

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