蠟筆小新粉絲快衝！養心餐飲四大品牌首度跨界聯名，夢幻提袋限量加購與精緻皮革吊飾扭蛋攻略全公開

養心餐飲首度攜手人氣動畫《蠟筆小新》，自9月5日起集結旗下「養心茶樓」、「養心沙龍」、「YACHE」及「NOZOMI BAKERY」四大品牌推出跨界聯名，包含限量提袋與8款精緻皮革吊飾。對此，資深編輯李維唐表示：「本次聯名將壓印皮革工藝與浮世繪藝術結合日常實用配件，精準滿足了視覺審美與收藏價值。」

當精緻蔬食美學遇上萌感十足的童年記憶，一場充滿生活品味的跨界饗宴就此展開。知名蔬食品牌養心餐飲首度攜手日本超人氣動畫《蠟筆小新》，自9月5日起集結旗下四大人氣品牌「養心茶樓」、「養心沙龍」、「YACHE」以及「NOZOMI BAKERY」，將小新的幽默與活潑融入生活日常與極致餐飲體驗中，帶來兼具時尚質感與童趣氛圍的限量周邊，為質感生活注入滿滿的療癒力量。

▲養心餐飲與《蠟筆小新》聯名推出8款質感皮革吊飾，細緻雕刻工藝搭配經典角色造型展現絕佳質感。圖／養心餐飲提供；窩客島整理 ▲養心餐飲旗下四大品牌首度跨界聯名《蠟筆小新》，集結實用提袋與精緻皮革吊飾打造滿滿童趣亮點。圖／養心餐飲提供；窩客島整理

日系浮世繪質感加持，三款限定實用提袋質感登場

走進養心門市，優雅的用餐環境與細緻的美食香氣交織，這次更加入了令人驚喜的《蠟筆小新》時尚配件。本次聯名特別推出三款結合造型與實用性的限量提袋，每款全台僅限量360個。自9月5日起正式開放預購，「春日部派對透明提袋」以角色們齊聚歡慶的繽紛圖樣登場，輕盈透明的袋身散發濃厚的夏日活力感，無論是日常購物還是週末輕旅行都能輕鬆襯托時髦穿搭；同步亮相的「富士繪旅行洗衣袋」則巧妙融融合日本浮世繪美學，藍花白浪搭配菊櫻紛飛的經典紋樣，並滾上細緻金邊，打破傳統洗衣袋的刻板印象。方形設計空間大且輕巧好攜帶，方便清潔的材質更能貼心照顧旅行衣物整理需求。活動期間單筆消費滿200元，即可以169元加購入手。

針對手搖飲與咖啡不離手的都會族群，養心餐飲更推出精緻度爆表的「飲料提袋」，自9月5日起開放預購，並於10月15日起正式販售。只要單筆消費滿200元即可加價199元購得。提袋附帶小新經典造型收納包，搭配濃濃日系風情的圖像設計，輕巧一收便能提著走，為日常提飲品增添時尚層次感。門市也特別保留部分數量於10月15日正式開賣，讓錯過預購的粉絲仍有機會親自至門市入手。

▲「春日部派對透明提袋」與浮世繪風格的「富士繪旅行洗衣袋」於9月5日開放預購，滿額即享超值加價購。圖／養心餐飲提供；窩客島整理 ▲「飲料提袋」結合日本風情圖案與萌感十足的小新造型收納包，讓日常攜帶飲品方便又有型。圖／養心餐飲提供；窩客島整理

精緻刻印工藝再現細節，8款皮革吊飾與百分百中獎扭蛋掀收藏熱潮

除了高機能性的實用提袋，本次聯名最具收藏價值的莫過於質感極佳的《蠟筆小新》造型皮革吊飾。全系列共推出8款造型，於9月與10月分兩波驚喜登場。吊飾表面選用優質皮革，透過溫潤的皮革紋理與外針縫線處理，每一個角色圖樣與細節線條皆以精細壓印工藝深刻入皮，溫潤的手感與低調奢華的質感完美融合，掛在包款或鑰匙圈上都能呈現別致的生活品味。

為了增加用餐與消費的驚喜樂趣，活動特別規劃了百分百有獎的扭蛋機制。單筆消費滿200元即可加價99元體驗扭蛋一次；消費滿5,000元更能免費抽獎一次，顆顆有獎令人心動。若想精準收藏特定款式的忠實粉絲，亦可選擇以每款129元直接加購指定造型，一次將小新、不理不理左衛門與春日部防衛隊的可愛模樣通通帶回家。

▲精緻的《蠟筆小新》和服造型皮革吊飾掛在牛仔褲或隨身包款上，隨手打造別緻的時尚穿搭配件。圖／養心餐飲提供；窩客島整理







