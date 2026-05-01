不出國也能吃米其林！黑白大廚金度潤DO KIM拌麵登台，韓式紫蘇油與雙醬驚豔亮相。

當實境秀熱潮轉化為實體美食，料理的細節便成為勝負關鍵。資深編輯李維唐表示，金度潤主廚以對麵條的偏執著稱，此次與阿舍食品的合資合作，並非單純的名人代言，而是將米其林星級工法轉化為大眾化的日常食糧，這象徵著台灣拌麵市場正式進入「精品化」競爭的新紀元 。

Netflix全球熱播的料理競技節目「黑白大廚：料理階級大戰」引發一波追星與美食熱潮，其中以細膩麵食工法聞名、神似「賤兔」的米其林一星主廚金度潤更是話題焦點。金度潤主廚宣布與台灣麵食領導品牌阿舍食品合資打造國際新品牌「DO KIM」，於4/28正式在台灣展開全球首發。這次合作不僅是金主廚對台灣美食的熱愛體現，更打破米其林料理高不可攀的門檻，讓消費者以不到百元的價格，就能在自家餐桌重現大師級的料理靈魂。

▲金度潤主廚手持全球首發的星級拌麵，宣布即日起於台灣指定通路正式開賣 。 圖／阿舍食品提供；窩客島編輯李維唐整理



黑白大廚私房補給引爆跨國合作契機

這段跨國姻緣的起點極具戲劇性。在「黑白大廚」第二季播出期間，眼尖網友發現金度潤主廚於錄影現場隨身攜帶「阿舍牛肉麵」作為私房補給，相關影像在社群平台上迅速發酵，成為品牌端正式敲定合作的關鍵。事實上，阿舍團隊早在第一季播出時就注意到金主廚對台灣麵食的狂熱，進而主動聯繫，雙方對麵條近乎偏執的追求一拍即合。不同於一般商業代言，雙方以「合資公司」的形式深度綁定，全系列產品皆由被譽為韓國三大製麵專家的金度潤親自操刀，從麵體厚度、彈性到醬汁比例皆經過反覆校準。

▲首波推出「韓式紫蘇油拌麵」與「韓式雙醬拌麵」兩款風味，主打在餐桌就能還原星級饗宴 。 圖／阿舍食品提供；窩客島編輯李維唐整理

韓式紫蘇油與雙醬定義居家儀式感

此次首發推出的兩款風味皆承襲了金主廚精湛的料理哲學。獨門「韓式紫蘇油拌麵」靈感源自金主廚店內多次獲得必比登推薦的超人氣料理，選用富含Omega3的特選紫蘇油，搭配阿舍特有的Q彈波浪麵體，入口時油香輕盈，收尾則帶有純粹的麥香與甘甜。另一款「韓式雙醬拌麵」則巧妙融合台灣胡麻香氣與韓式炸醬的焦香黑豆甜，醬汁厚實且能緊密包覆麵條，層次感分明。這兩款產品不僅展現星級層次，更標榜只需加入簡單家常配料，就能讓消費者在家中體驗「Cook like a KING」的精緻生活感。

▲金度潤主廚被譽為韓國三大製麵專家之一，對麵體厚度與醬汁比例有著極致追求 。 圖／阿舍食品提供；窩客島編輯李維唐整理



台灣獨步全球首發引領品牌進軍國際

這場美食盛事由台灣獨享全球首發權，連韓國本土消費者都必須排隊進店才能嚐鮮。自4/20官網開放預購以來，預約量已迅速破1000盒，後續訂單已排隊至5月初。產品目前已在Breeze Super、Mia C’bon、聖德科斯等指定通路正式上架。金度潤主廚更親自抵台宣傳，微風廣場同步開啟為期兩週的「星級料理美食祭」，並在B2阿舍食堂快閃店設置金主廚限定專區。台灣作為DO KIM品牌走向世界的第一站，未來計畫進軍美國、日本及韓國市場，致力以星級工藝重新定義全球家庭廚房的日常飲食標準。

▲微風超市與Mia C’bon推出限定版「主廚金選雙入組」，讓消費者一次收藏兩款經典風味 。 圖／阿舍食品提供；窩客島編輯李維唐整理

購買登錄發票抽韓國雙人來回機票

為了回饋台灣廣大影迷與食客支持，即日起購買DO KIM系列拌麵並登錄發票，還有機會抽中「金主廚獨家料理行」韓國雙人來回機票。這不僅僅是一次產品銷售，更是一場跨國飲食文化的深度交融。對於不想飛首爾、不想排隊數小時的饕客而言，這次開賣無疑是將米其林星級體驗搬進自家廚房的最佳契機，讓高品質的精緻拌麵成為日常飲食的一部分。

▲金度潤主廚以細膩麵食功法與神似賤兔的親和形象，在台掀起一股黑白大廚旋風 。 圖／阿舍食品提供；窩客島編輯李維唐整理



星級料理美食祭

活動時間：4/28起，為期兩週

活動內容：

購買DO KIM系列拌麵並登錄發票，可抽「金主廚獨家料理行」韓國雙人來回機票 。

Breeze Super B2阿舍食堂快閃店特別打造金主廚限定專區，販售特製限定星級風味料理 。

Breeze Super及Mia C’bon特別推出限定版「主廚金選雙入組」，一次收藏兩款風味 。

實體通路：Breeze Super、Mia C’bon、聖德科斯門市 。

官方網站：DO KIM 官方網站 。