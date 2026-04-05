> 美食 > 超夯韓式家庭料理！龜尾家復古老宅必拍，大醬小龜蛋 泡菜捲捲豬五花道地韓國家常菜。

超夯韓式家庭料理！龜尾家復古老宅必拍，大醬小龜蛋 泡菜捲捲豬五花道地韓國家常菜。

龜尾家韓式韓式料理家常菜
2026-04-05 10:00文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
編輯 張人尹

編輯 張人尹

韓式料理推薦，龜尾家 韓式家庭料理 Gumi's kitchen以老宅空間與特色餐點吸引粉絲，編輯張人尹表示，姐們妹約聚餐，這間要先加進口袋名單。
在城市巷弄中尋找一間帶有生活感的韓式料理，成為不少粉絲近期的用餐方向。這間「龜尾家 韓式家庭料理 Gumi's kitchen」隱身在老公寓之中，外觀看似低調卻有著穩定人氣，常常一到用餐時間就客滿。主打帶點家常感的韓式料理，從小菜到主食都講究風味與呈現方式，讓人不只吃得飽，也留下記憶點。無論是想找聚餐地點，或是平日想換口味，都能在這裡找到不同於連鎖品牌的溫度與節奏。
▲龜尾家 韓式家庭料理 Gumi's kitchen隱身老公寓巷弄之中，外觀看似低調卻擁有穩定人氣，用餐時段經常客滿吸引粉絲朝聖。（攝影：張人尹）
▲龜尾家 韓式家庭料理 Gumi's kitchen隱身老公寓巷弄之中，外觀看似低調卻擁有穩定人氣，用餐時段經常客滿吸引粉絲朝聖。（攝影：張人尹）
▲龜尾家 韓式家庭料理 Gumi's kitchen主打家常韓式料理，從小菜到主食都講究風味與呈現方式，成為粉絲聚餐新選擇。（攝影：張人尹）
▲龜尾家 韓式家庭料理 Gumi's kitchen主打家常韓式料理，從小菜到主食都講究風味與呈現方式，成為粉絲聚餐新選擇。（攝影：張人尹）

兩層樓老宅空間溫馨有感

「龜尾家 韓式家庭料理 Gumi's kitchen」由一對由來自韓國的老闆先生與台灣太太共同經營，提供韓國慶尚北道的家庭餐桌風味，命名上也以家鄉「龜尾市」為名。在空間上，也打造像家一般的放鬆氛圍。整體分為兩層樓，空間不算寬敞，但透過暖色燈光與復古家具，營造出一種像在家吃飯的自在感。從桌椅到櫥櫃都帶有老件風格，連接上下樓的陡梯與廁所門也保留原本格局，增添趣味細節。門口還擺放小瓷器與相機等裝飾，讓整體空間更有生活感，也成為粉絲拍照時會特別留意的角落。
▲龜尾家 韓式家庭料理 Gumi's kitchen打造兩層樓老宅空間，暖色燈光搭配復古家具，營造像在家吃飯的放鬆氛圍。（攝影：張人尹）
▲龜尾家 韓式家庭料理 Gumi's kitchen打造兩層樓老宅空間，暖色燈光搭配復古家具，營造像在家吃飯的放鬆氛圍。（攝影：張人尹）


招牌餐點視覺與風味兼具

在餐點部分，「龜尾家 韓式家庭料理 Gumi's kitchen」從一開始的小菜就讓人留下印象，像是辣鵪鶉蛋與豆腐都相當開胃。主打的「大醬小龜蛋」以綠葉包覆芝麻油香氣的米飯球、搭配底部大醬，入口層次豐富。「泡菜起司炒飯」則以厚厚起司覆蓋炒飯，呈現瀑布般視覺效果。還有人氣必點「泡菜捲捲豬五花」把條狀豬五花以泡菜捲起，酸辣風味明顯，讓人開動前都要先拍一輪美照才甘願。
▲龜尾家「泡菜捲捲豬五花」把條狀豬五花以泡菜捲起，酸辣風味明顯。（攝影：張人尹）
▲龜尾家「泡菜捲捲豬五花」把條狀豬五花以泡菜捲起，酸辣風味明顯。（攝影：張人尹）


韓式經典料理聚餐必吃

除了招牌料理外，「龜尾家 韓式家庭料理 Gumi's kitchen」也提供多款經典韓式選擇，像是白切豬五花與泡菜豆腐鍋，適合喜歡傳統風味的粉絲，而「莫札拉馬鈴薯煎餅」則在海鮮煎餅中加入Q彈口感，提升咀嚼樂趣。由於店內座位有限且人氣高，建議事先透過網路訂位，以免撲空。
▲龜尾家 韓式家庭料理提供白切豬五花與泡菜豆腐鍋等經典料理，滿足粉絲對韓式風味的期待。（攝影：張人尹）
▲龜尾家 韓式家庭料理提供白切豬五花與泡菜豆腐鍋等經典料理，滿足粉絲對韓式風味的期待。（攝影：張人尹）
▲龜尾家 韓式家庭料理泡菜起司炒飯鋪上厚層起司呈現瀑布效果，泡菜捲捲豬五花酸辣風味吸睛又開胃。（攝影：張人尹）
▲龜尾家 韓式家庭料理泡菜起司炒飯鋪上厚層起司呈現瀑布效果，泡菜捲捲豬五花酸辣風味吸睛又開胃。（攝影：張人尹）


龜尾家 韓式家庭料理 Gumi's kitchen

地址：臺北市松山區八德路三段199巷1弄20號
電話：02-2578-8912

看更多龜尾家 韓式家庭料理 Gumi's kitchen

▲龜尾家 韓式家庭料理 Gumi's kitchen隱身老公寓巷弄之中，外觀看似低調卻擁有穩定人氣，用餐時段經常客滿吸引粉絲朝聖。（攝影：張人尹）
▲龜尾家 韓式家庭料理 Gumi's kitchen隱身老公寓巷弄之中，外觀看似低調卻擁有穩定人氣，用餐時段經常客滿吸引粉絲朝聖。（攝影：張人尹）
▲龜尾家 韓式家庭料理 Gumi's kitchen打造兩層樓老宅空間，暖色燈光搭配復古家具，營造像在家吃飯的放鬆氛圍。（攝影：張人尹）
▲龜尾家 韓式家庭料理 Gumi's kitchen打造兩層樓老宅空間，暖色燈光搭配復古家具，營造像在家吃飯的放鬆氛圍。（攝影：張人尹）
▲龜尾家 韓式家庭料理 Gumi's kitchen打造兩層樓老宅空間，暖色燈光搭配復古家具，營造像在家吃飯的放鬆氛圍。（攝影：張人尹）
▲龜尾家 韓式家庭料理 Gumi's kitchen打造兩層樓老宅空間，暖色燈光搭配復古家具，營造像在家吃飯的放鬆氛圍。（攝影：張人尹）

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
隱藏版老媽蹄花激推！板橋凱撒家宴中餐廳推出四川美食節，嚴選黑豬肉與郫縣豆瓣重現道地麻辣鮮香層次。
隱藏版老媽蹄花激推！板橋凱撒家宴中餐廳推出四川美食節，嚴選黑豬肉與郫縣豆瓣重現道地麻辣鮮香層次。
編輯 李維唐
捷運東門站必吃！臺虎居餃屋限定月見肉末咖哩薯條大人系美味。
捷運東門站必吃！臺虎居餃屋限定月見肉末咖哩薯條大人系美味。
編輯 李維唐
饗泰多聯名水水灶咖！4道必吃泰菜清單，咔咔脆皮豬五花 蛋蛋冬蔭海鮮炒飯快閃開賣。
饗泰多聯名水水灶咖！4道必吃泰菜清單，咔咔脆皮豬五花 蛋蛋冬蔭海鮮炒飯快閃開賣。
編輯 張人尹
林口質感便當「蔡家排骨」！必吃比臉大雞排與限定川香滷雞腿。
林口質感便當「蔡家排骨」！必吃比臉大雞排與限定川香滷雞腿。
ifunny艾方妮
磚造老屋咖啡廳重生！「546大洲老宅」早午餐、輕食、小火鍋美味選擇多。
磚造老屋咖啡廳重生！「546大洲老宅」早午餐、輕食、小火鍋美味選擇多。
紫色微笑
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊