抗夏防曬799元起！秀膚生超萌聯名防曬組合康是美獨家販售，買就送GD雲朵貓限量鑰匙圈。

隨著夏季紫外線指數飆升，挑選兼具修護與防護的防曬品成為保養關鍵。資深編輯李維唐表示，現代人生活壓力大且醫美頻率高，敏弱肌在夏日更需安全且高規格的防禦。

迎戰炎炎夏日，面對烈日陽光及紫外線，妳的肌膚準備好了嗎？來自韓國、深受醫美專家推薦的專業護膚品牌CellFusionC秀膚生，今年夏天為大家帶來超強驚喜，宣佈與ZO&FRIENDS攜手推出全台限量的聯名防曬組合 。這場被譽為今夏最萌聯名的跨界合作，不僅完美結合了專業醫美級的防曬科技，更注入了療癒至極的潮流IP元素，為悶熱的夏日保養市場注入一股清新且可愛的活力，正式掀起一場夏日美肌防護全攻略的搶購熱潮 。

▲知名韓國國民防曬品牌Cell Fusion C秀膚生，在2026年盛夏以高規格SPF50+/PA++++防護科技結合可愛潮流IP，為敏弱肌族群打造高顏值的夏日美肌防護罩 。圖／Cell Fusion C 秀膚生提供；窩客島編輯李維唐整理



GD聯名IP雲朵貓ZOA超療癒

這次引起極高討論度的ZO&FRIENDS，是由IPX和G-DRAGON共同創作的聯名IP 。在這個充滿奇幻與溫馨的角色世界中，每個成員都有著鮮明且迷人的獨特個性 。靈魂角色雲朵貓ZOA（조아），總是像慢動作般悠哉生活，雖然外表看起來有些冷酷，內心卻無比溫暖 。它的身邊還有熱心、可愛且多話的小雛菊A&NE（앤），以及從ZOA雲朵足跡中誕生、天真活潑的彩色泡泡AKI（아기）與ZAKI（자기） 。這群因為不完美而更加完整的朋友們，正共同傳遞著溫暖的療癒訊息，這股強大的療癒感也在這個夏天，與防曬保養進行了最完美的跨界結合 。

▲超萌限定周邊「10mL ZOA鑰匙圈防曬霜」採迷你精緻包裝設計，消費者可輕鬆掛在包包上隨身攜帶，滿足夏日隨時隨地補擦防曬的便利需求 。圖／Cell Fusion C 秀膚生提供；窩客島編輯李維唐整理

醫美敏感肌術後安心防曬首選

韓國保養品牌CellFusionC秀膚生一直以「醫美保養後也能安心使用」的專業形象深植人心 。品牌源自韓國專業醫美科技，致力於提供敏感肌及醫美保養後肌膚最安全的護理方案，其防曬系列更蟬聯韓國美妝大賞多年，是韓妞人手一條的國民防曬品牌 。此次與ZO&FRIENDS聯名，對於敏感肌及術後族群而言，CellFusionC秀膚生一直是安心的代名詞，讓人在每天擦防曬的日常步驟中，都能深刻感受ZOA帶來的療癒陪伴，讓日常防曬變可愛了 。本次聯名針對夏季防曬需求，推出兩款雙入組合，滿足修護與補水的不同需求，針對不同膚質打造出夏日最強隱形防護罩 。

▲專為乾性肌與戶外曝曬族群設計的「超水潤涼感防曬霜35mL*2入組」，清爽水感質地能瞬間改善肌膚燥熱，隨包裝更附贈極具收藏價值的迷你10mL ZOA鑰匙圈防曬霜 。圖／Cell Fusion C 秀膚生提供；窩客島編輯李維唐整理



康是美與UNIKCY獨家限量雙入組

本次聯名不僅帶來CellFusionC秀膚生最經典的兩大明星防曬霜，並加上雲朵貓ZOA的療癒萌感，還有只在康是美、UNIKCY才能入手的獨家雙入組合及組合限定的超萌周邊 。第一款為「全效修護防曬霜35mL2入組」，是術後與敏感肌的首選 。身為品牌的明星商品，全效修護防曬霜以SPF50+/PA++++的高規格防護力，搭配舒緩修護成分，是許多醫美愛好者的術後防護囤貨首選，內容物包含全效修護防曬霜35mL共2入，並附贈通路獨家贈品ZOA超萌造型夾，讓日常生活瞬間被療癒 。第二款則是「超水潤涼感防曬霜35mL2入組」，定位為乾肌與外出曝曬的救星 。針對乾性肌與怕曬的族群，超水潤涼感防曬霜強調清爽的水感質地，塗抹瞬間能改善肌膚燥熱並長效鎖水，內容物包含超水潤涼感防曬霜35mL共2入，獨家組合附贈10mL ZOA鑰匙圈防曬霜，超萌的迷你版包裝附帶鑰匙圈，方便掛在包包上隨時補擦，隨時帶著走，兩款組合的建議售價皆為NT$799 。

▲超萌限定周邊「10mL ZOA鑰匙圈防曬霜」採迷你精緻包裝設計，消費者可輕鬆掛在包包上隨身攜帶，滿足夏日隨時隨地補擦防曬的便利需求 。圖／Cell Fusion C 秀膚生提供；窩客島編輯李維唐整理

南港愿秀門市首賣與全台開搶攻略

這系列令人心動的CellFusionC x ZO&FRIENDS聯名雙入組合，將於2026年5月24日於康是美第600間愿秀門市開幕時首賣，該門市為康是美南港愿秀門市，地址位於台北市南港區南港路二段1號，民眾可搭乘捷運至南港站，從1A出站後網穿過CITYLINK南港店，過馬路至對面瓶蓋印象公園即可抵達 。緊接著在2026年6月起，將於全台康是美、UNIKCY指定通路獨家限定販售 。由於是全台限量販售且售完為止，想要在夏日擁有紫外線防護，同時收藏超萌破表的ZOA限量周邊，千萬不能錯過這次的搶購機會 。另外，全台還有24家限定門市會貼上ZO&FRIENDS超萌窗貼，詳細的門市資訊民眾可以透過查看CellFusionC台灣官方IG帳號來獲取 。

板橋車站快閃主題店打卡不可錯過

為了慶祝這次引爆話題的聯名上市，5月28日起UNIKCY板橋店特別換上ZO&FRIENDS專屬裝飾，打造出ZOA主題店快閃板橋車站的盛大場面 。店內滿滿都是ZOA的超萌身影，在這裡不僅能購買到限量的聯名防曬組合，民眾還能與超萌的ZOA大型立牌與裝飾合照打卡 。該主題裝飾店的正式門市店名為康是美板橋UNIKCY店，門市地址位於新北市板橋區站前路5號B1，就設立在板橋車站內地下一樓的3-2號簡易販售區，交通指引非常便利，搭乘捷運至板橋捷運站，上樓就能看見滿滿的療癒萌貓 。身為貓奴與保養控的妳，絕對不能錯過這個今夏最療癒的夏日美肌據點，快約上閨蜜一起前往打卡搶購 。

▲康是美板橋UNIKCY店自5月28日起全面換上ZO&FRIENDS專屬主題裝飾，店外設置的大型雲朵貓ZOA可愛立牌，成為今夏不容錯過的打卡熱點 。圖／Cell Fusion C 秀膚生提供；窩客島編輯李維唐整理







限量聯名商品優惠

ZO&FRIENDS 聯名全效修護防曬霜35mL 2入組：特價 NT$799 ，隨組附贈通路獨家贈品「ZOA 超萌造型夾」乙個 。

ZO&FRIENDS 聯名超水潤涼感防曬霜35mL 2入組：特價 NT$799 ，隨組附贈通路獨家贈品「10mL ZOA 鑰匙圈防曬霜」乙個 。

門市快閃與販售活動

活動名稱：Cell Fusion C 秀膚生 x ZO&FRIENDS 夏日美肌防護快閃活動

活動時間：2026年5月24日起（南港愿秀門市首賣） ；2026年5月28日起（板橋UNIKCY主題裝飾店登場） 。

活動內容：全台限量販售聯名防曬組合，售完為止 。板橋車站內 UNIKCY 店特別換上 ZOA 專屬裝飾與大型立牌，開放現場消費者打卡合照 。



