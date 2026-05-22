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布丁狗30週年必衝！5大布丁狗活動整理，布丁狗咖啡廳 布丁狗免費打卡點要朝聖。

布丁狗布丁狗30週年三麗鷗聯名
2026-05-22 14:00文字：編輯 張人尹 圖片提供:三麗鷗
編輯 張人尹

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布丁狗30週年活動正式開跑，從CACO CAFÉ聯名咖啡廳，台北3D廣告，到新北花海與路跑派對一次登場。編輯張人尹表示，今年布丁狗粉絲一定要把限定活動通通排進行程裡。

布丁狗鐵粉很忙！台灣三麗鷗超人氣角色「布丁狗」今年正式迎來30週年，除了舉辦粉絲專屬的「布丁狗生日派對」現場活動之外，這次台灣三麗鷗也特別規劃橫跨北中南的大型慶祝活動，從聯名咖啡廳，城市3D廣告，到花海展演，生日派對與棒球主題日一路接力登場。讓布丁狗粉絲通通要買、要拍、要打卡。

▲台灣三麗鷗推出布丁狗30週年系列活動，從咖啡廳到路跑都有療癒亮點。（攝影：張人尹）
▲台灣三麗鷗推出布丁狗30週年系列活動，從咖啡廳到路跑都有療癒亮點。（攝影：張人尹）
▲布丁狗30週年活動橫跨北中南，粉絲今年可以一路參加到暑假。（攝影：張人尹）
▲布丁狗30週年活動橫跨北中南，粉絲今年可以一路參加到暑假。（攝影：張人尹）

布丁狗聯名花海打造夢幻景點

今年「2026新北河濱蝶戀季」首度與布丁狗合作，以「漫舞花間」為主題打造限定花海景點。活動於2026/5/9-2026/5/24在蝴蝶公園地景花海登場，入口處設置高達3米的布丁狗大型氣偶迎接粉絲。現場還有熱氣球造景搭配百日草花海，以及象徵30週年生日主題的蛋糕造型稻草裝置，整體氣氛非常溫暖。搭配五月盛開的康乃馨，也讓整個園區充滿春日感。不少粉絲特地前往拍照散步，把花海與布丁狗同框收藏進手機裡。

全文介紹：板橋布丁狗花海、燈海最後倒數！新北約會景點必拍，再送黃金戒指。
▲夜晚亮起璀璨光芒的巨型發光布丁狗主題裝置，吸引大批布丁狗迷前來搶拍。
▲夜晚亮起璀璨光芒的巨型發光布丁狗主題裝置，吸引大批布丁狗迷前來搶拍。


CACO CAFÉ變身布丁狗野餐世界

今年春天開始，「CACO CAFÉ x 布丁狗」聯名咖啡廳已經率先登場，全台四間CACO CAFÉ同步換上布丁狗主題空間，以「野餐時光」打造溫暖又放鬆的療癒氛圍。店內除了有大型拍照區，也推出多款限定餐點與周邊商品，讓粉絲一邊吃甜點，一邊沉浸在布丁狗的可愛世界裡。活動一路持續至2026/6/30，想感受布丁狗陪伴感的粉絲可以把握時間。

全文介紹：布丁狗咖啡廳！布丁狗30週年X CACO cafe聯名咖啡，布丁狗甜點 布丁狗加價購一次看。
▲CACO CAFÉ攜手布丁狗打造野餐主題空間，成為近期熱門拍照景點。
▲CACO CAFÉ攜手布丁狗打造野餐主題空間，成為近期熱門拍照景點。


超人布丁狗 台北街頭3D戶外廣告

除了咖啡廳聯名，布丁狗今年也驚喜現身台北街頭。即日起至2026/5/31，在南西商圈，京站商圈與西門商圈，都能看到「超人布丁狗」大型3D戶外廣告。每天從早上8點播放到午夜，每隔12至15分鐘就會登場一次，圓滾滾的布丁狗化身超級英雄從螢幕現身，吸引不少民眾停下腳步拍照。可愛又帶點熱血感的畫面，也讓這波3D廣告成為近期台北街頭話題之一。

活動期間：5/1~5/31(每日08:00~00:00 每12~15分鐘播一次)
活動地點：
京站商圈：承德路一段與華陰街交叉口，京站百貨斜對面
南西商圈：誠品生活南西正對面，近捷運中山站4號出口
西門商圈：漢中街與峨嵋街6巷交叉口，近捷運西門站6號出口
▲南西商圈與西門町都能看到布丁狗大型戶外3D螢幕演出。
▲南西商圈與西門町都能看到布丁狗大型戶外3D螢幕演出。


曬黑布丁狗 臺北大巨蛋棒球主題日

2026/6/5-2026/6/7，布丁狗將與三麗鷗明星好友一起前進臺北大巨蛋，參與「SANRIO CHARACTERS x UNILIONS Treasure Hunting」聯名主題日。今年活動以「戶外陽光尋寶」為主題，角色們更首次換上超吸睛的曬黑造型，充滿濃濃夏日感。除了球賽活動，現場還規劃三麗鷗明星見面會，以及UniGirls聯合舞蹈表演，讓粉絲除了看球，也能感受角色聯名活動的熱鬧氣氛。

活動日期：2026/6/5-2026/6/7
活動地點：臺北大巨蛋
▲布丁狗與三麗鷗明星將前進臺北大巨蛋舉辦聯名主題日活動，曬黑版布丁狗造型首度亮相。
▲布丁狗與三麗鷗明星將前進臺北大巨蛋舉辦聯名主題日活動，曬黑版布丁狗造型首度亮相。


布丁狗SUPER30路跑派對接力登場

到了7月，「布丁狗 SUPER30 路跑派對」也將正式開跑，從新北大都會公園出發，接力前往嘉義與高雄，打造全台療癒系路跑活動。這次活動不以競技為主，而是結合超級英雄布丁狗造型，限定紀念物資與大型慶生派對，希望讓參加者邊跑邊感受快樂氛圍。完賽後還有超可愛獎牌與限定週邊可以收藏，讓布丁狗粉絲在路跑同時，也參加一場大型生日嘉年華。
▲布丁狗SUPER30路跑派對將巡迴新北，嘉義與高雄三地登場，布丁狗路跑活動推出限定獎牌與週邊。
▲布丁狗SUPER30路跑派對將巡迴新北，嘉義與高雄三地登場，布丁狗路跑活動推出限定獎牌與週邊。


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