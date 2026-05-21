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週末出發去躺平！全台7大野餐景點推薦，森林湖畔、遼闊草地怎麼拍都美。

野餐景點野餐推薦公園推薦野餐公園
2026-05-21 08:00文字：編輯 陳怡吟 圖片提供:珍妮佛的花草呢喃、熱血玩台南、大海愛上藍天、捲毛阿偉、婷兒旅行地圖、揚子陵
編輯 陳怡吟

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趁著天氣晴朗，週末別再悶在家裡！戶外野餐不只能曬曬太陽、打卡拍照，還能享受與親友悠閒聊天的時光，替自己好好充電、補足能量。

隨著天氣逐漸回暖，週末午後最適合帶著野餐墊、美食與手搖飲，與家人、好友一起走向戶外放鬆身心！從遼闊無際的大草皮，到結合市集、藝文展演的都會綠地，全台各地皆藏著療癒感十足的野餐景點。這篇一次整理7大人氣野餐地點，想悠閒待上一整天完全沒問題，週末不妨提上野餐籃立刻出發。

▲無論想在湖畔放空，還是在河岸草地吹風，全台藏有不少適合野餐、悠閒待上整個午後的療癒景點。
▲無論想在湖畔放空，還是在河岸草地吹風，全台藏有不少適合野餐、悠閒待上整個午後的療癒景點。（熱血玩台南部落客、Bernice的隨手筆記）
▲在都市裡也能找到愜意的野餐綠地！大片草坡、共融式遊戲設施與藝文空間場域，都為野餐時光增添不少樂趣。
▲在都市裡也能找到愜意的野餐綠地！大片草坡、共融式遊戲設施與藝文空間場域，都為野餐時光增添不少樂趣。（部落客：捲毛阿偉、婷兒旅行地圖）

森林湖畔秘境：桃園大溪河濱公園、台南巴克禮紀念公園、台東森林公園

若想走入森林，感受被綠意環繞的氛圍，這三座生態公園將是絕佳選擇！桃園的「大溪河濱公園」擁有唯美的落羽松林，秋冬之際染紅葉片相當唯美，春夏時節也能在綠葉下享受靜謐時光；「巴克禮紀念公園」作為台南的城市之肺，同樣以落羽松著稱，夜間甚至能偶遇螢火蟲的夢幻光影，小橋流水的禪意景緻，讓人瞬間卸下所有壓力；而台東的「森林公園」則以壯麗的黑森林、清澈湖水聞名，坐在湖畔野餐，宛如置身與世隔絕的隱世秘境。

大溪河濱公園

地址：台灣桃園市大溪區瑞興里大鶯路60巷89弄75號
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巴克禮紀念公園

地址：台灣臺南市東區崇明里巴克禮路100號
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台東森林公園

地址：台灣臺東縣臺東市中華里華泰路300號
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▲大片落羽松、湖畔倒影與森林綠意交織的療癒景色，相當適合帶著野餐墊悠閒放空。
▲大片落羽松、湖畔倒影與森林綠意交織而成的景色如詩如畫，相當適合帶著野餐墊去悠閒賞景。（部落客：珍妮佛的花草呢喃、熱血玩台南、大海愛上藍天）

都會藝文綠地：台中文心森林公園、高雄衛武營都會公園

若不想遠離都市，這兩座結合大型展演空間的都會公園值得一訪。台中的「文心森林公園」腹地寬廣，一旁的戶外劇場讓園區充滿活力，在草地上就能享受城市的日常愜意；高雄的「衛武營都會公園」從昔日的舊軍營蛻變為城市綠肺，不僅擁有遼闊草坡，還緊鄰著國家藝術文化中心，為野餐時光增添幾分濃藝文氣息。

文心森林公園

地址：台灣臺中市南屯區田心里文心路一段289號
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衛武營都會公園

地址：台灣高雄市鳳山區新強里輜汽路281號
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▲「文心森林公園」擁有大片綠意草坡與豐富樹蔭，一旁的圓滿戶外劇場時常舉辦各式市集、藝文活動，氣氛相當熱鬧。
▲「文心森林公園」擁有大片綠意草坡，一旁的圓滿戶外劇場時常舉辦各式市集、藝文活動，氣氛相當熱鬧。（部落客：捲毛阿偉）
▲「衛武營都會公園」不只有大片綠地能野餐，還設有共融式遊戲場，相當適合親子一起來放電。
▲「衛武營都會公園」不只有大片綠地能野餐，還設有共融式遊戲場，相當適合親子一起來放電。（部落客：婷兒旅行地圖）

河畔遼闊草地：新北大都會公園、台北美堤河濱公園

說起野餐，怎麼能少了一望無際的大草皮！這兩座大型水岸公園，絕對是城市裡視野最開闊的一隅。新北的「大都會公園」擁有大面積的綠地草坪，不同時節還能欣賞各種繽紛花卉，非常適合帶上野餐墊，與三五好友慵懶度過整個午後；台北的「美堤河濱公園」則坐擁基隆河景第一排的絕佳視野，在平整的大草地上，不僅能將城市天際線盡收眼底，還能欣賞飛機劃過天際的療癒景色。

新北大都會公園

地址：台灣新北市三重區重明里水漾路一段
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美堤河濱公園

地址：台灣臺北市中山區樂群一路基隆河基16號水門
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▲「新北大都會公園」擁有遼闊草地與豐富花景，不同季節還能欣賞花卉盛開，是北部散步、野餐的高人氣景點。
▲「新北大都會公園」以遼闊草地與豐富花景著稱，不同季節還能欣賞花卉盛開，是北部散步、野餐的高人氣景點。（部落客：揚子陵）

▲「美堤河濱公園」擁有遼闊草地與絕佳河景視野，野餐時還能欣賞城市景色及飛機劃過天空的療癒畫面。
▲「美堤河濱公園」的河景視野絕佳，時能看見飛機劃過天空的療癒畫面。（部落客：Bernice的隨手筆記）

週末放空去！全台療癒景色再收藏：

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巴克禮紀念公園

台南市東區中華東路三段357巷
4.4

衛武營都會公園

07-7655566
高雄市鳳山區新強里15鄰輜汽路281號
4.5