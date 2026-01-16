帶毛孩森呼吸！雙北9大散步景點，山海系、大草皮一次囊括，搭捷運輕鬆出發。

綜觀雙北捷運沿線，其實藏著不少療癒秘境。精選9大絕美草皮與山海景點，快帶上牽繩與推車立刻出發！

平日的生活過於忙碌，總是沒有時間陪伴毛孩，不妨趁著週末午後，來場專屬的放電行程！其實在雙北都會區，隱藏著不少讓人驚艷的山海秘境，本篇搜集9大寵物友善景點，無論是想在廣闊草皮盡情奔跑，還是漫步河岸欣賞落日餘暉，甚至走入山林享受芬多精，這些景點搭捷運就能輕鬆抵達！收藏這份放電地圖，與毛孩留下最療癒的出遊回憶。

▲擎天崗的遼闊、都會公園的大草皮，都能讓毛孩盡情玩耍放電！（部落客：揚子陵、Oicky x 歐奇羅賓的攝影漫步）

▲漫步在大安森林公園的樹蔭下，或在生態池畔發呆，不用離開市區，就能帶著毛孩一起被芬多精包圍！（部落客：pfse64289）

城市綠洲盡情奔跑：新北大都會公園、大安森林公園、華山劇場

帶毛孩出門不必舟車勞頓，捷運出站即達大片綠地，讓毛寶貝們享受最舒心的日光浴！值得注意的是，搭乘台北捷運、公車，寵物需裝入箱籠或推車，且頭尾四肢不可露出喔！佔地廣闊的「新北大都會公園」，無邊際的草皮不只適合奔跑，更適合搭起帳篷、推上推車，讓怕生的貓咪、小動物也能安心享受；位於市中心的「大安森林公園」擁有大片樹蔭與生態池，是午後最愜意的散步路徑；而週末最熱鬧的「華山劇場」，則是毛孩結交新朋友的最佳時刻，逛逛周邊市集、在草地上愜意野餐，週末日常簡單卻完美！





新北大都會公園

地址：新北市三重區水漾路一段

電話：02-89699596

更多介紹可見「揚子陵」文章：新北河濱2025繽紛花海，春日漫步夢幻花園，新北大都會公園+幸福水漾園區





大安森林公園

地址：臺北市大安區新生南路二段1號

電話：02-27003830

更多介紹可見「pfse64289」文章：台北親子景點推薦_大安森林公園(賞花、野餐、音樂會)





華山劇場

地址：臺北市中正區林森北路27號



▲搭捷運就能到的放空秘境！新北大都會公園的無邊際草皮、華山劇場的舒適綠地，隨時都能在城市裡來場日光浴！（部落客：揚子陵）

水岸夕陽下的散步路線：大稻埕碼頭、碧潭風景區、八里左岸公園

若鍾情於海系景點，絕不能錯過心醉的黃昏時刻！在戶外景點時，仍建議在人多處繫上牽繩，保護狗狗安全的同時，也尊重他人！「大稻埕碼頭」的貨櫃市集熱鬧喧囂，抱著毛孩邊逛攤販，邊看著淡水河上的波光粼粼，絕美景色絕對讓人難忘；新店的「碧潭風景區」較為幽靜，澄淨的水色與吊橋夜景相當浪漫，非常適合在寬闊平坦的步道上，推著推車漫步欣賞；而「八里左岸公園」則更為愜意，與毛孩一起吹吹海風、看著開闊的沙灘與海岸線，讓人暫時忘卻城市的擁擠與煩憂。



大稻埕碼頭

地址：臺北市大同區民生西路底，五號水門

電話：02-66057338

更多介紹可見「寶小銘」文章：大稻埕碼頭~~在台北也能欣賞河岸的落日餘暉





碧潭風景區

地址：新北市新店區安業街

電話：02-89699596

更多介紹可見「禾乃氏(lavieshyuk721)」文章：｜ 台北Taipei 碧潭風景區Bitan Scenic Area｜禾乃氏－擁有任意門的日子：潭邊愜意喝茶、吊橋散步、拍照、悠遊踩船





八里左岸公園

地址：新北市八里區觀海大道36號

電話：02-26102621

更多介紹可見「小貝與小貝婆的幸福生活」文章：【新北八里-八里左岸公園】觀海大道寬闊草地遛狗、自行車道、沙灘漫步、景觀咖啡廳



▲大稻埕碼頭、新店碧潭的風景區，不僅可以帶著毛小孩散步，更是享受浪漫夕陽的最佳去處。（部落客：寶小銘、禾乃氏）

▲八里左岸公園寬闊的河濱步道配上湛藍海景，與毛孩一同享受愜意的水岸之旅。（部落客：小貝與小貝婆的幸福生活）

在親山步道森呼吸：擎天崗、碧山巖、虎山溪步道

想讓身心靈徹底放鬆，不妨與毛孩一起走進大自然的懷抱！出門在外記得隨身攜帶撿便袋，共同維護環境整潔！「擎天崗」連綿的大草原與翠綠山巒，是北部絕無僅有的壯闊景觀，不僅能拍下美照，更可以讓毛孩盡情走動；若覺得陽明山太遠，隱身信義區旁的「虎山溪步道」，潺潺溪水聲與復古石拱橋，涼爽又愜意，平時散步都合適；內湖的「碧山巖」，不僅有浪漫夢幻的櫻花隧道，還能走上紫色的白石湖吊橋，在橋面上與毛孩一同俯瞰台北盆地的景色，靜心享受山林間的純淨空氣。





擎天崗

地址：臺北市士林區菁山路101巷246號

電話：02-28615404

更多介紹可見「Oicky x 歐奇羅賓的攝影漫步」文章：[台北|景點] 上陽明山去擎天岡找不到牛，倒是秋季來臨欣賞了整片美麗的芒草，秋天必來 - 陽明山擎天岡





碧山巖

地址：臺北市內湖區碧山路24號

電話：02-27900657

更多介紹可見「Bernice的隨手筆記」文章：碧山巖櫻花隧道~滿開中的粉紅風暴來襲





虎山溪步道

地址：臺北市信義區福德街

更多介紹可見「小如吾家札記」文章：【信義區步道】虎山親山步道‧虎山溪相伴而行‧必拍四獸山市民森林‧好走好拍的步道！

▲走入山林森呼吸！走進擎天崗的療癒大草原、涼爽的虎山溪步道，會發現帶著毛孩遠離塵囂其實超簡單！（部落客：Oicky x 歐奇羅賓的攝影漫步、小如吾家札記）

▲內湖碧山巖圓覺寺旁的石階步道，每年春季都會化身夢幻的櫻花隧道！牽著毛孩漫步賞櫻，享受季節限定的浪漫。（部落客：Bernice的隨手筆記）

週末放電不間斷！加碼更多「寵物友善」私房清單：

