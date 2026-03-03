> 美食 > 八方雲集賣牛排！350元「美國帶骨牛小排麵」開賣，嚴選Choice等級挑戰連鎖牛肉麵天花板。

2026-03-03 18:36文字：編輯 李維唐 圖片提供:八方雲集
資深編輯李維唐認為，八方雲集此次跨足高端牛排麵市場，不僅是食材升級，更是品牌精緻化的轉型之作。嚴選美國USDA Choice等級牛小排，慢火燉煮出骨肉分離的絕佳口感，展現出不輸專業排餐店的烹飪底蘊。

在台灣餐飲市場競爭日益激烈的2026年，產品結構的升級已成為品牌脫穎而出的關鍵。八方雲集集團於3月正式宣布，旗下兩大主力品牌八方雲集與梁社漢排骨，同步推出全新旗艦系列「美國帶骨牛小排」。這次的新品布局，首度嘗試以高單價、高品質的美國牛小排食材，直接切入高端排餐市場，不僅展現了集團對精緻料理的研發野心，也象徵品牌在成熟市場中拓展價格帶、優化營收結構的策略性創新。

嚴選USDA Choice等級 梁社漢主廚親自操刀展現職人精神

這次新品開發的核心人物，是由八方雲集集團研發技術總監梁社漢主廚親自帶領團隊。梁主廚強調，此次研發初衷是希望讓消費者在熟悉的日常餐食場景中，也能品嚐到接近高級牛排館等級的中式料理價值。食材方面嚴選美國USDA Choice等級的帶骨牛小排，該部位以油花分布均勻與肉質細緻著稱，兼具濃郁肉香與層次豐富的口感。透過長時間慢火燉煮的精準工法，牛小排在入口時能呈現自然的「骨肉分離」狀態，質地柔嫩卻仍保有清晰的肉質紋理，讓食材原味與烹調技藝完美融合。

八方雲集推紅燒與清燉牛小排麵 梁社漢厚切牛小排飯華麗登場

為了讓消費者有更多元的選擇，雙品牌依據各自的定位採取了互補的產品設計。八方雲集門市推出的是「美國帶骨牛小排麵」，貼心地提供紅燒與清燉兩款湯頭。紅燒湯頭具備濃郁的醬香與厚度，清燉則強調牛肉本身的清爽原味，滿足不同口味偏好的饕客。而梁社漢排骨則發揮其強項，推出「美國帶骨牛小排飯」，以厚實的牛小排為主餐，搭配一碗精燉原盅牛肉湯，提供完整的飽足感與主餐體驗。這種「一麵一飯」的布局，精準切入不同的消費情境。

營收連創新高 以高價值新品引領消費族群結構優化

根據最新財務數據顯示，八方雲集集團的成長動能十分強勁。2025年全年合併營收約87.91億元，已創下歷史新高。時序進入2026年，1月份合併營收更達7.88億元，年增率10.10%，再次重新定義了歷史單月營收紀錄。集團表示，推出高價值主餐商品的目的並非要取代原有的鍋貼、水餃或排骨飯，而是在穩定的基礎上，吸引著重美味深度與便利性的新族群。透過不同價格帶的組合，不僅能拉升門市客單價，更有助於優化整體的來客結構。

全台門市同步開賣 體驗連鎖餐飲的五星級驚喜

這場味蕾的升級行動已自3月2日起在全台門市全面展開。售價方面，八方雲集的「美國帶骨牛小排麵」建議售價為350元，而梁社漢排骨的「美國帶骨牛小排飯」建議售價則為380元。雖然售價相較於傳統民生餐點較高，但其明確的價值定位與頂級食材運用，預計將成為2026年上半年餐飲市場的熱議焦點，也為尋求日常驚喜的消費者提供了一個全新的高端選擇。

美國帶骨牛小排系列旗艦新品上市 

上市時間：2026年3月2日起正式供應 
上市新品：

  • 八方雲集：推出「美國帶骨牛小排麵」，提供紅燒與清燉兩種湯頭選擇，建議售價350元。 
  • 梁社漢排骨：推出「美國帶骨牛小排飯」，以厚切牛小排搭配精燉原盅牛肉湯，建議售價380元。 

販售地點：全台八方雲集與梁社漢排骨門市。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
