火鍋控揪吃！撈王新品「金湯酸菜魚」免費加料，開胃金棗鴨賞煲仔飯加碼吃。

火鍋控開揪！撈王春季推出「金湯椒香酸菜魚」與「金棗鴨賞煲仔飯」兩款限時新品。3/25前點購雙人餐，再送酸菜魚免費加料。

最近天氣漸漸暖和起來，總想吃點酸酸辣辣的食物來提振食慾。身為資深火鍋控絕對不能錯過「撈王」春季新品，這次一口氣獻上「金湯椒香酸菜魚」與「金棗極炙鴨賞煲仔飯」兩款創意新作，特別強調時間熟成的韻味。利用酸菜與金棗的自然發酵與糖漬工藝，打造出既溫潤又具有深度的層次感，讓愛吃鍋的饕客在春暖花開的季節裡，能感受到最迷人的酸香誘惑。



▲火鍋控揪團首選「金漬獻禮四人餐」，豪邁海鮮盛合搭配酸菜魚新品，澎湃組合一次滿足火鍋控的胃。

▲火鍋控春天必吃。金湯酸菜魚搭金棗鴨賞煲仔飯，限時雙金美味挑戰酸香新境界。





金湯酸菜魚免費加量

深受台灣火鍋控喜愛的酸菜魚這次在撈王有了全新面貌。這款「金湯椒香酸菜魚」特別選用秘製金湯作為靈魂基底，不僅加入了慢火細炒後的陳年酸菜，更融合了發酵後的醇厚氣息，讓湯頭喝起來酸爽卻不刺激。魚片口感細緻滑嫩，再淋上帶有清爽微麻感的藤椒油，並透過紅綠辣椒交織出鮮明的辛香層次。比起傳統重油膩的口味，這道金湯喝起來更加圓潤且負擔較輕，完全符合現在火鍋控追求健康與美味兼具的飲食新趨勢。若是在3/5~3/25 期間，消費「金漬雙人餐」即可享有價值 188 元「酸菜魚湯底免費加料」乙份。

▲火鍋控要吃的「金湯椒香酸菜魚」，秘製金湯結合慢炒酸菜與藤椒清香，溫潤鮮麻且順口不油膩。





宜蘭鴨賞與金棗驚喜撞擊火鍋控味蕾

除了必吃的魚料理，主食控與火鍋控絕對不能錯過這道充滿地方特色的「金棗極炙鴨賞煲仔飯」。主廚發揮創意將宜蘭著名的煙燻鴨賞豪邁入菜，讓鴨油的鹹香精華完整滲透進米飯之中，最特別的是加入了糖漬金棗，讓整份料理在鹹香中帶點微酸甜的果香。服務人員還會提供桌邊炙燒服務，隨著噴槍火焰瞬間喚醒鴨油的焦香，底部的鍋巴也呈現迷人的酥脆感。最後淋上特製醬汁攪拌均勻，讓每位火鍋控都能吃到煙燻與果韻交織的豐富變化。



▲「金棗極炙鴨賞煲仔飯」宜蘭鴨賞結合糖漬金棗，桌邊炙燒喚醒鹹香果韻。

撈王 春季新品

販售期間： 即日起至 2026 年 5 月 31 日止。

新品定價：

金湯椒香酸菜魚： 中份 580 元、大份 680 元。

金棗極炙鴨賞煲仔飯： 中份 358 元、大份 458 元。





撈王 限定優惠

活動日期： 3 月 5 日至 3 月 25 日。

活動內容： 凡來店消費「金漬雙人餐」，即贈送「酸菜魚湯底免費加料」乙份（價值 188 元）。





