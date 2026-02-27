免門票台北展覽推薦！免費圓山站展覽 新摩登家庭，復古貓咪陶瓷擺飾必拍。

免門票台北展覽推薦！新摩登家庭展覽以復古貓咪陶瓷等居家擺設呈現，近圓山站、民權西路站，台北週末約會約拍。
免門票台北展覽推薦！台北展覽《新摩登家庭》為藝術家謝佳瑜個展，本次展覽展間模擬居家各個小角落，擺放多個貓咪陶瓷擺設、貓咪瓷盤、貓咪煙灰缸等居家擺設，從日常家庭擺飾出發，思考人們將理想生活寄託於動物陶瓷上，展覽空間位在金車文藝中心承德館3樓，搭捷運可以在民權西路站或圓山站下車，步行約6分鐘就到，展期至3/1為止，週末約會逛展先衝。
在《新摩登家庭》展覽中，藝術家謝佳瑜透過動物裝飾物身上鮮明的意象，對它們的想像與重構，試著打造真正的「居家良伴」，帶你思考動物造型擺設意味著什麼樣的佈局與關係，此外，目前金車文藝中心承德館共有4層樓展間，每層樓各有不同展覽全都免費開放，來看《新摩登家庭》順道觀展剛剛好，週末就揪人來逛。
展覽地點：金車文藝中心 臺北承德館3樓(臺北市大同區承德路三段131號)
展覽日期：即日起 - 3/1
開放時間：週二至週日 11:00 - 18:00
免費台北展覽搭捷運就到
