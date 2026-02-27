> 生活 > 免門票台北展覽推薦！免費圓山站展覽 新摩登家庭，復古貓咪陶瓷擺飾必拍。

免門票台北展覽推薦！免費圓山站展覽 新摩登家庭，復古貓咪陶瓷擺飾必拍。

tiger Walker 玩樂季台北展覽免費展覽台北免費展覽
2026-02-27 11:20文字：編輯 鄭亦庭 攝影：編輯 鄭亦庭
編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

免門票台北展覽推薦！新摩登家庭展覽以復古貓咪陶瓷等居家擺設呈現，近圓山站、民權西路站，台北週末約會約拍。

免門票台北展覽推薦！台北展覽《新摩登家庭》為藝術家謝佳瑜個展，本次展覽展間模擬居家各個小角落，擺放多個貓咪陶瓷擺設、貓咪瓷盤、貓咪煙灰缸等居家擺設，從日常家庭擺飾出發，思考人們將理想生活寄託於動物陶瓷上，展覽空間位在金車文藝中心承德館3樓，搭捷運可以在民權西路站或圓山站下車，步行約6分鐘就到，展期至3/1為止，週末約會逛展先衝。

▲免門票台北展覽推薦！台北展覽《新摩登家庭》於金車文藝中心承德館3樓展出，近民權西路站與圓山站。(攝影：鄭亦庭)
▲免門票台北展覽推薦！台北展覽《新摩登家庭》於金車文藝中心承德館3樓展出，近民權西路站與圓山站。(攝影：鄭亦庭)
▲免門票台北展覽推薦！台北展覽《新摩登家庭》展出多款貓咪陶瓷擺設，呈現人們情感寄託。(攝影：鄭亦庭)
▲免門票台北展覽推薦！台北展覽《新摩登家庭》展出多款貓咪陶瓷擺設，呈現人們情感寄託。(攝影：鄭亦庭)

免費台北展覽打造一個個居家角落

台北展覽《新摩登家庭》發想為藝術家謝佳瑜觀察到歐洲人習慣讓陶瓷動物朝外放在窗台邊，台灣家庭陶瓷擺飾則多朝內放在客廳壁櫃中，這種轉向的差異反映出人們對居家空間的情感投射，本次展覽便從日常家庭擺飾出發，將展間變成一個個「居家角落」，營造出一種似家非家的狀態，走入展間可以看到模擬客廳壁櫃裡有貓咪煙灰缸、多個貓咪造型陶瓷擺設等，讓觀者重新審視人與物件的關係。
▲台北免費展覽《新摩登家庭》內模擬客廳壁櫃裡有貓咪煙灰缸、多個貓咪造型陶瓷擺設等。(攝影：鄭亦庭)
▲台北免費展覽《新摩登家庭》內模擬客廳壁櫃裡有貓咪煙灰缸、多個貓咪造型陶瓷擺設等。(攝影：鄭亦庭)

台北免費展覽展出復古感貓咪陶瓷等居家擺設

展間內的陶瓷擺飾有種復古年代感，來自於藝術家重新展現六、七〇年代下，動物陶瓷藝品寄託了台灣人們對於戰後渴望安穩和樂的生活，像是置於家中的動物瓷器是陪伴日常的存在，而放在門口的狗狗椅凳與犬類藝品則象徵著守護與安心，人們透過這些外在物件無形中建構出所謂的理想家庭樣貌，展區內有貓咪珠簾、狗狗椅凳，牆上還有整排印有動物圖案的瓷盤，可見小貓相依偎等透露出家庭和睦與幸福美滿等意象。
▲免費台北展覽《新摩登家庭》從日常家庭擺飾出發，將展間變成一個個「居家角落」。(攝影：鄭亦庭)
▲免費台北展覽《新摩登家庭》從日常家庭擺飾出發，將展間變成一個個「居家角落」。(攝影：鄭亦庭)


台北免費展覽搭捷運就到

在《新摩登家庭》展覽中，藝術家謝佳瑜透過動物裝飾物身上鮮明的意象，對它們的想像與重構，試著打造真正的「居家良伴」，帶你思考動物造型擺設意味著什麼樣的佈局與關係，此外，目前金車文藝中心承德館共有4層樓展間，每層樓各有不同展覽全都免費開放，來看《新摩登家庭》順道觀展剛剛好，週末就揪人來逛。

▲免門票台北展覽推薦！台北展覽《新摩登家庭》展出多款貓咪陶瓷擺設，其中必拍一整排大大小小的貓咪擺設。(攝影：鄭亦庭)
▲免門票台北展覽推薦！台北展覽《新摩登家庭》展出多款貓咪陶瓷擺設，其中必拍一整排大大小小的貓咪擺設。(攝影：鄭亦庭)
▲免門票台北展覽推薦！台北展覽《新摩登家庭》貓咪珠簾復古感滿滿。(攝影：鄭亦庭)
▲免門票台北展覽推薦！台北展覽《新摩登家庭》貓咪珠簾復古感滿滿。(攝影：鄭亦庭)

新摩登家庭  展場資訊

展覽地點：金車文藝中心 臺北承德館3樓(臺北市大同區承德路三段131號)
展覽日期：即日起 - 3/1
開放時間：週二至週日 11:00 - 18:00

免費台北展覽搭捷運就到

推薦閱讀：台北貓咪展貓奴必衝！台電大樓站Play Cat展免費逛，貓咪陶藝 貓咪娃娃超萌。

推薦閱讀：西門町免費室內景點！西門隱藏版日藥本舖博物館，昭和復古糖果店 神社超好拍。

推薦閱讀：大稻埕展覽免費入場！全糖株式會社特展昭和糖果店，放大版復古糖果盒超好拍。


更多 台北免費展覽《新摩登家庭》 照片：

▲免門票台北展覽推薦！台北展覽《新摩登家庭》展出多款動物陶瓷擺設，呈現人們情感寄託。(攝影：鄭亦庭)
▲免門票台北展覽推薦！台北展覽《新摩登家庭》展出多款動物陶瓷擺設，呈現人們情感寄託。(攝影：鄭亦庭)
▲藝術家謝佳瑜展出的陶瓷擺飾帶有復古年代感，柔和線條、色彩呈現台灣六、七〇年代戰後對安穩生活渴望的寄託。(攝影：鄭亦庭)
▲藝術家謝佳瑜展出的陶瓷擺飾帶有復古年代感，柔和線條、色彩呈現台灣六、七〇年代戰後對安穩生活渴望的寄託。(攝影：鄭亦庭)
▲台北免費展覽《新摩登家庭》內模擬客廳壁櫃裡有貓咪煙灰缸、多個貓咪造型陶瓷擺設等。(攝影：鄭亦庭)
▲台北免費展覽《新摩登家庭》內模擬客廳壁櫃裡有貓咪煙灰缸、多個貓咪造型陶瓷擺設等。(攝影：鄭亦庭)
▲台北免費展覽《新摩登家庭》牆上還有整排印有小貓相依偎圖案的瓷盤，透露出家庭和睦、幸福美滿意象。(攝影：鄭亦庭)
▲台北免費展覽《新摩登家庭》牆上還有整排印有小貓相依偎圖案的瓷盤，透露出家庭和睦、幸福美滿意象。(攝影：鄭亦庭)

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
2026台北展覽推薦！24大必逛台北展覽不只蜷川實花、航海王，別再說台北無聊。
2026台北展覽推薦！24大必逛台北展覽不只蜷川實花、航海王，別再說台北無聊。
編輯 鄭亦庭
免門票台北展覽！內湖雙人展覽 日常小劇場，看火堆陶偶、幽默動物畫免費拍。
免門票台北展覽！內湖雙人展覽 日常小劇場，看火堆陶偶、幽默動物畫免費拍。
編輯 鄭亦庭
圓山站展覽免費入場！台北百年古蹟圓山別邸毛物展，超酷烏鴉人、面具貓咪免費拍。
圓山站展覽免費入場！台北百年古蹟圓山別邸毛物展，超酷烏鴉人、面具貓咪免費拍。
編輯 鄭亦庭
信義區展覽推薦7大必逛！富邦美術館特展、松菸咒術迴戰展，寒假展覽清單。
信義區展覽推薦7大必逛！富邦美術館特展、松菸咒術迴戰展，寒假展覽清單。
編輯 鄭亦庭
台中走春必逛新春特展！金典綠園道2.8米小虎馬免費拍，小虎馬貼拍機 紅包一次看。
台中走春必逛新春特展！金典綠園道2.8米小虎馬免費拍，小虎馬貼拍機 紅包一次看。
編輯 鄭亦庭
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊