免門票台北展覽推薦！免費圓山站展覽 新摩登家庭，復古貓咪陶瓷擺飾必拍。

免門票台北展覽推薦！新摩登家庭展覽以復古貓咪陶瓷等居家擺設呈現，近圓山站、民權西路站，台北週末約會約拍。

免門票台北展覽推薦！台北展覽《新摩登家庭》為藝術家謝佳瑜個展，本次展覽展間模擬居家各個小角落，擺放多個貓咪陶瓷擺設、貓咪瓷盤、貓咪煙灰缸等居家擺設，從日常家庭擺飾出發，思考人們將理想生活寄託於動物陶瓷上，展覽空間位在金車文藝中心承德館3樓，搭捷運可以在民權西路站或圓山站下車，步行約6分鐘就到，展期至3/1為止，週末約會逛展先衝。



▲免門票台北展覽推薦！台北展覽《新摩登家庭》於金車文藝中心承德館3樓展出，近民權西路站與圓山站。(攝影：鄭亦庭)



▲免門票台北展覽推薦！台北展覽《新摩登家庭》展出多款貓咪陶瓷擺設，呈現人們情感寄託。(攝影：鄭亦庭)





免費台北展覽打造一個個居家角落

台北展覽《新摩登家庭》發想為藝術家謝佳瑜觀察到歐洲人習慣讓陶瓷動物朝外放在窗台邊，台灣家庭陶瓷擺飾則多朝內放在客廳壁櫃中，這種轉向的差異反映出人們對居家空間的情感投射，本次展覽便從日常家庭擺飾出發，將展間變成一個個「居家角落」，營造出一種似家非家的狀態，走入展間可以看到模擬客廳壁櫃裡有貓咪煙灰缸、多個貓咪造型陶瓷擺設等，讓觀者重新審視人與物件的關係。

▲台北免費展覽《新摩登家庭》內模擬客廳壁櫃裡有貓咪煙灰缸、多個貓咪造型陶瓷擺設等。(攝影：鄭亦庭)





台北免費展覽展出復古感貓咪陶瓷等居家擺設

展間內的陶瓷擺飾有種復古年代感，來自於藝術家重新展現六、七〇年代下，動物陶瓷藝品寄託了台灣人們對於戰後渴望安穩和樂的生活，像是置於家中的動物瓷器是陪伴日常的存在，而放在門口的狗狗椅凳與犬類藝品則象徵著守護與安心，人們透過這些外在物件無形中建構出所謂的理想家庭樣貌，展區內有貓咪珠簾、狗狗椅凳，牆上還有整排印有動物圖案的瓷盤，可見小貓相依偎等透露出家庭和睦與幸福美滿等意象。

▲免費台北展覽《新摩登家庭》從日常家庭擺飾出發，將展間變成一個個「居家角落」。(攝影：鄭亦庭)







台北免費展覽搭捷運就到

在《新摩登家庭》展覽中，藝術家謝佳瑜透過動物裝飾物身上鮮明的意象，對它們的想像與重構，試著打造真正的「居家良伴」，帶你思考動物造型擺設意味著什麼樣的佈局與關係，此外，目前金車文藝中心承德館共有4層樓展間，每層樓各有不同展覽全都免費開放，來看《新摩登家庭》順道觀展剛剛好，週末就揪人來逛。



▲免門票台北展覽推薦！台北展覽《新摩登家庭》展出多款貓咪陶瓷擺設，其中必拍一整排大大小小的貓咪擺設。(攝影：鄭亦庭)

▲免門票台北展覽推薦！台北展覽《新摩登家庭》貓咪珠簾復古感滿滿。(攝影：鄭亦庭)



新摩登家庭 展場資訊

展覽地點：金車文藝中心 臺北承德館3樓(臺北市大同區承德路三段131號)展覽日期：即日起 - 3/1開放時間：週二至週日 11:00 - 18:00

更多 台北免費展覽《新摩登家庭》 照片：

▲免門票台北展覽推薦！台北展覽《新摩登家庭》展出多款動物陶瓷擺設，呈現人們情感寄託。(攝影：鄭亦庭)



▲藝術家謝佳瑜展出的陶瓷擺飾帶有復古年代感，柔和線條、色彩呈現台灣六、七〇年代戰後對安穩生活渴望的寄託。(攝影：鄭亦庭)



▲台北免費展覽《新摩登家庭》內模擬客廳壁櫃裡有貓咪煙灰缸、多個貓咪造型陶瓷擺設等。(攝影：鄭亦庭)