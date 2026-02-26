肉肉夾鬆餅！肯德基楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡，6折套餐WBC棒球賽應援必吃。

肯德基推出楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡與XL全明星餐，結合肉霸手套活動與炸雞蛋撻優惠，3月應援觀賽補給同步開跑。

▲肯德基推出「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」，以雙層雞腿排包夾比利時格子鬆餅，主打甜鹹交織新吃法（攝影：張人尹）



KFC楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡

▲肯德基3/3開賣「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」，以2片100%原塊咔啦雞腿排取代麵包配置（攝影：張人尹）

新品XL全明星餐應援WBC賽事

▲肯德基台北內湖餐廳舉辦觀賽活動，粉絲有機會抽中限定「肯德基爺爺X肉霸手套」（攝影：張人尹）

▲肯德基主推「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」XL全明星餐，炸雞蛋撻脆薯飲料一次到位（攝影：張人尹）



▲肯德基為應援WBC棒球賽事打造新品與優惠組合，從肉霸堡到XL全明星餐一次備齊（攝影：張人尹）



▲肯德基為應援WBC棒球賽事優惠組合，蛋撻禮盒優惠價199元。（攝影：張人尹）





肯德基「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」開賣！這次為了應援棒球賽事，肯德基推出全新「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」把咔啦肉霸堡夾入經典比利時格子鬆餅，搭配療癒楓糖醬，從新品漢堡、XL全明星餐到限時優惠組合通通開吃。速食控應援WBC棒球賽事的同時，也能一次吃到爽。這次肯德基在3/3開賣全新「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」，把經典咔啦肉霸堡概念再升級，以2片100%原塊咔啦雞腿排取代傳統麵包，中間夾著一片比利時格子鬆餅，把傳統漢堡「麵包夾肉」的配置反轉。外層酥脆鎖住肉汁，內層鬆軟綿密，最後淋上楓糖醬收尾，甜鹹交織層層堆疊，打造最療癒、最爽吃法。針對本次新品，肯德基主推「楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡」XL全明星餐，一次集結炸雞、蛋撻、香酥脆薯與飲料，觀賽餐點直接備齊，比賽時間再長也不怕餓。同時於3月5日至3月8日在肯德基台北內湖餐廳舉辦「一起看比賽，挺你到炸」活動，購買指定餐點可上2樓觀賽區，還有機會抽中台灣限定「肯德基爺爺X肉霸手套」，看棒球配速食就是絕配。供應期間：03/03-04/06售價：楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡 單點 $159楓糖風味鬆餅咔啦肉霸堡 XL餐 $277優惠期間：02/24-03/09優惠組合：7塊咔啦脆雞，優惠價$299元。6顆原味蛋撻禮盒，優惠價$199元。

