麥當勞優惠券現省2538元！麥當勞一起挺優惠券，買一送一挺棒球TEAM Taiwan。

麥當勞一起挺優惠券2026/2/23-2026/3/31登場，飲品買一送一，雙享59元起，多人共享挺台灣應援餐與TEAM Taiwan鑰匙圈同步開跑。

▲麥當勞2/23起推一起挺優惠券，37天從早到晚享優惠應援TEAM Taiwan。



▲麥當勞推出焦糖奶茶等7款飲品買一送一，揪團看球更划算。





一起挺優惠券買一送一

▲麥當勞整合內用外帶與APP手機點餐優惠，最高現省2,538元。

麥當勞優惠券強勢回歸！這次搭配開工優惠、挺棒球TEAM Taiwan話題，麥當勞自2026/2/23-2026/3/31推出「一起挺優惠券」，一次多達76享優惠，可以連續37天從早到晚不限次數使用，內用外帶與APP手機點餐、歡樂送都能參加。這波集結飲品買一送一、經典雙享59元起、美味飽送101元起等多款內容，最高現省2,538元，同步應援TEAM Taiwan，讓粉絲看球前後都能把優惠一次備齊。鎖定揪團看球需求，麥當勞在「一起挺優惠券」中推出7大人氣飲品買一送一，包括焦糖奶茶，可口可樂，可口可樂ZERO，雪碧，檸檬風味紅茶與金選美式咖啡等指定品項通通入列，從冰飲到熱咖啡都有選擇。必搶優惠還有「雙享59元起」薯餅兩件59元，豬肉滿福堡兩件69元，大薯兩件99元、6塊麥克鷄塊兩件99元等組合，早上到宵夜時段都能搭配。





經典組合限期回歸

▲麥當勞優惠券，早餐有三件組79元起與雙人早餐159元起。

歡樂送限定應援周邊

▲麥當勞推出TEAM Taiwan應援鑰匙圈，限量10萬個。

麥當勞「一起挺優惠券」使用資訊

麥當勞歡樂送限定「TEAM Taiwan鑰匙圈」活動資訊





除了單品優惠，麥當勞也整理多款組合餐內容。粉絲們一次就能吃爆的「四件組101元起」，推出麥香鷄，麥香魚或雙層牛肉吉事堡三選一，搭配4塊麥克鷄塊，小薯與小杯飲品。升級版「五件組169元起」組盒可選勁辣鷄腿堡，大麥克或四盎司牛肉堡。分享版「雙人餐209元起」，在3/4-3/31無敵大麥克與香鷄大麥克限期回歸。此外，本次優惠券中還有「麥當勞歡樂送」專區，可享專屬套餐限定優惠。看準賽事熱潮，麥當勞歡樂送同步推出「多人共享挺台灣應援餐」，四個指定主餐，2包大薯，30塊麥克鷄塊與4杯38元飲品只要666元，適合多人一起觀賽。另有限量10萬個「TEAM Taiwan應援鑰匙圈」，單買149元，套餐加價購89元，活動至2026/3/31或售完為止，讓粉絲們通通要搶起來。活動期間：2026年2月23日至3月31日活動方式：結帳出示優惠畫面，連續37天從早到晚享優惠，不限使用次數。活動平台：麥當勞餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速、麥當勞APP手機點餐。電子優惠券：https://mcdtw.com/6/2/15活動期間：2026年2月23日至2026年3月31日（或售完為止），限量10萬個。活動適用平台：麥當勞歡樂送專屬。活動內容：單買149元/個（每人單筆消費限購6個）；套餐加價購89元/個。