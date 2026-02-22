初六送窮日怎麼做！掃除積累穢氣迎開工，這3個開運習俗讓財運整年旺不停。

大年初六俗稱「送窮日」，是農曆年節中象徵重整與出發的重要轉折。當多數禁忌在破五後解封，這一天透過掃除穢氣與開市祭拜，讓我們在身心洗滌之後，以最俐落的姿態正式回歸生活正軌。

當農曆新年的喧囂從除夕一路延續到初五，民間流傳的諸多禁忌在「破五」之後正式宣告解除。來到大年初六這一天，空氣中仍瀰漫著淡淡的煙火氣息，但氛圍已從過年的團圓安逸轉向整裝待發的積極感。這一天在傳統習俗中被稱為「送窮日」，是告別過去一年窘迫與不順的重要轉折點。透過特定的儀式與大掃除，人們不僅清空了實體的垃圾，更在心理上完成了一次斷捨離，象徵將所有穢氣統統驅逐出境。

初六送窮日由來與心理重整

為何初六這天被視為送窮的黃金時刻。老一輩的人常叮嚀，過年期間不能輕易動用掃把，唯恐一不小心就把家中的好運與財氣掃地出門。然而到了初六，這份禁忌終於大開。這天大家會齊心協力將連日累積的垃圾徹底清空。在民俗觀念中，這不只是打掃，而是一場莊嚴的送窮儀式。透過放鞭炮驅逐晦氣與細心掃除門庭，生活節奏在此刻重新對齊。這場大掃除其實是在結束聚會喧囂後，藉由動手整理環境，讓心情變得輕盈，準備迎接年後的嶄新氣象。

三大開運習俗帶動流年運勢

想要在初六這天成功送走窮氣，有3項核心動作絕對不能馬虎。首先是「大掃除與倒垃圾」，民間認為清理得越徹底，新的一年就會過得越俐落順遂。其次是「店家開市」，許多公司行號會特別挑選初六作為正式開工的首選吉日，在簡單祭拜後點燃鞭炮，象徵財運在這一刻重新啟動。最後則是「外出走動」，部分地區盛行在初六這天出門踏青或訪友，寓意是透過身體的移動帶動停滯的運勢，讓好運隨著腳步流轉進家門。

避開初六禁忌維持正能量場

雖然多數年節禁忌已在此日解封，但若想保住開工的好彩頭，仍有幾點民間說法值得留意。首先應「避免情緒爭執」，既然是送走晦氣的日子，言語上更應留有口德，若在開工第一天就與人起衝突，難免會影響整年的職場氣氛。此外「清掃勿敷衍」，象徵性的整理雖然重要，但若草率行事，反而容易失去祈福的誠心。最後，開市儀式建議「宜簡潔莊重」，祭拜的重點在於對大地的感謝與對未來的期盼，心誠則靈，不需過度追求排場的鋪張。

送舊迎新開啟年後征途

大年初六的意義，本質上就像是一條清爽的分界線。如果說前幾天的熱鬧是為了團圓與祝福，那麼這一天則是提醒人們將這份好運轉化為行動力，延續至工作與生活之中。當煙火散去、環境恢復清爽，人的心境也會隨之安定。這份「整理好自己再出發」的儀式感，在現代社會中依然歷久彌新。大年初六送走舊氣，不僅是遵循傳統，更是給自己一個乾淨俐落的開端，正式開啟新一年的奮鬥征途。

