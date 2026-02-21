30年老字號高雄小港美食！三伯仔土魠魚羹 現炸魚塊厚切酥脆、羹湯清爽不膩。

「三伯仔土魠魚羹」擁有超過三十年歷史，炸土魠魚外酥內嫩、羹湯清爽不膩，無論加麵、米粉或意麵都能享受經典滋味，是寒冬暖胃與在地人推薦的必吃美食。

「三伯仔土魠魚羹」開業超過三十年，是在地人從小吃到大的小港美食，每日十點營業時間一到便吸引排隊人潮。店家選用新鮮土魠魚，切成大塊後現裹粉現炸，魚肉外酥內嫩，口感飽滿，風味十足。搭配帶有濃郁柴魚香的清羹，經典滋味樸實卻令人難忘。

▲「三伯仔土魠魚羹」開業超過三十年，是在地人從小吃到大的小港美食。（美食好芃友提供）

▲「三伯仔土魠魚羹」營業時間一到便吸引排隊人潮。（美食好芃友提供）

「三伯仔土魠魚羹」土魠魚現炸香氣四溢

「三伯仔土魠魚羹」老闆親自在店內現炸土魠魚，現場香氣撲鼻，炸出的魚塊份量大，是高雄少見的厚切土魠魚；除了招牌的土魠魚羹系列，「三伯仔土魠魚羹」亦提供咖哩飯、肉燥飯、雞絲肉飯與焢肉飯等多樣餐點，選擇豐富，也因此成為在地人與觀光客都愛的高雄美食之一。



▲「三伯仔土魠魚羹」老闆親自現炸土魠魚，魚塊份量大又厚實。（美食好芃友提供）

招牌土魠魚羹，搭配意麵意外契合魚

「三伯仔土魠魚羹」加麵或米粉的大碗土魠魚羹通常會搭配四塊厚切魚肉，份量十足。嘗試搭配扁意麵也意外契合，呈現別具特色的組合。炸土魠魚外酥內嫩，麵衣不刮嘴，魚肉飽滿，即使浸泡在羹汁中也能保持完整口感，不少在地饕客認為是高雄頂級土魠魚羹。

▲土魠魚羹搭配扁意麵也很契合，呈現別具特色的組合。（美食好芃友提供）

高雄經典土魠魚羹，冬日暖胃首選

被譽為「高雄最好吃土魠魚羹」的「三伯仔土魠魚羹」，炸土魠魚外酥內嫩、魚肉新鮮飽滿，搭配口感清爽、鮮甜的羹湯，風味平衡，皆呈現高雄傳統小吃的魅力。尤其在寒冷的冬日，來上一碗更顯暖心，為在地人與觀光客都一致好評的小港美食小吃選擇。

▲「三伯仔土魠魚羹」被譽為「高雄最好吃土魠魚羹」。（美食好芃友提供） ▲「三伯仔土魠魚羹」的厚切魚肉，份量十足。（美食好芃友提供）





「三伯仔土魠魚羹」店家資訊

營業時間：10:00～20:00（週日公休）

地址：高雄市小港區漢民路672號

電話：07 803 7946