春節衝基隆一日遊！基隆和平島、彩虹屋景點一次拍，加碼7大基隆排隊美食清單，基隆人排隊必吃。

過年玩基隆一日遊推薦行程！春節連假期間就要到外縣市出遊、吃美食，基隆絕對是出遊的熱門首選，這次窩客島幫你規劃基隆一日遊行程，首站從最北端的「和平島地質公園」朝聖地質奇景，接著漫步到正濱漁港彩色屋、龍崗步道，最後再來吃7間必吃基隆在地美食，幾乎都在基隆火車站、孝三路商圈周圍，離基隆廟口也不遠，吃不夠接著到基隆廟狗繼續吃剛剛好。



▲春節基隆一日遊推薦！基隆和平島、彩虹屋一日遊景點，基隆人必吃7大在地排隊美食。



基隆一日遊景點推薦：和平島地質公園、正濱漁港彩色街屋、台畜熱狗堡公車站、龍崗步道

基隆一日遊景點推薦到「和平島地質公園」，朝聖被譽為全球最美日出的阿拉寶灣秘境，基隆壯觀的各種地質景觀、北海岸海景一次看到，接著到附近人氣必拍「正濱漁港彩色屋」，拍下台北威尼斯彩虹屋，一旁還有超萌的熱狗堡公車站，可以順路拍下打卡照，想要踏青散步也推薦到附近的「龍崗步道」，步道平緩好走、兩旁還有茂密綠植遮蔽陽光，還能接連走到槓子寮砲台，俯瞰基隆嶼與八斗子漁港的壯闊海景。





和平島地質公園 位置資訊

地址：基隆市中正區平一路360號

電話：02-2463-5452

完整介紹由部落客「ifunny艾方妮」於窩客島分享：基隆 阿拉寶灣秘境深度環境解說 和平島地質公園尋找十大守護石 感受大自然的鬼斧神工





正濱漁港彩色街屋 位置資訊

地址：基隆市中正區正濱路72號

完整介紹由部落客「撒野樂活小村婦」於窩客島分享：基隆必吃必去｜正濱漁港+台畜熱狗堡公車站+金龍肉羹｜繽紛好拍的彩色屋和公車站，在地排隊美食金龍肉羹一定要來吃吃看





台畜熱狗堡公車站 位置資訊

地址：基隆市中正區正濱路

完整介紹由部落客「撒野樂活小村婦」於窩客島分享：基隆必吃必去｜正濱漁港+台畜熱狗堡公車站+金龍肉羹｜繽紛好拍的彩色屋和公車站，在地排隊美食金龍肉羹一定要來吃吃看





龍崗步道 位置資訊

地址：基隆市中正區北寧路2號

完整介紹由部落客「小如吾家札記 」於窩客島分享：基隆市中正區【基隆步道】龍崗步道,走過槓子寮砲台,槓子寮山,三角點,大學內的步道！



▲基隆一日遊景點推薦！和平島地質公園一次看到基隆各種壯觀的地質景觀、北海岸海景。



▲基隆一日遊景點推薦！龍崗步道平緩好走，還能接連走到槓子寮砲台，俯瞰基隆海景。





基隆排隊小吃推薦：阿國碳烤燒餅、遠東賴家水煎包

來到基隆除了基隆廟口美食外，周圍基隆在地美食也是必吃，首推這2家超人氣排隊名店，阿國碳烤燒餅以每日現做的手工餅類聞名，招牌三角餅口感軟嫩、蔥香濃郁，常常中午前就完售，想吃可給早點來；而遠東賴家水煎包不管是高麗菜包、韭菜包、爆汁鮮肉包，全部都只要12元銅板價，手工現包的Q彈餅皮煎到底部焦脆，就算五個爐子同時煎，也常常要排隊才吃得到。





阿國碳烤燒餅 位置資訊

地址：基隆市仁愛區忠二路64號

電話：02-2421-2009

完整介紹由部落客「Bart Tsai 」於窩客島分享：基隆美食必吃阿國碳烤燒餅！在地人激推三角餅 芝麻餅，銅板價超人氣。





遠東賴家水煎包 位置資訊

地址：基隆市仁愛區忠三路91號

電話：02-2424-2099

完整介紹由部落客「謝蘿莉」於窩客島分享：我終於吃到傳說中的爆餡12元水煎包了！值得排隊嗎？



▲基隆排隊小吃推薦！阿國碳烤燒餅招牌三角餅，常常中午前就完售。



▲基隆排隊小吃推薦！遠東賴家水煎包均一價12元銅板價，排隊也要吃到。





基隆人必吃在地基隆美食推薦：阿嬌炒麵、長腳麵食、基隆孝三大腸圈

來基隆找在地美食，絕對要去仁愛市場、孝三路商圈，60年老店「阿嬌炒麵」便位在基隆仁愛市場2樓，老饕必點「咖哩加沙茶炒麵」隱藏版吃法，麵條裹滿濃郁醬汁，還有誘人的鍋氣；在孝三路商圈中有同樣開了一甲子的「長腳麵食」，推薦點基隆乾麵、皮Q肉彈的滷豬腳、豆干炸，基隆美食名店「孝三大腸圈」，充滿油蔥香的Q彈糯米腸，配上基隆特有的碳烤「吉古拉」，想吃基隆在地美食就來這。





阿嬌炒麵 位置資訊

地址：基隆市仁愛區愛三路21號攤位B222樓

電話：02-2426-5089

完整介紹由部落客「Ruby說美食享受旅行」於窩客島分享：【基隆仁愛市場】阿嬌炒麵附菜單，加入炒咖哩和沙茶，味道更有層次，重口味的會喜歡｜Ruby說美食享受旅行





長腳麵食 位置資訊

地址：基隆市仁愛區孝三路99巷1號

電話：0989-717-019

完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：【基隆老味道三十五】長腳麵食.野花那有麵香深.豬腳.豆干炸.扁食湯巷弄一甲子美味火候



基隆孝三大腸圈 位置資訊

地址：基隆市仁愛區孝三路99巷3號

電話：02-2428-0579

完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：【基隆食記】基隆孝三大腸圈 - 隱藏在巷弄中的60年老店，老饕才知道的在地小吃大腸圈和吉古拉



▲基隆人必吃在地基隆美食推薦！阿嬌炒麵老饕必點「咖哩加沙茶炒麵」隱藏版吃法。



▲基隆人必吃在地基隆美食推薦「基隆孝三大腸圈」。





基隆甜點推薦：活力站蒟蒻屋、廖媽媽珍珠奶茶專賣鋪

基隆甜點推薦來吃「活力站蒟蒻屋」，超大份量剉冰加上花生、紅豆、芋圓等配料，還能免費加冰，整碗吃完超滿足，店內也有綠豆蒟蒻、雞排等甜鹹小吃一次吃；基隆火車站附近的「廖媽媽珍珠奶茶」，是基隆在地人、學生激推的下午茶，每天現煮珍珠奶茶甜而不膩，剉冰加5種配料只要65元超划算。





活力站蒟蒻屋 位置資訊

地址：基隆市仁愛區仁一路133號

電話：02-2422-9000

完整介紹由部落客「Cheng chun」於窩客島分享：基隆冰品老店【活力站蒟蒻屋】夏天就是要超大碗剉冰！





廖媽媽珍珠奶茶專賣鋪 位置資訊

地址：基隆市仁愛區孝三路84號2樓

電話：02-2423-0398

完整介紹由部落客「饅頭弟」於窩客島分享：基隆美食推薦｜廖媽媽珍珠奶茶專賣舖，在地人激推必喝手搖飲！



▲基隆甜點推薦！活力站蒟蒻屋以超大份量剉冰聞名，還能免費加冰。



▲基隆甜點推薦！廖媽媽珍珠奶茶專賣鋪是基隆在地人、學生激推的下午茶。

更多 基隆一日遊 照片：

▲基隆一日遊景點推薦「正濱漁港彩色街屋」，台北威尼斯彩虹屋IG打卡必拍。

