吃得到義大利麵的高雄咖啡廳！NOBUT CAFE 藏身美麗島站，提供炸物、牛排與多款義大利麵選擇。

藏在美麗島站的咖啡廳兼餐酒館「NOBUT CAFE」，以時髦裝潢與多元餐點吸引咖啡與美食愛好者，無論獨自享用或與朋友聚餐，都能度過愜意時光。

高雄捷運美麗島站美食加一！位於新興區南台路巷弄的 「NOBUT CAFE」，以簡約時尚的裝潢和愜意氛圍吸引咖啡愛好者與饕客，並為高雄寵物友善餐廳之一；「NOBUT CAFE」以墨綠色磚牆搭配高腳椅，營造沉穩有質感的氛圍，不論是與朋友聚餐或單人享受咖啡時光都相當合適。

▲藏在捷運美麗島站巷子的 「NOBUT CAFE」，以簡約時尚的裝潢吸引饕客。（攝影：楊婷雅） ▲ 「NOBUT CAFE」雖然定位為咖啡館，但提供的餐點多元，包含數款風味義大利麵。（攝影：楊婷雅）

藏在美麗島站附近的個性咖啡廳「NOBUT CAFE」

「NOBUT CAFE」用餐座位集中於一樓，二樓則為刺青工作室，座位以高腳椅座位為主，尤其適合獨自前來享受美食；菜單提供單品咖啡、義式咖啡、啤酒等多元飲品，搭配輕食點心、炸物、牛排、義大利麵與咖哩飯等餐點，其中以義大利麵最受歡迎，如：波隆那肉醬義大利麵、青醬義大利麵等。

▲ 「NOBUT CAFE」座位以高腳椅為主，獨自用餐也很自在。（攝影：楊婷雅）



特別適合獨自用餐的高雄餐酒館「NOBUT CAFE」

無論是想在高雄享受午後茶時光、品嚐口感豐富的義大利麵與輕食，或是小酌搭配炸物，NOBUT CAFE 都能滿足各種需求。店內舒適座位與沉穩氛圍，無論獨自前來或與朋友聚餐，都能享受愜意時光。整體而言，藏在美麗島站附近的「 NOBUT CAFE 」已成為許多在地人的口袋名單，但由於大多時段由老闆單人經營，出餐難免需要稍作等待。

▲ 波隆那肉醬義大利麵為「NOBUT CAFE」人氣料理。（攝影：楊婷雅）

「NOBUT CAFE」店家資訊

營業時間：週一～週四10:00～17:00、週五～週六10:00～22:00

地址：高雄市新興區南台路43巷21號

電話： 07 215 4988

高雄美食情報

