比遊樂園還好玩！親子旅遊最新玩法，全台必訪7大觀光工廠，親子同樂首選。

帶著孩子走春去！精選全台7大必訪觀光工廠，從夢幻歐風城堡、巧克力天堂到色彩美學基地，保證孩子玩到不想回家。

春節期間想帶孩子們出門放電，別再考慮擠滿人潮的主題樂園！想躲開日曬雨淋，又想玩得有質感，觀光工廠絕對是近年最熱門的旅遊首選。從一秒飛到歐洲的夢幻城堡，到闖入魔法學院做餅乾，這些景點不僅讓孩子體驗手作樂趣、盡情放電，更能讓家長優雅喝咖啡、打卡拍照，年假親子旅遊輕鬆免煩惱。



▲「卡滋爆米花觀光工廠」除了可以搭乘超萌遊園車輕鬆逛園區，還能體驗手作DIY造型飾品，將繽紛爆米花變成專屬紀念品。（部落客：麥的小窩）

▲從「佐登妮絲城堡」的巴洛克式白色建築，到「77 巧克力共和國」的溫室可可樹，不同風格的觀光工廠等你來體驗。（部落客：Kiwi、大海愛上藍天）

秒飛異國的夢幻場景：佐登妮絲城堡、手信坊創意和菓子文化館

想體驗出國氛圍，這兩處充滿異國氣息的景點，相當適合全家一起拍美照！「佐登妮絲城堡」擁有華麗精緻的巴洛克建築，在噴泉旁就能拍出絕美歐式氛圍；「手信坊創意和菓子文化館」則還原京都的雅緻氣息，在濃厚的日式新年氛圍裡，與孩子一起揉捏Q彈和菓子，手作溫度讓年節更具意義。





佐登妮絲城堡

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號

電話：05-2919300

更多介紹可見「Kiwi」文章：嘉義大林佐登妮絲城堡｜秒飛歐洲！推薦大林鄰近周邊景點老楊方塊酥.楓丹白露.近民雄.太平雲梯





手信坊創意和菓子文化館

地址：新北市土城區國際路55號

電話：02-82620506



▲想拍出歐風偽出國照，佐登妮絲城堡的巴洛克建築就能滿足！宏偉的白色建築搭配精緻噴泉、繽紛的花園造景，彷彿置身歐洲宮廷，絕美全家福輕鬆獲得。（部落客：Kiwi）

吃貨的零食天堂：台灣優格餅乾學院、77巧克力共和國、卡滋爆米花觀光工廠

對於喜愛零食、糖果的小孩子們，這三處景點堪稱天堂！「台灣優格餅乾學院」以壯觀的魔法古堡與巨大書牆著稱，親子協力壓製餅乾模型，過程簡單卻相當療癒；「77 巧克力共和國」則是甜點控的天堂，讓孩子探索可可奧秘、親手打造專屬甜點，一同度過最甜蜜的親子時光；「卡滋爆米花觀光工廠」則充滿嘉年華式的歡樂感，是年節最快樂的放電首選。





台灣優格餅乾學院

地址：彰化縣線西鄉草豐路501巷5號

電話：04-7582448

更多介紹可見「紫色微笑」文章：台灣優格餅乾學院~創意空間魔法世界餅乾觀光工廠，親子共遊免費吃喝好佛心





77巧克力共和國

地址：桃園市八德區巧克力街177號

電話：03-3656555#777

更多介紹可見「大海愛上藍天」文章：桃園親子景點【巧克力共和國】假日開放免費入園/免費導覽/東南亞第一座巧克力博物館/來一場甜滋滋的幸福之旅





卡滋爆米花觀光工廠

地址：新北市八里區觀海大道171號171

電話：02-86303886

更多介紹可見「麥的小窩」文章：北海岸／八里一日遊｜桃樂絲柚香農場×豐富的自然生態、卡滋爆米花觀光工廠×導覽加DIY活動、田園小站騎乘卡



▲來到「台灣優格餅乾學院」，彷彿踏入現實版哈利波特場景，石砌拱門、復古木門搭配歐風室內空間，魔法學院氛圍濃厚。（部落客：紫色微笑）

▲走進「卡滋爆米花觀光工廠」，繽紛可愛的互動展區搭配DIY體驗，讓參觀過程生動有趣。（部落客：麥的小窩）

激發創意的工藝巡禮：雄獅文具想像力製造所、台灣玻璃館

想帶孩子感受色彩、工藝的迷人魅力，這兩處基地或許能帶來意想不到的驚喜。「雄獅文具想像力製造所」將美學教育融入遊戲，整座純白建築讓孩子盡情發揮，從色彩填充到貼紙 DIY，專注玩上一整天也沒問題；「台灣玻璃館」則展示了璀璨奪目的玻璃藝術，最震撼的莫過於世界首座玻璃媽祖廟，加上刺激的玻璃迷宮挑戰，讓這趟走春行程不只是旅行，更是一場驚艷感官的驚奇冒險。





雄獅文具想像力製造所

地址：桃園市龍潭區中原路二段188號

電話：03-4116888

更多介紹可見「紫色微笑」文章：桃園親子景點》雄獅文具想像力製造所～熱門觀光工廠，繽紛漸層彩色牆、2D漫畫世界、夜光隧道、超大型塗鴨牆





台灣玻璃館

地址：彰化縣鹿港鎮鹿工南四路30號1F

電話：04-7811299

更多介紹可見「小珊珊」文章：【遊記—彰化鹿港】台灣玻璃館～與世界獨一無二玻璃廟

▲「雄獅觀光工廠」以2D漫畫風佈景打造吸睛拍照場景，而大型顏料缸體驗區，則可以動手製作專屬泡泡紙貼紙，從拍照到DIY一次滿足，讓孩子們玩到不想回家。（部落客：紫色微笑）

▲「台灣玻璃館」匯集各式精緻玻璃工藝藝術，園區內更設有全台唯一的玻璃媽祖廟，結合信仰與藝術特色，成為親子出遊的一大亮點。（部落客：小珊珊）

連在地人都衝！更多隱藏版觀光工廠：

延伸閱讀：Cona’s 妮娜巧克力夢想城堡！南投最夢幻好玩打卡景點，免費體驗華麗宮廷裝，超有趣巧克力、燙布貼DIY。

延伸閱讀：宜蘭旅遊新亮點 ▶ 蜡藝蜡筆城堡 ▶ 親子DIY彩色筆、蠟筆好有趣 巨大蠟筆超人好萌、好好拍

延伸閱讀：伊莎貝爾烘焙觀光工廠，台中親子景點免門票，手作DIY烘焙，數位影音互動遊戲 - Cyndi loves享食天堂