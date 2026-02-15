高雄老宅餐酒館新風味！拾光餐酒館復古氛圍，戰斧豬排、鳥巢麵、調酒點起來。

高雄新堀江老宅餐酒館「拾光」，保留復古老屋氛圍，提供蜂蜜芥末戰斧豬、鮭魚檸檬奶油鳥巢麵及創意調酒「月桃花」、「甜典」，料理與飲品兼具視覺與口感享受，適合聚餐約會。
高雄新堀江老宅餐酒館「拾光餐酒館」，保留兩層樓老屋格局，木造屋頂、斑駁磚牆與磨石子地板，搭配現代燈光設計，營造溫暖而迷人的用餐環境。餐點方面同樣亮眼，爐烤蜂蜜芥末戰斧豬與鮭魚菲力檸檬奶油鳥巢麵皆廣受好評。
「拾光餐酒館」打造迷人餐酒館空間
高雄新興區民享街的「拾光餐酒館」，進駐歷史氛圍濃厚的老宅建築。一樓以紅磚牆、鐵花窗與復古磨石子地板呈現懷舊情懷，步入即令人印象深刻；二樓空間同樣保留木屋頂結構，搭配斑駁磚牆、木質桌椅與斗笠燈罩，並透過燈光設計營造柔和氛圍，展現老宅建築特有的溫暖與質感。
「拾光餐酒館」蜂蜜芥末爐烤戰斧豬排
蜂蜜芥末爐烤戰斧豬排上桌時香氣撲鼻，份量十足。豬排先煎後烤至表面微焦，切開瞬間肉汁溢出，口感多汁。搭配芥末籽醬與蜂蜜刷層，增添香氣層次，鹹香中帶有微辣提味，厚實肉質柔嫩不乾柴，肉肉控必點。
「拾光餐酒館」鮭魚菲力檸檬奶油鳥巢麵
高雄新興區美食情報
