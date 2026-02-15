高雄老宅餐酒館新風味！拾光餐酒館復古氛圍，戰斧豬排、鳥巢麵、調酒點起來。

高雄新堀江老宅餐酒館「拾光」，保留復古老屋氛圍，提供蜂蜜芥末戰斧豬、鮭魚檸檬奶油鳥巢麵及創意調酒「月桃花」、「甜典」，料理與飲品兼具視覺與口感享受，適合聚餐約會。

高雄新堀江老宅餐酒館「拾光餐酒館」，保留兩層樓老屋格局，木造屋頂、斑駁磚牆與磨石子地板，搭配現代燈光設計，營造溫暖而迷人的用餐環境。餐點方面同樣亮眼，爐烤蜂蜜芥末戰斧豬與鮭魚菲力檸檬奶油鳥巢麵皆廣受好評。



▲高雄新堀江老宅餐酒館「拾光餐酒館」料理與環境都深得人心。（美食好芃友提供）

▲「拾光餐酒館」為近期討論度最高的高雄餐酒館。（美食好芃友提供）





「拾光餐酒館」打造迷人餐酒館空間

高雄新興區民享街的「拾光餐酒館」，進駐歷史氛圍濃厚的老宅建築。一樓以紅磚牆、鐵花窗與復古磨石子地板呈現懷舊情懷，步入即令人印象深刻；二樓空間同樣保留木屋頂結構，搭配斑駁磚牆、木質桌椅與斗笠燈罩，並透過燈光設計營造柔和氛圍，展現老宅建築特有的溫暖與質感。



▲「拾光餐酒館」懷舊氛圍濃郁，每一隅都好拍。（美食好芃友提供）

「拾光餐酒館」蜂蜜芥末爐烤戰斧豬排

蜂蜜芥末爐烤戰斧豬排上桌時香氣撲鼻，份量十足。豬排先煎後烤至表面微焦，切開瞬間肉汁溢出，口感多汁。搭配芥末籽醬與蜂蜜刷層，增添香氣層次，鹹香中帶有微辣提味，厚實肉質柔嫩不乾柴，肉肉控必點。



▲「拾光餐酒館」蜂蜜芥末爐烤戰斧豬排份量十足。（美食好芃友提供）

「拾光餐酒館」鮭魚菲力檸檬奶油鳥巢麵

鮭魚菲力份量大，煎至外層微酥、肉質嫩滑多汁，口感鮮明。搭配檸檬奶油醬，酸度平衡奶香，使整體味道清爽不膩。鳥巢麵充分吸附醬汁，每口皆滑順濃郁，尾韻帶有微酸清新感，整道料理吃來層次豐富且令人回味。

▲鮭魚菲力外層微酥、嫩滑多汁，口感鮮明。（美食好芃友提供）

創意調酒推薦！月桃花清爽果香、甜典是可以喝的甜點 酒精飲品部分，特別推薦「月桃花」。以西西里咖啡風味為靈感，月桃花調酒融合杏桃香甜酒與蘋果汁，酸甜比例平衡。入口清爽，尾韻帶有果香，是適合聚會或閒聊時享用的輕盈系飲品；調酒「甜典」基底為黑森林果粒茶，呈現酸甜果香，上層可可奶泡濃郁滑順，搭配手指餅乾增添口感層次，因此有「可以喝的甜點」之稱。 不論是聚餐還是浪漫約會，都很適合來「拾光餐酒館」。

▲「月桃花」以西西里咖啡風味為靈感，尾韻帶有果香。（美食好芃友提供） ▲調酒「甜典」基底為黑森林果粒茶，有「可以喝的甜點」之稱。（美食好芃友提供）

「拾光餐酒館」店家資訊 營業時間：18:00～02:00（週二公休）

地址：高雄市新興區民享街110號

電話：07-2610600

