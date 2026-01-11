爆紅新興咖啡廳！「RanGerハス」用金魚缸喝蘇打汽水，昭和復古風高雄咖啡廳。

隱身高雄新興區巷弄的「RanGerハス」，以昭和復古風格空間結合咖啡拉花實力與日系甜點，席捲社群版面。
高雄新興咖啡廳推薦！隱身在高雄新興區巷弄內，「RanGerハス」位於信守街，是一間帶有濃厚昭和氛圍的特色咖啡店。店內陳列不少 1980 年代風格的小物，牆面則可見日系雜誌、明星與動漫海報，營造出懷舊而不刻意的空間感；「RanGerハス」提供多款咖啡與日系甜點，口味表現穩定，也是不少熟客回訪的原因之一。
爆紅新興區咖啡廳「RanGerハス」
「RanGerハス」位於新興區信守街，是近期最夯的高雄特色咖啡店之一。日系木質外觀搭配鮮明的空間風格，店名「Ranger」意為守護者，部分咖啡營利捐作流浪動物相關用途，實踐守護生命的理念；「ハス」則為蓮花之意，象徵不忘初衷、持續前行的經營精神；店內座位約 20 席，不接待 4 人以上團體，亦不提供預約服務，需依現場候位為主。空間配置包含靠窗雙人座位與吧檯區，適合個人或小型同行。室內陳設延續昭和風格，可見復古燈飾、老件家具，以及昭和後期的動漫、偶像寫真與古董小物，細節中展現店主的收藏巧思，也為空間增添獨特氛圍。
地址：高雄市新興區信守街99號
備註：公休日請參考官方ig
高雄咖啡廳情報
推薦閱讀：高雄愛河咖啡廳推薦！築典咖啡 邊享高雄早午餐、義大利麵邊賞愛河美景。
推薦閱讀：高雄新興區咖啡廳推薦！咖啡足矣 零負評老宅咖啡館，肉桂捲必吃。