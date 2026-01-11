> 美食 > 爆紅新興咖啡廳！「RanGerハス」用金魚缸喝蘇打汽水，昭和復古風高雄咖啡廳。

爆紅新興咖啡廳！「RanGerハス」用金魚缸喝蘇打汽水，昭和復古風高雄咖啡廳。

tiger Walker 玩樂季RanGerハス高雄咖啡廳新興區美食
2026-01-11 14:30文字：記者 楊婷雅 圖片提供:美食好芃友
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

隱身高雄新興區巷弄的「RanGerハス」，以昭和復古風格空間結合咖啡拉花實力與日系甜點，席捲社群版面。

高雄新興咖啡廳推薦！隱身在高雄新興區巷弄內，「RanGerハス」位於信守街，是一間帶有濃厚昭和氛圍的特色咖啡店。店內陳列不少 1980 年代風格的小物，牆面則可見日系雜誌、明星與動漫海報，營造出懷舊而不刻意的空間感；「RanGerハス」提供多款咖啡與日系甜點，口味表現穩定，也是不少熟客回訪的原因之一。▲「RanGerハス」為近期最熱門的高雄咖啡廳。（美食好芃友提供）

▲「RanGerハス」為近期最熱門的高雄咖啡廳。（美食好芃友提供）
▲高雄咖啡廳推薦！「RanGerハス」帶有濃厚昭和氛圍。（美食好芃友提供）
▲高雄咖啡廳推薦！「RanGerハス」帶有濃厚昭和氛圍。（美食好芃友提供）

  • 爆紅新興區咖啡廳「RanGerハス」


  • 「RanGerハス」位於新興區信守街，是近期最夯的高雄特色咖啡店之一。日系木質外觀搭配鮮明的空間風格，店名「Ranger」意為守護者，部分咖啡營利捐作流浪動物相關用途，實踐守護生命的理念；「ハス」則為蓮花之意，象徵不忘初衷、持續前行的經營精神；店內座位約 20 席，不接待 4 人以上團體，亦不提供預約服務，需依現場候位為主。空間配置包含靠窗雙人座位與吧檯區，適合個人或小型同行。室內陳設延續昭和風格，可見復古燈飾、老件家具，以及昭和後期的動漫、偶像寫真與古董小物，細節中展現店主的收藏巧思，也為空間增添獨特氛圍。
    ▲「RanGerハス」室內延續昭和風格，展現店主收藏巧思。（美食好芃友提供）
    ▲「RanGerハス」室內延續昭和風格，展現店主收藏巧思。（美食好芃友提供）

  • 「RanGerハス」金魚物語蘇打超吸睛

  • RanGerハス的咖啡師曾多次在咖啡拉花比賽中獲獎，風味與視覺表現上皆具水準，也讓拿鐵成為多數咖啡迷會選擇的品項之一；特別推薦飲品「金魚の物語水蜜桃柑橘氣泡」，以藍色氣泡飲呈現，視覺效果相當吸睛。口感為清爽的蘇打基底，搭配水蜜桃與柑橘香氣，整體風味直觀易飲，屬於在外觀與清涼感上表現突出的飲品選擇。
    ▲「金魚の物語水蜜桃柑橘氣泡」為「RanGerハス」人氣飲品之一。（美食好芃友提供）
    ▲「金魚の物語水蜜桃柑橘氣泡」為「RanGerハス」人氣飲品之一。（美食好芃友提供）

  • 酒精特調登場，「RanGerハス」季節甜點延續日系美感

  • 「手釀青梅酒冰美式」為店內較具個性的品項，闆娘也會事先提醒酒感偏重，適合能接受酒精風味的客人選擇。以冰美式為基底，帶出青梅酒的酸甜與酒香，在高雄炎熱的中午時段，整體口感清爽解暑，作為午後飲品相當有存在感；甜點部分，季節限定的「草莓＋日本紅豆鹽可頌」與「赤富士山奶酪」在外型上同樣具辨識度，延續店內日系風格設定，視覺與口味表現皆讓人留下印象。
    ▲「草莓＋日本紅豆鹽可頌」與「赤富士山奶酪」為「RanGerハス」季節限定甜點。（美食好芃友提供）
    ▲「草莓＋日本紅豆鹽可頌」與「赤富士山奶酪」為「RanGerハス」季節限定甜點。（美食好芃友提供）
    ▲「RanGerハス」每一處都洋溢昭和復古風格。（美食好芃友提供）
    ▲「RanGerハス」每一處都洋溢昭和復古風格。（美食好芃友提供）


  • 「RanGerハス」店家資訊

  • 營業時間：13:30-18:00（最後點餐17:00）
    地址：高雄市新興區信守街99號
    備註：公休日請參考官方ig

    • 高雄咖啡廳情報

    推薦閱讀：高雄愛河咖啡廳推薦！築典咖啡 邊享高雄早午餐、義大利麵邊賞愛河美景。

    推薦閱讀：高雄新興區咖啡廳推薦！咖啡足矣 零負評老宅咖啡館，肉桂捲必吃。

    推薦閱讀：來金馬咖啡廳吃早午餐！金馬賓館當代美術館結合展覽與咖啡廳，一站式高雄展覽藝術饗宴。

    提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
    延伸閱讀
    日本爆紅角色Loveez主題咖啡廳登場，坐擁200萬粉絲的最強IP登陸新宿LUMINE和名古屋PARCO，雪人汽水、愛心燉飯可愛到犯規。
    日本爆紅角色Loveez主題咖啡廳登場，坐擁200萬粉絲的最強IP登陸新宿LUMINE和名古屋PARCO，雪人汽水、愛心燉飯可愛到犯規。
    特派員 Trish
    台中火車站咖啡廳推薦！有純咖啡廳 復古美式風格，特調咖啡和厚片奶酥必點。
    台中火車站咖啡廳推薦！有純咖啡廳 復古美式風格，特調咖啡和厚片奶酥必點。
    記者 楊婷雅
    吃得到浙江麵食的台中咖啡廳！亨利貞咖啡館 全天供應咖啡與麵食，國美館咖啡廳加一。
    吃得到浙江麵食的台中咖啡廳！亨利貞咖啡館 全天供應咖啡與麵食，國美館咖啡廳加一。
    記者 楊婷雅
    嘉義新店報報》未嚐甜點咖啡廳，手工減糖甜點真的好吃?
    嘉義新店報報》未嚐甜點咖啡廳，手工減糖甜點真的好吃?
    sunny晴天的角落
    宜蘭礁溪美食地圖15選！冬天泡溫泉別錯過，海鮮餐廳、森林系咖啡廳都有。
    宜蘭礁溪美食地圖15選！冬天泡溫泉別錯過，海鮮餐廳、森林系咖啡廳都有。
    記者 蕭芷琳
    加入窩客島line好友搶看限時優惠
    加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
    加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
    在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
    相關商家

    RanGerハス

    -
    高雄市新興區高雄市新興區信守街99號
    0