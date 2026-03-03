寶可夢中心快閃台中！Pokémon Center新光中港店只有15天，紀念獎牌免費領。

台中寶可夢訓練家準備衝！寶可夢中心3月10日現身台中新光三越，皮卡丘與卡比獸周邊、新機遊戲體驗都在這。

寶可夢中心快閃台中了！風靡全球老中青三代的寶可夢，不管是手遊、周邊還是打卡點都讓寶可夢大師為之瘋狂。尤其是到了日本一定要朝聖、血拼的Pokémon Center ，營造寶可夢療癒天堂，各種可愛周邊讓人直呼太可愛，忍不住通通放進購物籃裡買回家。這次，睽違多年寶可夢中心首次到新光三越台中中港店，只有15天快閃，集結了各路寶可夢大師最愛的原創商品，現場還特別設置了最新遊戲體驗區，讓玩家們能第一時間親手操作Switch 2新作品《Pokémon Pokopia》，親身感受充滿奇幻魅力的冒險世界，一起去收服心儀的寶可夢。



▲Pokémon Center 寶可夢中心首次快閃新光中港店，只有15天。圖為台北寶可夢中心資料圖，僅供示意。(攝影：鄭雅之)

▲台中新光中港寶可夢中心快閃店，也將販售Pokémon Center TAIPEI的開幕紀念商品。圖為台北寶可夢中心資料圖，僅供示意。(攝影：鄭雅之)





寶可夢中心首次快閃台中！

這次快閃店就選在交通最方便的新光三越10樓，現場販售的商品種類豐富到讓人想通通帶回家，從大人小孩都瘋狂的皮卡丘毛絨玩具到軟萌治癒的卡比獸等各種寶可夢精靈生活雜貨周邊應有盡有，現場更準備了Pokémon Center TAIPEI的開幕紀念商品供粉絲選購，無論是想收集最新款卡牌或是想找個療癒的辦公桌小物，絕對能滿足所有訓練家的願望，快趁著展期來現場尋寶。



▲Pokémon Center 新光中港店將販售各種周邊商品。圖為台北寶可夢中心資料圖，僅供示意。(攝影：鄭雅之)





搶先試玩新遊戲與數位獎牌

除了買好買滿之外，這次活動最讓玩家期待的就是能夠親自試玩最新發售的遊戲《Pokémon Pokopia》，搭配全新主機的流暢畫面，絕對會讓你玩到不想回家，另外現場還準備了科技感十足的數位獎牌領取活動，只要拿起手機開啟指定的應用程式，並到櫃台感應感應區，就能輕鬆領取到這次台中站專屬的紀念獎牌，每天都能領取1次，這絕對是專業玩家不能錯過的數位收藏。



▲寶可夢中心台中快閃現場可體驗最新發售的遊戲《Pokémon Pokopia》。圖為台北寶可夢中心資料圖，僅供示意。(攝影：鄭雅之)

Pokémon Center POP-UP STORE 台中快閃 活動資訊

活動日期： 3月10日（二）至 3月24日（二）

活動地點： 新光三越 台中中港店 10F（台中市西屯區臺灣大道三段301號）

營業時間： 平日 11:00至22:00、例假日 10:30至22:00

注意事項：依據當日人潮狀況，可能會在營業途中實施入場限制。並依據當日現場排隊人潮狀況，可能會於營業結束時間前提前中止排隊入場，敬請理解。





Pokémon Center POP-UP STORE 台中快閃 限定活動

限定活動： 現場體驗 Switch 2 遊戲軟體《Pokémon Pokopia》（3月5日發售）

好康任務： 使用手機版『Pokémon HOME』感應專用櫃台，即可領取台中快閃店專屬紀念獎牌（每日限領1次）





Pokémon Center POP-UP STORE 台中快閃 收費方式

現場不收現金，僅限使用信用卡及 LINE Pay 支付，且視人潮狀況實施入場限制，建議提早前往。





Pokémon Center POP-UP STORE in 新光三越 台中中港店紀念獎牌 領取辦法

獎牌的領取方式

1. 造訪Pokémon Center POP-UP STORE in 新光三越 台中中港店。

2. 於店內尋找領取獎牌專用櫃台。

3. 於智慧型手機版『Pokémon HOME』選擇「獎牌」→「讀取」→「讀取NFC」。

4. 感應專用櫃台上的面板，發行獎牌。



注意事項

來店紀念獎牌1天限發行1次。

發行1次獎牌，可以接收2枚相同獎牌。

發行限制會在每天上午8點（台灣香港時間）重置。

可能會因不可抗力因素，在未經預告的情況下中止服務。

為緩解人潮，店鋪有可能會實施入場限制。

『Pokémon HOME』系統維護期間，無法使用獎牌功能。

無法提供系統維護期間未能接收獎牌的相關諮詢，敬請理解。

與Pokémon Center TAIPEI提供的獎牌不同，可分開領取。

獎牌名稱為「Pokémon Center POP-UP STORE in 新光三越 台中中港店」，設計採用 Pokémon Center TAIPEI 的標誌設計。







最新聯名新周邊加碼買！

