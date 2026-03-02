迪士尼F1超強聯名！米奇進軍F1賽道，UNIQLO聯名衣、限定玩偶必收藏。

迪士尼與F1賽車攜手打造奇速全開聯名！推出WEBTOON賽車漫畫與米奇限定周邊，引爆全球潮流話題。

迪士尼與Formula 1賽車宣佈2026年賽季再度攜手合作，這次以奇速全開為主題，把可愛的米奇與好朋友帶進熱血的賽車場景。除了在澳洲大獎賽首發原創漫畫，後續更會在中國大獎賽推出系列快閃活動與限定商品。這場跨界聯名將賽車運動轉化為充滿趣味的生活體驗，讓大人小孩都能在賽道旁感受夢幻與速度的碰撞，開啟一場前所未有的賽車冒險之旅。



▲綠色系迪士尼ＸF1聯名夾克，背後的米奇輪胎造型與運動貼布設計絕對是本季焦點。

▲最吸睛的迪士尼ＸF1聯名賽車服米奇毛絨玩偶，是所有迪士尼控必收的全球限定好禮。





熱血漫畫！米奇化身最強賽車助手驚艷全場

這次合作最吸睛的亮點，就是迪士尼與WEBTOON平台聯手推出的全新條漫。這部名為Mickey X Formula 1 Racing to the Top的作品，將在3月6日澳洲大獎賽正式亮相。故事描述米奇、米妮、唐老鴨和高飛如何發揮團隊合作精神，幫助陷入危機的賽車隊伍克服難關。透過輕鬆有趣的漫畫內容，新一代粉絲能更簡單地理解賽車的熱血精神，並隨著比賽節奏在手機上同步追連載，隨時隨地感受極速魅力。



▲WEBTOON 原創連載漫畫驚喜上線，米奇與好朋友在迪士尼ＸF1聯名故事中大顯身手。





時髦精必收！Gentle Monster與Uniqlo強強聯手

潮流玩家們準備好錢包，這次的聯名商品陣容超級強大。墨鏡品牌Gentle Monster推出2026全新系列，將賽車結構與米奇元素大膽結合，並在上海與首爾打造巨型雕塑快閃店。不僅如此，深受大家喜愛的Uniqlo也預計發佈聯名服飾。從專業感的賽車服飾到日常百搭的配件，每一款都兼具機能與可愛。特別是身穿F1賽車服的米奇毛絨玩偶，首站將在澳洲限量登場，絕對是2026年最具收藏價值的潮流單品。



▲迪士尼ＸF1也將在Uniqlo推出聯名服飾，簡約時尚的設計讓各世代粉絲都能輕鬆駕馭。





現場快閃！大獎賽限定周邊錯過不再

如果想要親身體驗奇速全開的快感，絕對不能錯過各大賽事週末的現場活動。從3月13日的中國大獎賽開始，賽道區將設置專屬零售快閃空間，販售結合城市特色的限定商品。現場除了可以買到核心系列，還有機會看到米奇與好朋友以全新的時尚造型現身。透過這些數位體驗與實體活動的結合，迪士尼與F1成功將嚴肅的體育競賽，變成一場全民參與的嘉年華，讓賽車文化以更生活化的方式走進大眾視野。



▲黑白對比設計的迪士尼ＸF1聯名上衣，完美展現米奇與賽車文化的潮流碰撞。

▲迪士尼ＸF1聯名上海限定系列服飾，與米奇一起在街道感受極速快感。

迪士尼和Formula 1® 「奇速全開」聯名

原創漫畫連載： 3月6日起在WEBTOON平台獨家上線，內容隨各站賽季進度同步更新。

澳洲站限定： 搶先推出身穿F1賽車服的米奇毛絨玩偶，該單品計劃於今年稍晚開放全球發售。

中國站快閃： 3月13日至15日，中國大獎賽現場設有車迷區零售快閃空間，販售主辦城市限定品。

潮流聯名： Gentle Monster推出8款聯名眼鏡，於首爾及上海設置巨型米奇雕塑與賽車體驗店。

線上購買： 迪士尼與F1核心聯名系列登入 F1.com 線上購買。





