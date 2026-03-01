亞尼克生乳捲不用買整條！亞尼克京都宇治茶季，切片抹茶生乳捲 抹茶蕨餅獨享開吃。

亞尼克生乳捲不用買整條，京都宇治茶季推出切片生乳捲與切片組合，搭配抹茶新品與通路限定，滿足粉絲想獨享抹茶甜點的需求。

▲亞尼克京都宇治茶季主打生乳捲不用買整條，推出切片與組合新選擇。



▲亞尼克將宇治一番茶融入北海道奶霜，打造多款抹茶甜點。





亞尼克生乳捲不用買整條！這次亞尼克「京都宇治茶季」除了推出多款宇治抹茶與焙茶新品，更同步準備切片生乳捲與切片組合，讓只想吃一點點的粉絲也能買，不必揪團分享，也能自己慢慢享受療癒每茶甜點。這次生乳捲切片提供單片、以及多口味組合，搭配宇治一番茶與北海道奶霜的細緻風味，抹茶季在口味上、在份量上的選擇都變多了。





抹茶季生乳捲推薦

▲亞尼克極濃宇治焙茶與抹茶脆皮巧克力生乳捲展現不同茶香層次。

切片與組合首選

▲亞尼克生乳捲BUBU切片組-宇治茶一次品嚐抹茶與焙茶等4種口味。

抹茶季奢寵點心

▲亞尼克宇治金時抹茶奶酪結合紅豆與蕨餅展現多層次口感。



▲亞尼克法式甜甜圈泡芙與抹茶蕨餅泡芙蛋糕提供單份茶香點心。





亞尼克京都宇治茶季 新品推薦

亞尼克本次抹茶季共有7款生乳捲同步登場。「極濃宇治焙茶生乳捲」使用100%宇治一番茶焙茶粉加量1.5倍，茶香更渾厚。「宇治抹茶脆皮巧克力生乳捲」外層包覆比利時白巧克力，增添酥脆口感。「雪天使抹茶生乳捲」則以手工拉花呈現細膩紋理。另有YTM限定與7-ELEVEN 3月16日開賣的「宇治抹茶蕨餅生乳捲」，即日起至4月30日限定販售。如果不想揪團、只想自己享用「一片生乳捲」的粉絲，這次亞尼克特別提供「宇治抹茶鮮莓生乳捲切片」限定口味，以宇治抹茶調製北海道奶霜，包裹新鮮草莓，單片就能品嚐抹茶與果香交織的層次。另一款YTM限定「生乳捲BUBU切片組-宇治茶」則一次集結原味、宇治抹茶、黑金宇治抹茶、極濃宇治焙茶共4種口味，不必猶豫整條口味怎麼選，直接用切片形式各吃一點。除了生乳捲與切片選擇，抹茶季也延伸多款茶香點心。「宇治金時抹茶奶酪」結合宇治抹茶奶霜、紅豆粒餡與蕨餅，口感層次豐富。「法式甜甜圈泡芙-宇治抹茶」以抹茶巧克力外皮搭配抹茶奶霜內餡。「北海道泡芙蛋糕-抹茶蕨餅」則將Q軟蕨餅包入鬆軟蛋糕中，讓甜點控可以點小份量獨享，或是姊妹約吃、每樣都點一份打造抹茶甜點拼盤。亞尼克生乳捲-極濃宇治焙茶：699元(18cm) /630元(12cm獨享捲)亞尼克生乳捲-宇治抹茶脆皮巧克力（門市限定）：：799元(18cm)亞尼克生乳捲-雪天使抹茶：699元(18cm)亞尼克生乳捲-宇治抹茶蕨餅（7-ELEVEN通路限定）：700元 (18cm)亞尼克生乳捲-黑金宇治抹茶：750元(18cm)亞尼克生乳捲-宇治抹茶：699元(18cm) /630元(12cm獨享捲)切片推薦：生乳捲BUBU切片組-宇治茶（YTM限定）：售價：596元宇治抹茶鮮莓生乳捲切片：175元/片