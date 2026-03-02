谷關溫泉推薦！統一渡假村「幸福宅急便」一泊二食，金湯雙鮮鍋與餐車無限吃。

統一谷關推出「幸福宅急便」專案，將碳酸氫鈉泉與頂級金湯雙鮮鍋結合，透過手作毛巾狗與代寄明信片服務，打造一場充滿儀式感的山林療癒之旅。

當城市節奏日益加快，旅行不再只是單純的地理移動，而是一場洗滌心靈的儀式。統一渡假村谷關溫泉養生會館於2026年3月1日至6月30日推出「幸福宅急便」專案，特別針對渴望徹底放鬆的旅客，設計了一系列融合美饌、山林溫泉與手作感溫度的假期體驗。平日入住和洋雙人房起價6880元，讓每一位旅人都能在巍峨山景的環抱下，將這份美好的旅行DNA刻進記憶深處。



▲具備多種特色感官的戶外五行湯，是統一谷關最具代表性的泡湯設施。圖／統一渡假村提供；窩客島整理

▲統一谷關緊鄰壯闊山巒與溪流，旅客在房內睜開眼就能飽覽巍峨的自然山色。圖／統一渡假村提供；窩客島整理

夢饗餐車創意盛宴，金湯雙鮮鍋與無限續點甜點療癒味蕾

在本次專案中，最受矚目的亮點莫過於舌尖上的夢饗盛宴。主廚團隊特別研發金湯雙鮮鍋作為主食，選用香濃南瓜慢火熬製，湯頭色澤澄亮如暖陽，入口綿密且充滿自然甘甜。鍋內的烏鱧魚肉質Q彈細緻，吸飽金黃湯汁後釋放出深邃海味，搭配爽脆彈牙的蝦滑，層層風味在口中交織。更令人驚喜的是現場提供兩台特色餐車無限續吃，小菜餐車備有開胃豬肉凍與黃金泡菜，甜點餐車則提供覆盆子奶酪與椰子糕，打造出層次豐富的春日餐桌體驗。



▲除了主餐之外，現場更有精選特色小菜與夢幻甜點兩台餐車提供無限續吃體驗。圖／統一渡假村提供；窩客島整理

睜眼即見谷關絕美山景，和洋客房私享碳酸氫鈉美人湯

住宿品質是假期舒適的核心。統一谷關的客房設計與自然融為一體，大片落地窗將四季更迭的山色直接引入室內。雙人房型規劃了專屬的和洋休憩區，並配置膠囊咖啡機與精選健康小點，讓旅客能在窗景前靜心品茗或閱讀。最受好評的特色在於房內即可享受碳酸氫鈉泉，這類溫泉因能滋潤肌膚而有美人湯之稱。在浩瀚山林的見證下，旅客能跳脫日常桎梏，讓累積已久的壓力在溫潤的泉水中徹底消散。



▲穿上浴衣在和洋房內合影，是許多旅客在享受美人湯假期時最愛收藏的美好回憶。圖／統一渡假村提供；窩客島整理

手作毛巾郵差狗與代寄明信片，將幸福從山林快遞回日常生活

為了堆疊旅行的儀式感，渡假村特別規劃了富有溫度的活動。旅人辦理入住時，可先透過充滿活力的泰雅迎賓舞蹈感受部落熱情，晚間則能參與超萌的手作毛巾郵差狗DIY，親手創作出專屬的旅行紀念品。此外，館內提供明信片代寄服務，鼓勵旅客寫下當下的感動，由渡假村協助寄出。當這份心意在數日後抵達收件人手中，這份關於谷關溫泉的幸福感，將從幽靜的山林延續至繁忙的日常。



▲透過有趣的晚間DIY活動，旅客可以親手製作出專屬的超萌手作毛巾郵差狗。圖／統一渡假村提供；窩客島整理

幸福宅急便一泊二食專案 。

活動時間：2026年3月1日至6月30日 。

活動內容：

住房優惠：入住和洋雙人房平日每晚6,880元起 。

美饌饗宴：享用雙人夢饗餐車料理，包含主餐「金湯雙鮮鍋」以及兩台餐車（特色小菜、夢幻甜點）無限續吃 。

感官體驗：房內提供大片窗景、膠囊咖啡機、健康小點，並可私享碳酸氫鈉溫泉 。

專屬儀式：包含泰雅迎賓舞蹈、手作毛巾郵差狗DIY，以及明信片代寄服務 。

這場關於情感的收藏之旅僅是開端，接下來我們將帶您直擊更多隱藏在台中的絕美避世秘境

推薦閱讀：昭和風格台中咖啡廳！西成珈琲工作室 280元暢飲咖啡方案，數款風味一次滿足，布丁必點。

推薦閱讀：台中免費展覽推薦！大河美術Hippocampal Overflow展覽免費逛，5大藝術家一次展出。

推薦閱讀：台中燒肉加一！十六宅燒肉 加拿大發跡頂級燒肉品牌，主打日式和牛、全程桌邊服務，當月壽星送蛋糕。



