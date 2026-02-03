台中燒肉加一！十六宅燒肉 加拿大發跡頂級燒肉品牌，主打日式和牛、全程桌邊服務，當月壽星送蛋糕。

來自加拿大溫哥華、深耕十年的「十六宅燒肉」正式加入台中燒肉市場，主打頂級日本和牛與精緻手作小菜，提供舒適包廂與慶生服務，儼然是親友聚會、商務聚餐與慶祝紀念日的絕佳新選擇。

台中頂級燒肉加一！來自加拿大溫哥華、深耕十年的「十六宅燒肉」，正式進駐台中精誠商圈，以老宅空間為舞台，展開品牌來台的重要篇章。無論身處世界哪個角落、生活在何種文化背景，人們總會為節慶與重要時刻找一個相聚的理由，而「吃飯」，往往是情感交流最直接也最溫暖的方式。正是在這樣的初心下，燒肉品牌「十六堂」（Alley 16）於加拿大溫哥華誕生，近期第三代老闆回台後以「十六宅燒肉」為名，在台中開設台灣首家分店。

▲十六宅燒肉主打頂級和牛與各式精緻手作料理。（攝影：楊婷雅）



▲「十六宅燒肉」進駐台中精誠六街老宅。（攝影：楊婷雅）

從溫哥華十六街走到台中精誠六街，「十六宅燒肉」將跨半球的好滋味帶回台灣

加拿大創始店位於溫哥華十六街，因所在地址而得名「十六堂燒肉」。品牌分店延續以「十六」為核心脈絡，回台首店選址老宅空間，遂命名為「十六宅燒肉」；老闆的父親曾親赴日本深入考究日式燒肉文化，並融合祖母所傳承的家常手路菜，最初只是希望為來訪的親友，打造一個吃得習慣、能被細心照料的用餐空間。這份樸實卻真誠的料理，意外跨越文化界線，不僅撫慰亞洲人的味蕾，也成功打動西方饕客。深耕溫哥華十年，已成為當地代表性燒肉餐廳。

▲十六宅燒肉用餐空間舒適有質感。（攝影：楊婷雅）

和牛控首推！「宅頂和牛盛和套餐」

「十六宅燒肉」主打頂級日本和牛，從自製小菜到每一款肉品都講究，堅持選用最頂級食材。餐廳與米其林餐廳同樣指定使用究好豬與桂丁雞，全程提供桌邊代烤服務。和牛控推薦直接點「宅頂和牛盛和套餐」，內含鹽味薄切牛舌、日本和牛原燒、極上厚切牛排、和牛果醋大根、月見涮涮燒等料理，滿足饕客一次享受多種和牛風味的渴望。推薦可以加購麻油蒜頭，搭配和牛一起吃，更具層次；此外，餐廳也貼心推出「夜響套餐」與「晚酌套餐」兩種單人套餐，讓小資族或不吃牛的朋友也能在「十六宅燒肉」盡情享受。

▲十六宅燒肉全程提供桌邊代烤服務。（攝影：楊婷雅）

台中聚餐新選擇「十六宅燒肉」，當月壽星送蛋糕

除了頂級肉品、多款單點料理與飲品外，「十六宅燒肉」也提供舒適包廂，適合小型團體聚餐。此外，餐廳貼心提供慶生服務：同行若有當日壽星，且至少提前三天告知，餐廳將準備生日蛋糕，為聚餐增添驚喜。「十六宅燒肉」的出現，無疑讓親友相聚、商務聚餐或慶祝紀念日，都多了一個絕佳選擇。



▲牛舌拉起瞬間，厚切的份量感與彈嫩口感讓人食指大動。（攝影：楊婷雅）



▲餐廳為當月壽星準備手作生日蛋糕，需至少三天前於訂位時告知。（攝影：楊婷雅）









「十六宅燒肉」店家資訊

營業時間：17:00～23:00（週二公休）

地址：台中市西區精誠六街20號

電話：0937 703 016

線上預約：點此預約

