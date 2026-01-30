台中雕塑展覽免費入場！好萊塢特效大師王尋雕塑展，流動雕塑逛儒考棚開拍。

好萊塢特效大師王尋雕塑展！至2/8在台中古蹟儒考棚，展出流動感雕塑作品，台中雕塑展免費參觀。

台中雕塑展覽藏在古蹟裡！旅美十餘年，並曾擔任好萊塢電影特效藝術總監的藝術家王尋，有著橫跨電影視效、數位科技與古典雕塑的罕見背景，重新定義雕塑在當代藝術中的存在方式，將虛擬技術與實體美學融合，這次舉辦《王尋雕塑展｜串流虛擬與實境之間》個展，即日起至2月8日止在台中古蹟「儒考棚」登場，近期來到台中旅遊，絕對要順路造訪這場王尋雕塑展。



▲台中展覽推薦！好萊塢特效大師王尋雕塑展，即日起至2月8日在台中古蹟儒考棚登場。



▲台中古蹟必逛展覽！王尋雕塑展虛擬技術與實體美學融合，展現動態凝結的雕塑作品。





好萊塢特效大師王尋雕塑展

藝術家王尋長年任職於好萊塢電影產業，參與大型視覺特效製作，精準掌握動態捕捉、3D建模與影像運算等高端技術，以古典雕塑對「身體重量」與「形體精神」的根本提問，他的作品既具備電影等級的未來視覺感，又保有傳統藝術特有的存在感與深度，形成極具辨識度的風格，這種將數位生成與傳統工藝結合的嘗試，讓雕塑不再只是靜態的形體，而是具備強烈生命張力的動態凝結。



▲好萊塢特效大師王尋掌握動態捕捉、3D建模與影像運算等高端技術，讓雕塑不再只是靜態的形體。





台中王尋雕塑展必看亮點

本次展覽以「串流」為核心，作品呈現層疊、扭轉、拉伸的身體結構，像是捕捉到時間仍在流動的瞬間，其中〈時差雕塑〉系列將時間納入結構，捕捉動作殘影與延遲，讓形體在不同層次中重疊，成為時間凝結體，而〈視差雕塑〉則隨觀者移動改變輪廓，挑戰單一視角的傳統觀法，儘管大量運用數位科技，王尋始終以人為核心，〈人生系列雕塑〉關注生命記憶與情感，讓形體成為心靈的外化而非冰冷的數據，這種沉浸式藝術讓雕塑不再只是物件，而是一種正在發生的感知經驗，引發觀者與作品間的深刻共鳴。



▲台中王尋雕塑展必看亮點！作品呈現層疊、扭轉、拉伸的身體結構，捕捉時間在流動的瞬間。





王尋雕塑展在台中古蹟儒考棚展出

本次王尋雕塑展在儒考棚舉辦，為清代臺灣府儒學考試的重要地，高度數位化、充滿未來感的雕塑作品，在充滿歷史的古蹟中展出，形成強烈的對比，王尋流動的雕塑讓人重新感受身體、時間與存在本身，來朝聖台中古蹟順路逛雕塑展覽。



▲台中王尋雕塑展必看亮點！雕塑捕捉動作殘影與延遲，具備強烈生命張力的動態凝結。



▲好萊塢特效大師王尋雕塑展於台中古蹟儒考棚展出。





王尋雕塑展｜串流虛擬與實境之間

展覽期間：即日起–02.08（10:30–18:00，週三休館）

展覽地點：儒考棚（臺中市西區府後街38-8號）

2026必逛展覽推薦

