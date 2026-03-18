台北最強能量景點！南港公園3大能量廣場超紓壓，負能量退散就到這。

走訪南港公園神祕地穴能量場，感受荷蘭科學家認證的超強磁場，散步一小時勝過森林浴一整天。編輯 鄭雅之表示：很需要來這充電一下！

生活中累積太多負能量，那就快到南港公園開啟一場能量修復之旅！佔地約15.6公頃的城市綠洲，因為超神祕的「地穴能量」成為南港在地人散步熱門景點。根據荷蘭科學家探測，南港公園蘊含的能量指數高達16單位，有在地居民分享在公園散步一小時的效果，竟然比在森林待上一天還放鬆。園區不僅美化了後山埤的水岸生態，更將五行元素融入地景，打造3大能量廣場，是全台最獨特的能量生態公園，讓忙碌的台北人輕鬆走進自然中吸收能量。



▲沿著竹林造景步道散步，感受南港公園幽靜的城市後花園氛圍。 (攝影：鄭雅之)

▲仰躺於充滿磁場的天然石，放鬆身心並吸收地穴能量的正向精華。 (攝影：鄭雅之)





神祕五行磁場開箱！氣與石的能量共振

南港公園最受矚目的能量點就藏在氣與石兩大廣場中。位於核心高地的「石能量廣場」，要先經過輕鬆的健行步道才能抵達，特別挑選了對應五行的黑、黃、紅、綠、白五種天然塊石建議大家可以雙手貼緊岩石，靜下心來感受大地精華的傳遞。而「氣能量廣場」則設有醒目的能量塔，塔下外環埋藏了金木水火土五行晶石，對應著人體的五臟運行。在塔下打坐能引導氣的流動，是許多內行人推薦修復疲勞的神祕熱點。但要提醒大家，有人在打坐的話，請耐心在一旁等候排隊。



▲氣能量廣場」則設有醒目的能量塔，塔下外環埋藏了金木水火土五行晶石，可以在中心點靜下心來打坐。(攝影：鄭雅之)





木廣場的綠色療癒力！呼吸吐納找平衡

想要徹底洗滌身心壓力，絕對要走一趟充滿森林感的「木能量廣場」。這裡擁有低海拔少見的受保護樹木烏來冬青，搭配並列的烏桕樹，營造出寧靜的冥想空間。園方特別以原木打造靜思平台，鼓勵大家透過呼吸吐納與大自然同步呼吸，打開身上五感來感受樹木散發的芬多精與光影變化。在樹蔭下靜坐冥想，不僅能吸收樹木葉尖放電產生的負離子，更能讓心靈在紛擾的城市生活中，找回最純粹的平衡與平靜。



▲木之廣場設有冥想平台，讓民眾在烏來冬青樹下靜坐尋找心靈平衡。 (攝影：鄭雅之)





森林系冒險樂園！小孩徹底放電首選

除了靜態的能量洗禮，南港公園的「森林冒險玩」共融遊戲場更是親子族群的能量來源。這裡利用地勢的高低落差，設計出充滿挑戰性的極速滑索與互動環形天網，就像在森林裡探險一樣刺激。這些設施不只能刺激小朋友的前庭感官與五感發育，更融入了兒童工作坊的創意巧思。看著孩子在充滿綠意的環境中盡情奔跑大笑，大人們也能在旁邊的木棧道無障礙空間放鬆，感受滿滿的活力。



▲極速滑索刺激好玩，讓孩子在森林綠地間盡情放電冒險。 (攝影：鄭雅之)



▲互動環形天網挑戰平衡，是南港公園人氣親子遊戲場。 (攝影：鄭雅之)

水岸美景好拍！重現後山埤歷史風華

南港公園不僅有神祕能量，更有著深厚的歷史底蘊與絕美水景。這裡曾是舊南港時期的「後山埤」，現在則轉型為保存翠鳥生態的綠色水域。漫步在13公尺高的中國式紅色牌樓下，或是沿著700公尺長的跑道慢跑，隨處都能見到柳樹與睡蓮等親水植栽。這裡成功打破了硬質的水泥空間，導入海綿城市概念，利用雨撲滿讓雨水循環利用。無論是清晨晨運還是傍晚散步，多樣化的喬木與彩色灌木交織出的層次美感，絕對是手機拍照打卡的最佳背景。就連平日下午也有許多人在此悠閒漫步，吸收能量。



▲壯麗的中式紅色牌坊是南港公園地標，也是熱門打卡景點。 (攝影：鄭雅之)

▲後山埤池畔提供垂釣與休憩，是當地居民親水生態的最佳休閒地。 (攝影：鄭雅之)

南港能量公園 地址

地址： 台北市南港區東新街170之1號





南港能量公園 三大能量場

石之廣場： 觸摸五行能量石（黑、黃、紅、綠、白），連結自然磁場。

木之廣場： 烏來冬青神木區，適合靜坐冥想、呼吸吐納。

氣之廣場： 匯聚核心能量塔，對應人體肺、肝、腎、心、脾運行。





南港能量公園 交通資訊

位於東新街與成福路交口，鄰近南港國宅，附設腳踏車道與音樂台。





雙北療癒景點推薦拍！

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南港能量公園更多照片

▲石之能量廣場透過五行天然石，帶領民眾體驗與大地能量的連結。 (攝影：鄭雅之)

▲漫步南港公園中的森林系階梯步道，享受綠意環繞的森林浴，提升身體免疫力。 (攝影：鄭雅之)

▲南港公園木能量廣場，在綠意盎然的古樹下享受台北森林系散步祕境。(攝影：鄭雅之)