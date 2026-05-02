台版貝果在這邊！胖媽媽碳烤燒餅 基隆必吃美食、木炭貼爐老味道，招牌槓子頭必吃。

基隆必吃美食「胖媽媽碳烤燒餅」招牌槓子頭必吃！木炭貼爐老味道，這造型根本台版貝果。

在講求效率的現代社會，手作的溫度顯得彌足珍貴。位於基隆中山區的「胖媽媽碳烤燒餅」，鄰近基隆火車站，雖然招牌低調地隱身於大馬路旁邊的住宅區，但每當炭烤出爐時，那股醇厚的麵香總能引來饕客排隊。這家由七旬老夫妻經營的餅店，不僅是當地人的私房早餐，更是目前少數仍堅持使用傳統木炭、陶爐貼餅烘烤的古早味堡壘，在台灣傳統麵食文化中占有一席之地。

▲基隆必吃美食「胖媽媽碳烤燒餅」堅持使用傳統木炭烘烤，招牌槓子頭不能錯過（攝影：蕭芷琳）

▲位於基隆中山二路「胖媽媽碳烤燒餅」店面低調，卻是不少基隆在地人的回憶（攝影：蕭芷琳）

基隆必吃美食「胖媽媽碳烤燒餅」招牌槓子頭必吃

「胖媽媽碳烤燒餅」這裡的燒餅之所以與眾不同，關鍵在於不添加化學油脂與膨鬆劑，而是依賴老麵自然發酵的彈性。其中，最受矚目的莫過於被譽為台版貝果的「槓子頭」。這款麵食雖然外型純樸，卻擁有比西洋貝果更強韌的靈魂，其質地乾硬，內部充滿濃郁的麥香，直接細細咀嚼可以感受到老麵的層次。而另一款熱銷品項鹹酥餅，層次分明的酥皮在咬下瞬間碎開，內餡鹹香得宜。

▲基隆必吃美食「胖媽媽碳烤燒餅」推薦菜單：槓子頭（攝影：蕭芷琳）

基隆必吃美食「胖媽媽碳烤燒餅」菜單皆是銅板價

在萬物皆漲的時代，「胖媽媽碳烤燒餅」依賴著銅板價的親民設定，成為基隆暖心的存在。無論是為了那份嚼勁十足、神似台版貝果的槓子頭而來的長輩，還是被爆蔥大陸餅吸引的年輕族群，這裡賣的不只是麵食，更是一份對傳統工藝的守護。若有機會造訪基隆，不妨繞道中山二路，親自品嚐這份來自炭爐深處、帶有木頭香氣的古早味點心，感受這座城市最真實的生活氣息。

▲基隆必吃美食「胖媽媽碳烤燒餅」推薦菜單：鹹酥餅（攝影：蕭芷琳）

基隆車站美食 基隆美食老店 胖媽媽碳烤燒餅

地址：基隆市中山區中山二路75號

營業時間：07:00–20:00

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