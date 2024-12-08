來到基隆暖暖車站，可不能錯過基隆必吃三大燒餅名店之一的「萬金缸爐碳烤燒餅」這邊！招牌「五香餅」包入滿滿蔥花超誘人，搭配紮實的麵體，難怪有不少老饕們指定要吃。不過要注意，他們家的燒餅屬於每天現做，賣完就沒有了，想吃務必要提早到。



▲▼來到基隆暖暖車站，不能錯過基隆三大燒餅名店之一「萬金缸爐碳烤燒餅」 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



基隆暖暖車站必吃 萬金缸爐碳烤燒餅店

在基隆暖暖區，隱藏著一家從清晨就開始飄香的燒餅店「萬金缸爐碳烤燒餅店」。他們家從清晨5點開始營業，只賣到中午11點而已。而這邊一早飄出的燒餅香氣，可就吸引了不少排隊人潮。不過店家地理位置稍微偏遠，距離暖暖車站步行約20分鐘，建議大家開車前往比較方便。推薦閱讀： 日式宿舍餐廳4間推薦！台北、基隆都有，在百年日式古蹟裡吃美食超療癒。

▲▼基隆暖暖必吃「萬金缸爐碳烤燒餅」距離暖暖車站步行約20分鐘 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​去年搬至現址後，店面更加乾淨整潔，明亮的環境搭配傳統的烘烤手法，「萬金缸爐碳烤燒餅店」讓人既懷舊又耳目一新。店內最夯的就是這款「五香餅」，也就是大家熟知的蔥燒餅。以缸爐高溫炭烤而成，燒餅外皮香酥不油膩，內層麵體厚實卻保有蓬鬆的彈性，濃郁的鹹香蔥味與麵香完美融合，讓人忍不住一口接一口。▲▼基隆暖暖必吃「萬金缸爐碳烤燒餅」去年搬至現址後，店面更加乾淨整潔 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​​​​​​​​此外，現場也有芝麻餅、小蔥餅、紅豆餅等多款選擇，讓大家都能找到自己的最愛。而這邊燒餅售價也相當平易近人，超大一個「五香餅」售價只要25元，小蔥餅、紅豆餅與豆漿飲料都只要13元，根本就是超佛心的銅板價。下次如果大家想到基隆走走，可別錯過這家美味的燒餅囉。▲▼基隆暖暖必吃「萬金缸爐碳烤燒餅」招牌五香餅售價只要25元 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：基隆市暖暖區源遠路177號

營業時間：平日 05:00–10:30；假日 05:00–11:00；週一公休

基隆暖暖車站必吃 萬金缸爐碳烤燒餅店 推薦菜單

推薦菜單：五香餅 $25、小蔥餅 $13、紅豆餅 $13