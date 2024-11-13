想在日式老宅中享受美食嗎？這邊整理了北台灣4間「百年日式宿舍餐廳」懶人包，讓你不用出國，就能一秒穿越到日本。無論是在圓山捷運站旁的「円山駅」體驗百年古蹟中的屋台美食，南港「靜心苑」享受中式料理與日式環境，還是在北海岸新開幕的「官邸作客」享受甜點，或是在捷運東門站「無二會所」體驗預約制下午茶的靜謐空間，無論哪家，都讓你體驗感滿滿。



▲北台灣4間「百年日式宿舍餐廳」懶人包，不用出國一秒穿越到日本 / WalkerLand窩客島整理提供



捷運圓山站「円山駅」

在百年古蹟吃屋台美食，整面日本酒販賣機超狂！圓山捷運站旁「円山駅」將百年歷史建築重新打造，讓大家走進店內日式老宅的瞬間，彷彿穿越回百年前；而這邊用餐氛圍也別具一格，從關東煮到天婦羅，再到日本酒販賣機，宛如日本在地屋台美食的氛圍，一開幕便引起大家的關注，建議大家週末要先訂位，才不會向隅。



完整文章：在百年古蹟吃屋台美食！整面日本酒販賣機超狂，圓山捷運站旁「円山駅」全新開幕，入內請先拖鞋、想吃要先訂位。



▲在百年古蹟吃屋台美食！圓山捷運站旁「円山駅」全新開幕 / WalkerLand窩客島整理提供



▲在百年古蹟吃屋台美食！圓山捷運站旁「円山駅」全新開幕 / WalkerLand窩客島整理提供

捷運南港站「靜心苑」

在百年日本老宅吃美食！香醇麻油雞鍋必點，南港美食推薦「靜心苑」沒預約可能吃不到。如果你在尋找結合歷史與美食的餐廳，那麼「靜心苑」絕對是不二選擇！坐落於捷運昆陽站附近的「靜心苑」，步行約7分鐘便可抵達，假日就趕緊揪團到這走走，來個歷史之旅吧。



完整文章：在百年日本老宅吃美食！香醇麻油雞鍋必點，南港美食推薦「靜心苑」沒預約可能吃不到。



▲百年日本古蹟餐廳「靜心苑」南港人不能錯過 / WalkerLand窩客島整理提供



▲百年日本古蹟餐廳「靜心苑」南港人不能錯過 / WalkerLand窩客島整理提供

捷運東門站「無二會所」

台北預約制下午茶！由百年日式宿舍改建，「無二會所」靠近捷運東門站與古亭站之間，周邊還有全台規模最大日式宿舍群「榕錦時光生活園區(原臺北刑務所官舍)」，同時這間還是郭台銘超愛的私人會所。在這充滿著濃濃日式氛圍的街區，一起來享受都市中難得的靜謐。



完整文章：「無二會所」台北預約制下午茶！百年日式宿舍改建，郭台銘超愛的私人會所。



▲台北預約制下午茶「無二會所」百年日式宿舍改建 / WalkerLand窩客島整理提供



▲台北預約制下午茶「無二會所」百年日式宿舍改建 / WalkerLand窩客島整理提供

基隆火車站「官邸作客」

基隆北海岸餐廳「官邸作客」全新開幕！不僅百年日式古蹟超好拍，而這邊低消僅140元。雖然地點距離基隆火車站有點距離，不過如果搭公車前往相當方便。現在就一起走進這座百年老宅，感受歷史與現代的完美交融。



完整文章：低消僅140、試營運85折！北海岸餐廳「官邸作客」百年日式古蹟超好拍。



▲北海岸餐廳「官邸作客」基隆美食新開幕/ WalkerLand窩客島整理提供



▲​​​​​​​北海岸餐廳「官邸作客」基隆美食新開幕/ WalkerLand窩客島整理提供