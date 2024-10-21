基隆北海岸餐廳「官邸作客」全新開幕！不僅百年日式古蹟超好拍，而這邊低消僅140元、試營運至10月底前還有85折優惠。雖然地點距離基隆火車站有點距離，不過如果搭公車前往相當方便。現在就一起走進這座百年老宅，感受歷史與現代的完美交融。







在基隆市中正區，一幢充滿歷史記憶的日式古蹟，悄然變身為一處令人流連忘返的餐飲空間。基隆北海岸餐廳「官邸作客」地點距離基隆火車站稍遠，不過毗鄰中正區公所公車站牌，交通還算便利。踏上這座日式老宅的階梯，首先映入眼簾的是古色古香的日式木結構，外牆的土藏造風格展現了1930年的建築特點。



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從門口步入，經過優雅的日式庭院，彷彿穿越回到過去的時光。屋內空間雖然不大，但每一處的佈置都充滿了復古氣息。這邊進門需要先脫鞋，走到座位區就能看到深色的復古沙發、古老的木製家具、簡單而典雅的裝潢，讓人不自覺放鬆心情，享受這片刻的靜謐與安寧。





這裡有著獨立的包廂和開放的用餐區，無論是三五好友小聚，還是獨自來尋一片清靜，都能找到一個合適的角落靜心體驗。「官邸作客」這座日式建築的歷史，可以追溯到1931年，最早是流水巴士社社長流水偉助的住家。隨著歷史變遷，這座宅邸成為國民政府接管的基隆要塞司令官邸，繼續見證著基隆的軍事與政局變遷。





然而，這座古宅在1998年曾面臨拆除的命運，幸運的是，當地文史工作者的努力使它得以保存，並於2006年被列為基隆市定古蹟。經過多年來的修復，這座日式古宅重新開放，成為市民與遊客可共享的文化休閒場所。



基隆新開幕 北海岸餐廳 官邸作客

儘管古蹟建築無法使用明火烹飪，卻絲毫不減「官邸作客」餐點的美味。隨著季節變化，秋季限定的「關東煮」也成為店內的熱門選擇。口感清甜，還有日本山藥、蔬菜類，以及少見的鱈寶，柔軟如棉花糖般的口感，令人一試難忘。彷彿瞬間置身於日本街頭的深夜居酒屋，感受到濃濃的異國風情。「官邸作客」這座古蹟餐廳，將百年歷史與現代生活完美融合，成為北海岸不可錯過的用餐選擇。價格親民的低消，更是讓每個來訪的人都能輕鬆享受一段充滿歷史韻味的時光。這邊絕對值得你花上一個午後，靜靜品味這座古蹟與美食的故事。

地址：基隆市中正區中正路230號

營業時間：11：00－19：00；週一二公休

電話：(02) 2463-5158